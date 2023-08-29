【要聞快評】一把雙刃劍！ 中共渲染日本核污染 驚醒百姓 又砸自己腳！

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】大家好，歡迎收看要聞快評，如果喜歡我們的節目，請您點贊、訂閱和分享！

中共最近渲染日本核廢水可能造成污染，掀起了一場全國仇日運動，卻沒有想到這把雙刃劍在砍向對方的同時，也砍向了自己；網友也曾經指出，中共的仇外情緒是有模式可循的。今天有三位專家為我們深度分析解讀，他們是時事評論員唐靖遠、加拿大作家詩人和時事評論員盛雪和旅美調查記者趙蘭健。

煽動仇外 中共渲染日本核廢水

中共最近一直渲染日本核廢水污染海水，先前已經引發了搶鹽風潮，自8月24日日本福島核電站開始向太平洋排放經過處理的核廢水後，中共官方宣布停止進口日本水產品，同時也在中國國內引發了對國產海產品的惶恐情緒。

中國多地日本料理店生意慘淡，甚至部分地區海鮮市場也遭殃，市場內空無一人，許多中國產的海鮮也賣不出去。網民嘲諷中共的仇日宣傳卻重挫了自家經濟，正應驗了這句話「搬起石頭砸自己的腳」。

唐靖遠：「儘管這個中共大量的官方輿論，還有民間的粉紅等等，都在反覆的質疑說，啊，你這個日本自己給出的監測數據，這是不可靠的，不可信的，這是極度的自私，這是極度的不負責等等。但是呢，非常奇怪的是，我到迄今為止，我們都沒有看到中共有提出任何一條正式的要求，說我們要派出自己的團隊和船隻，前往福島排水周邊的海域，在日本和國際原子能機構的共同監督之下，來進行一個獨立的取樣的監測。」

唐靖遠：「就是大家要知道有不少的相關國家其實都是比較親共的，但是這些國家我們看到它卻都無一表態來抗議日本，他們也沒有任何一個國家站出來說堅定的支持中共的說法，為什麼？我們看到俄國倒是有一個表態，它只說了一句話，說歡迎中國加大對俄羅斯的海產品的進口量，那當然因為日本這邊你給杜絕了嘛，它就只能說明中共當局是在蓄意的擴大事態了，就是擺明了要拿日本來開刀，來轉移民眾視線的，那隻不過呢就是現在的大陸的民眾也不像過去那麼好忽悠了。」

趙蘭健：「煽動全民性的極端情緒，抵制日貨、抵制日企、抵制海鮮，這本身就是統治者自身無能的具體表現。中國核報告年鑑被全網刪除和下架，導致中國民眾無法去判斷核輻射的程度標準，中國的平民百姓再一次被中國政府和全部的官方媒體所愚弄和欺騙。」

盛雪：「實際上我們都知道，就是中共他的這個統治的三大法寶，首先就是他的謊言，然後是他的暴力和全面的壟斷。那麼他的這種謊言治國呢，不是說簡單的把一些事實，就是歪曲扭曲，然後掩蓋，而是呢，他把這個謊言治國完全是當成一個武器來對外，那麼同時呢，他也是把老百姓當作是一個對外的武器，因為在對日的關係上，我們可以看到一系列他這樣的例子。」

盛雪：「像以前的那個釣魚島問題，後來呢，也演變成中國老百姓，自己這個抗議示威的過程當中，形成了砸車、砸商店，然後呢，還把別人打傷。」

唐靖遠：「對中共來說，福島排水事件已經脫軌升級為兩場戰爭了。一場是對日本的外交戰，這個外交戰還在持續的升級之中，因為日本人特有的直溜的勁兒現在被中共給激發出來了，非要向中共政府來討一個說法。那麼另外一場戰爭是中共對國內民眾的一場戰爭，一方面就是他們手忙腳亂的把日本海產品和中國自己的海產品，就是來極力的進行了一個切割。」

唐靖遠：「另外一方面就是這個搶鹽風潮，它開始有了縱深的發展，是一個讓很多人都意想不到的，現在正在演變成為搶那個蓋革計數器的運動，就是那個測量輻射的那個儀器。而且大家現在都拿著這個儀器到處去測量，包括中共自己的那個核電站的周圍，海水的出海口，甚至他們自己這些就是居民自己家裡的建材等等。檢測的結果是令所有人都大吃一驚。」

