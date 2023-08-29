长期以来，中国是发展中国家还是发达国家一直是研究人员和中国研究专家争论的焦点，尤其是在中国以及崛起为世界第二大经济体和全球制造业强国之际。

在最近于约翰内斯堡举行的“金砖国家”（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）峰会上，中国领导人习近平表示，“中国一直是并将永远是发展中国家的一员。

然而，在华盛顿，国会议员们提出了一项立法，要求美国政府利用其在国际组织中的影响力来剥夺中国作为发展中国家的地位。

这场辩论可能听起来很学术，但它对现实世界有影响。发展中国家标签带来的好处包括发达国家的优惠关税待遇，使其出口在国际市场上更具竞争力。中国还利用其发展中国家的地位来证明对渔业和科技等行业的补贴是合理的，即使许多行业实际上是国有的，并具有全球影响力。

一个国家的发展状况是由不同的国际组织以不同的方式决定的。例如，世界贸易组织（WTO）允许各国自我认同为“发展中国家”或“发达国家”。

世界银行和国际货币基金组织（IMF）等其他国际组织使用各种指标来衡量一个国家的生活水平，使用人均国民收入、人均国民总收入 （GNI）、预期寿命和教育措施等指标。

乔治·梅森墨卡特斯研究所（George Mason's Mercatus Institute）高级研究员钟伟峰（Weifeng Zhong）对美国之音说，这些是试图衡量同一件事的不同方法。

“我认为这归结为人均水平--即人均收入有多高，所以当一个国家的人均国民收入足够高时，我们认为它是发达国家而不是发展中国家了，” 钟伟峰说。

中国是如何被归类的

北京在世贸组织中将自己归类为“发展中国家”。然而，世界银行和联合国开发计划署（U.N. Development Program）将中国归类为“中上收入”国家，而国际货币基金组织称中国为“新兴和发展中经济体”。

分析人士说，中国的独特之处在于它无法轻易分类。

“当有一个国家，它拥有发展中国家的许多特征，历史上有资格成为一个发展中国家，从技术上讲，在许多方面仍然有资格成为发展中国家，但也具有富裕的发达经济体的许多属性，在某些方面则是一个庞大的富裕发达的经济体，”全球基础设施分析和可持续发展2050（Global Infrastructure Analytics and Sustainability 2050）研究总监菲利普·伯努瓦（Philippe Benoit）对美国之音说。

中国还挑战另一个常用指标--能源消费的分类。“由于结构性原因，中国的能源需求和能源使用将在几年内增加，直到其达到发展水平、人均收入水平使他们能够平缓需求，” 伯努瓦说。

中国不断增长的能源需求促使该国在较贫穷的发展中国家寻求资源。

但一些分析人士说，中国在国际上经常表现得像一个发达国家。许多发展中国家，特别是拉丁美洲、非洲和中亚国家，依靠中国提供发展援助和基础设施融资。

伯努瓦称中国为“混合超级大国”。他说，中国的全球实力投射接近传统的超级大国，并显示出发达国家的特征，例如其在科技和高铁方面的重大投资。它还拥有北京和上海等高度发达的城市。

但他补充说，中国也有发展中国家的特点，比如中国许多地区持续贫困。2019年，国际能源署（IEA）发现，超过35%的中国人口仍然缺乏清洁烹饪技术，并依赖煤炭等高污染燃料。

“当我们说发展中国家是一个面临严重贫困问题的国家时，我们的意思是--那里没有足够的水、卫生设施、交通、教育--这些国家的生活水平基本上，作为一个普遍的命题，低得令人无法接受，” 伯努瓦说。

波士顿学院（Boston College）政治学教授、哈佛大学费正清中国研究中心研究员陆伯彬（Robert Ross）对美国之音说，鉴于中国减少极端贫困及其作为第二大经济体和世界最大生产国的地位，发展中国家的分类不再符合经济现实。

“许多中国人承认‘把我们当作发展中国家是没有意义的’，他们会承认这损害了发展中国家的利益，并在美国国内经济中使得他们处于不公平的地位，” 陆伯彬说。

美中关系

中国的发展状况问题加剧了华盛顿和北京的紧张关系。今年3月份，美国众议院一致通过了一项名为《中华人民共和国不是发展中国家法案》（PRC Is Not a Developing Country Act）的法案。

6月8日，美国参议院外交关系委员会也批准了该法案，现在更名为《终结中国发展中国家地位法案》（Ending China’s Developing Nation Status Act）。它呼吁国务院“采取行动阻止中国被国际组织列为发展中国家”。参议院全体成员对该法案的投票日期尚未确定。

针对参议院外交关系委员会批准该法案，中国外交部发言人汪文斌指责美国企图破坏中国的发展。

“中国作为世界上最大发展中国家的地位，有着充分的事实依据，也有着坚实的国际法基础，不是美国国会的一纸法案就能一笔勾销的，”汪文斌在6月9日的新闻发布会上说。他补充说，“中国是不是发展中国家，不由美国说了算。”

陆伯彬说，中国的发展状况“不是一个非常重要的问题”，而是两个相互竞争的超级大国之间的政治问题。

他说，“中国正在抵制美国提高美国对中国竞争力的努力，因此，美国发动了贸易战和技术战，以削弱中国的经济发展和技术发展。对于中国来说——这是与美国竞争的部分——它将利用一切可用的工具来改善自己的地位。”

陆伯彬说，由于许多发展中国家从中国的投资和贸易中受益，这些国家不太可能支持美国改变中国发展状况的努力，特别是因为他们将这个问题视为两个超级大国之间的政治口水战。