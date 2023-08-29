日本擬向世貿起訴中共 指控其禁水產品無理

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】在各方監督下，日本將福島核廢水排入大海，中共藉機在國內煽動反日情緒。日本表示，打算向世界貿易組織（WTO）投訴北京無理禁止日本水產品進口。

8月29日，日本政府表示，針對北京無理地對日本水產品全面實施進口禁令，東京考慮將北京告到世界貿易組織（WTO），以促使中共政府撤銷禁令。

日本外務大臣林芳正表示，中共當局禁止日本水產品進口的做法「完全無法接受」，沒有任何科學根據，日方要求北京立即撤銷禁令。另外，日本將採取各種必要措施，包括向世界貿易組織投訴。

林芳正同時呼籲中共 向民衆「提供有關福島核電站處理水的準確信息」， 「而不是通過提供沒有任何科學依據的信息來不必要地引起公眾擔憂」。

日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗也在另一個場合表示，如果日本通過外交渠道表達的抗議沒有效果，那麼向世貿組織提出訴訟是一個選項。

日本排放核廢水獲得了國際原子能機構的監督和核查批准。

本週，韓國和日本都公開了海水檢測數據，稱排放後的海水放射性水平符合預測，沒有超過設定的限值。

國際原子能機構上週四也根據檢測結果說明，日本擬向大海排放的三態水中的放射性水平 「遠遠低於」1500Bq/l的運行限值。

但是，中共在國內不斷炒作排放污染海水的假信息，並把真實信息屏蔽和刪除，鼓動民族主義反日。

近日，日本政府部門、企業和公共部門不斷接到來自+86中國大陸區號的電話騷擾，内容基本都是抱怨日本福島核廢水排海。

據日本時事通訊社報導，日本警察廳至今已接獲225起電話騷擾的報案，而日本政府正設法通過通訊公司的協助阻止此類電話騷擾。

路透社引述日本電信電話株式會社（NTT）一位發言人的話說，越來越多的座機電話用戶要求阻止來自外國的電話號碼，而該公司正在與其它幾家電信公司討論如何執行政府的要求。

日本電信電話株式會社東部分部營業範圍包括福島在內的日本東部，該部應政府的要求，週二專門設立了一個應對外國騷擾電話的客服中心。

路透社引述日本經濟產業大臣西村康稔的話說，「來自中國的大量騷擾電話令人極為遺憾和關切」。西村康稔還引述福島居民的話說，有些騷擾電話甚至打到醫院去了,「現在是事關人身安全了，請不要再打電話了」。

日本駐北京大使館和各地總領事館也紛紛表示，由於頻繁接到抗議和騷擾電話，日本大使館增加警衛人員，應對不測情況發生。

日本外務省事務次官岡野正敬28日召見中共駐日大使吳江浩，指出日本國內接到了很多從中國大陸打來的騷擾電話，提出抗議並表示「極其遺憾」。

但是，中共駐日本大使館在28日官方網頁發聲明稱，中共駐日使領館接到大量來自日本國內的騷擾電話，吳江浩應約會見日本外務事務次官岡野正敬，提出「嚴正交涉」。

中國網友嘲諷中共使館，「自己的錯都不知道反省，所以，你在倒打一耙？」

（責任編輯：李酈）

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