全球1600科學家連署宣言 否認氣候緊急狀態

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】近年來極端天氣頻現，不少專家認為是氣候變化的結果。不過日前全球約1600名科學家聯名簽署《世界氣候宣言》，否認存在所謂「氣候緊急狀態」的觀點。

根據2019年創立的獨立基金會「氣候情報」（CLINTEL）的數據，8月份，全球聯名簽署《世界氣候宣言》的科學家已經超過1600名，而這份有著濃厚學術背景的宣言，否認了「氣候緊急狀態」的存在。

在1600名科學家中，還包括兩名諾貝爾獎得主，分別是1973年諾貝爾物理學將獲得者伊瓦爾·賈埃弗（Ivar Giaever）和2022年諾貝爾物理學獎獲得者約翰·克勞澤（John Clauser）。

近年來，野火、颶風、極端高溫在世界各地頻發，許多主流媒體和政府將其歸咎於氣候變化。但《世界氣候宣言》指出，並沒有統計證據顯示，氣候暖化會導致自然災害的增加。

而在氣候暖化的原因上，該宣言認為，人類活動並不扮演主要角色。這些專家認為，從全球氣候週期來看，最近一個小冰河期已在1850年代結束，因此目前地球處在暖化階段，十分正常。

宣言還指出，目前地球暖化的速度，要比一些氣候組織的模型預測慢得多。同時，很多研究氣候變化的模型存在諸多缺陷，遠不足以成為政府的決策工具。

根據這份宣言，二氧化碳也並非污染物，而是地球生命必不可少的化合物，更多的二氧化碳有利於農業發展。

在宣言的結論部分，專家們強烈反對「零碳排放」的政策，同時呼籲氣候政策必須尊重科學和經濟現實。

新唐人電視台記者金石綜合報導

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