上海住宅核輻射是東京976倍？ 學者：中國建材不合格

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】中共當局蓄意炒作日本核排放廢水，引發恐慌情緒。日前有上海市測試發現家中核輻射值是東京的976倍。學者指出，中國建材核輻射普遍超標，卻沒有引起公眾的警覺。

日本24日開始向大海排放經處理已符合國際安全標準的福島核廢水，中共隨後蓄意炒作，煽動中國民眾的仇日情緒，同時導致民眾對核輻射的恐懼情緒快速升溫。

中國民眾搶購食鹽之後，近日又瘋搶測試核輻射的蓋格計數器。緊接著，中國網友紛紛曬出在家中、在單位、在公共場所檢測到的核輻射數據，引發更大的恐慌。

其中，一位上海網友發帖披露，用蓋格計數器在家裡一測，結果讓他「驚呆了」。因為家中的核輻射數值竟然比福島的3.0還嚴重，而且還會不定時升高，最高值竟可達9.7！

這位網友表示，按照央視新聞的數據，東京的核輻射數值為0.01。兩相比較起來，自家的核輻射數值是東京的976倍。自己現在頭很痛，就想知道這是普遍的現象還是個別現象。

該帖文截圖迅速在中國網絡社群中傳開，引來眾多中國網友的圍觀。網友們紛紛對這位網友家中可能的輻射來源，展開分析與猜測。其中多數網友懷疑，輻射來源與建築材料或裝修材料有關。

台灣媒體多家媒體報導了相關消息。Newtalk新闻引述加拿大約克大學副教授沈榮欽的評論指出，中國的建材普遍存在核輻射超標的問題。

沈榮欽表示，恆大、碧桂園及SOHO中國等房企的財務危機爆發，已經讓中國房地產泡沫破裂。如今中國民眾突然發現，原來核輻射污染不是來自海上，而是來自住家與辦公室，自己每天都暴露在超標的核污染中，這對於正在墜落的房地產市場而言無異於落井下石，將讓中國經濟陷入更大的困難中。

台灣資深媒體人邱明玉也在民視政論節目《全國第一勇》中表示，日本現在排放的廢水，大約要一年的時間才會漂流到中國的沿海，但現在中國民眾就每天都居住在輻射屋裡面。而且問題是出在建材上，中國的爛尾樓也越來越多，「你要搬，搞不好是搬到爛尾樓」。

中華民國前內政部長徐國勇則表示，中國房地產建築業的輻射危機再次印證，資訊透明是民主國家和威權國家最大的差別。

相關消息很快流傳到海外社交平台上，並引起華人網友的熱議。

（記者竺穎綜合報導/責任編輯：雲濤）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/29/a103775788.html