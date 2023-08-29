【8.29役情最前線】小粉紅狂打電話擾日本公司 用輻射儀發現真相後崩潰 國安警致電歐洲查案？

「港語學」宣布停運

昨晚我們報導了於2013年成立、致力於推廣廣東話和正體字的組織「港語學」，它在昨天（28日）宣布停止運作。

身處海外的「港語學」主席陳樂行表示，上週二，國安處的人員到他家人的住所搜查，並要求見他。當時，他的家人告訴國安處人員他不在香港。但在沒有搜查令的情況下，國安處人員進入了屋子，並要求他的家人傳達國安處的要求，將三年前「港語學」參加的「中西區廣東話徵文比賽」中的一篇小說文章下架。

在諮詢法律意見後，陳樂行決定停止「港語學」的運作，並啟動解散程序。考慮到家人的情況，那篇小說文章已經被下架。

在昨天（28日），網媒《陵角》上傳了一段陳樂行和國安警員的電話對話影片。影片中最令人發笑的部分是，國安警指「港語學」的一篇名為《我們的時代》的小說違反了《國安法》，但到底違反了哪條法律卻沒有說明清楚，只是表示該篇文章有問題，不要公開發布。

那名國安警又裝作跟陳是「朋友」，問陳樂行是旅行還是移民，問他何時回港。又提到，去到他家中時看到陳的父親，說話時「眼濕濕」，因為不知道兒子會否回香港。陳樂行回答說去了歐洲偏遠地區，但不確定何時返回。

國安警還說了兩次，估計再也不會找陳樂行了。

根據《自由亞洲電台》的報導，這篇名為《我們的時代》的文章是「港語學」參加2020年5月舉辦的「中西區廣東話徵文比賽」中的18篇入選小說之一。文章內容涉及移民、港英殖民地，並提及在2025年政府打壓宗教自由的情況，最後引用了已故捷克作家米蘭．昆德拉的名句「人與極權的抗爭，是記憶與遺忘的抗爭」。

原本計劃將這18篇入選作品印製成文集公開出版，但被民政署阻撓，稱有11篇文章涉及粗言穢語、爭議性、令人誤會不安或影響社區和諧的元素。

陳樂行向《自由亞洲電台》表示，一篇從未正式發布的文章，卻意外地觸動了「國安神經」。

他相信背後是「早有部署」，其目的是要打壓「港語學」，因為他的組織一直在支持廣東話的推廣。此外，也有親共人士批評他支持「港獨」。

陳樂行指出，即使現在未直接提及「社運口號」，甚至是推動廣東話文化的活動，都可能帶來危險。一些與「社運」無直接關係的文學創作，也有可能被視為「反國安」的證據，這讓他覺得在香港從事文學和文字創作的環境變得不太安全。

許多網民留言表示非常擔心陳樂行，勸他不要回香港。

也有人提出疑問：一篇推廣廣東話的文章，竟然也可能被視為「危害國家安全」？這個國家是不是「由豆腐造」呢？

小粉紅狂打電話滋擾日企

談到「這個國家」，可能真的很脆弱，連科學家都表示，福島「核處理水」已經處理好，沒有問題，但中國大陸民眾卻被中共煽動到傻傻的。

日本政府在8月27日晚星期日公布了最新的數據，福島附近海域的放射性水平仍在安全範圍之內。然而，自從上星期四（24日）開始，日本企業不斷收到來自中國大陸的騷擾電話。

當時，日本電力公司剛開始釋放福島第一核電站受災核反應堆的處理水。東京的音樂廳、岩手縣的水族館、福島的店鋪都接到了許多講中文的中共小粉紅的騷擾電話。

福島地區有四間餐廳和糕點店，在8月25日的一天之內，竟然合共收到了大約1千個騷擾電話，被迫拆除電話線。福島市市長內堀雅雄在8月26日透露，市政府在兩天之內收到了大約200個類似的電話。當地的學校、餐館和酒店都成為了滋擾的目標，他要求日本政府採取行動。

日本外務省在8月26日發表聲明，表示對這些電話表示遺憾，要求中共駐東京大使館的高級官員呼籲中國國民保持冷靜，並呼籲中共採取一切可能的措施確保在大陸的日本人和日本駐華外交使團的安全。

此外，日本駐華大使館還提醒在北京的日本人不要大聲說日文。

另一方面，當中共對日本水產品發布禁令之後，俄羅斯原來也有意增加對中國的魚類和海產品出口。

俄羅斯動植物檢疫控制服務中心在今年7月曾表示，有894家公司可以向中國出口海產品。上星期五，這個中心發表聲明，希望增加俄羅斯被認證的公司和船隻數量，還有產品數量和範圍。

該中心還計劃繼續與中國進行對話，就海產品的安全議題進行談判，以完成出口中國的規定。中心表示，今年2月到8月份，俄羅斯水產品出口中有一半以上是對中國的出口，主要包括鱈魚、鯡魚、比目魚、沙丁魚和螃蟹等。

該中心的太平洋辦公室已經加強監測相對靠近日本福島的俄羅斯海域海產品的輻射劑量。

俄羅斯政府的漁業部門表示，去年一共出口了230萬公噸，價值約61億美元的海產品，佔總捕獲量的大約一半，主要是對中國大陸、南韓和日本的出口。

歸根結底，一個關鍵的問題是，日本附近海水的輻射劑量是否真的嚴重？網上流傳有中國大陸人購買了輻射儀，結果量度到杭州灣的輻射是0.19，而東京只有0.01。還有另一位網民在上海量度到最高為9.7，而東京只是0.01。

很多人都調侃說，中國大陸人完美地展示了如何自己搬起石頭砸自己的腳。迴力標掉了出去之後，最後又擊中自己身上。

尹錫悅吃海鮮安撫民眾

接下來我們一起看看，日本的鄰居韓國又是如何作出反應呢？

韓國政府早前表示，雖然從科學和技術角度來看，日本的「排放計劃」沒有問題，但承認公眾對於日本水產品以及海洋污染的疑慮仍然很高。

韓國總理韓德洙表示，在大眾的疑慮減少之前，他們將繼續對日本福島的水產品實施進口禁令。

另外，韓國總統府從昨天（28日）開始，在員工餐廳的午餐菜單中，每日提供韓國海鮮和生魚片，為期一個星期，希望能讓韓國民眾安心購買韓國的海鮮產品。

總統尹錫悅於昨日（28日）與總理韓德洙一同召開了每週的午餐會議，都選擇食用海鮮，希望能夠安撫國內的疑慮情緒。

然而，根據韓國民調機構Media Research在7月份進行的調查顯示，儘管韓國政府保證密切監控日本的核處理水，但仍有62%的受訪韓國民眾表示，一旦日本開始排放核處理水，他們將會減少或停止購買海鮮產品。

「全職子女」成中國新潮流

最後，與大家談談一個近年在中國大陸出現的社會現象，名為「全職子女」。

在之前的節目中，我們曾探討過這話題。大陸青年人失業率不斷攀升，嚴重到連中共也不再公布相關數據。因此，有不少年輕人不工作和不讀書。

他們並不認為自己失業，認為照顧父母已經算是在「打工」了。

最近在網上出現了一個名為「全職子女工作交流中心」的群組，已有四千多人參與。有成員表示自己已經做了三年的「全職子女」。在過去的三年裡，他基本上沒有社交，大部分時間都是陪伴父母看醫生，每天在網上與網友聊天。

根據澳洲廣播公司的報導，密芝根大學社會學助理教授周雲分析認為，「全職子女」現象反映出疫情和中國經濟放緩，使得許多人的生活產生了強烈的不確定感，導致很多年輕人開始反思自己的未來以及在社會中的定位。

周雲又指，「一孩政策」使得很多獨生子女成為「全職子女」。由於他們沒有兄弟姐妹，所以要負責照顧年邁的父母，父母亦向獨生子女「支付薪金」。@