盛雪：「因為這個福島，日本呢，他是處理這個福島和廢水，你看這個事情已經經過了很長時間，而且呢，他是經過了非常嚴密的這樣的科學手段進行清污，進行處理，那麼這個本身，你看在全世界都沒有引起什麼反響。」

盛雪：「因為這是一個根本就不需要普通老百姓，去如此的憤怒、如此的激動的這麼一個事件，可是呢，恰恰中共又看到了這樣的一個機會，因為現在中共跟整個國際世界呢，是形成了一種越來越對抗的，這樣的一個態勢。」

盛雪：「那麼呢，他就以為可以利用這個事件，再次把老百姓的怒火，把他們的焦點、把他們對生活的焦慮、對現在失業的這種無望等等的這些情緒，就先引到日本身上。」

唐靖遠：「我們先和大家來說一說中日外交戰的升級，這個其實是中共過去內事不決罵資本，外事不決罵美帝，它做了一個改進版，也就是說外事不決罵美帝，現在改進為外事不決罵日本了。為什麼呢？因為中共現在發現美帝的確是不太好惹的，中美交手這幾年以來，中共是頻頻地被掐磨的，以至於中方不得不在美國商務部長雷蒙多訪華之前，其實有認慫，祕密地請求美國是不是能夠放鬆禁令。」

唐靖遠：「再加上中美現在的關係大體上在開始走向一個階段的緩和，那繼續去大罵美帝顯然就不太合適了嘛。於是與美帝越走越近的日本，現在自然就成為一個最佳的替代品了。」

唐靖遠：「要麼中共就是強硬到底，結果必然可能就是導致中日關係脫軌，出現一種斷崖式的惡化，這個斷崖好像現在頻頻出現，那麼等著可能日本要進行報復的，要麼就是中共自己悄悄的認慫了，它以所謂理性應對的名義對這個輿論來進行降溫，然後過一段時間之後再低調的恢復日本水產品的進口，就像此前和澳大利亞打貿易戰是一樣的。」

唐靖遠：「那麼相比之下，中共對國內民眾的這場戰爭其實要更為棘手，更加麻煩，因為最開始大家都看到了黨媒是瘋狂的熱炒日本海鮮，這是有毒的，怎麼地被污染的，沒有想到的去引發了中國民眾的恐慌。」

盛雪：「所以他在這件事上的引導，也是非常成功的，為什麼他會成功呢？很簡單，因為中國人始終都沒有任何人，是有一個可以獲取真實的信息、真實的輿論、真實的消息的這樣的一個比較方便的渠道，那絕大多數人，常年被中共所控制、所洗腦、所逼迫。」

趙蘭健：「中國政府下架了對外公開的中國核年鑑的報告，就是為了掩蓋中國各地的核電站所釋放的廢水。它的指標和數據嚴重地超過了日本所放的核廢水，故意製造對外仇恨，從而掩蓋中國國內的經濟下滑，和河北北京的泄洪導致的巨大傷亡。」

日本核污染？ 民眾檢測結果告訴您

中共多家地方官媒報導，日本核處理水24日排海後，在中國原本冷門的核輻射檢測儀突然賣到斷貨。但很多民衆買到檢測儀後，檢測到自己家裡才是輻射最高的地方，遠遠高於所謂的「核污染海水」。

盛雪：「今天我還特別看到，有上海的網友，他去買了一個檢測儀，是檢測到自己住家的核輻射，居然是福島的廢水的967倍，那麼這個消息現在已經在網上傳開了。」

盛雪：「這種情緒起來之後，他事實上有的時候是完全不可控的，那麼所以說呢，我們看到這種事件，現在也對中共形成了一個非常大的反作用力。」

唐靖遠：「那麼這個可以說是這兩天網絡上最熱鬧，也是最令人啼笑皆非的新聞，首先呢我們看到是一個小夥子，他在秦山核電站附近的杭州灣，他去做了一個檢測，結果發現說這個核輻射值達到了0.19，而央視新聞自己說的，在東京檢測出來的輻射結果是0.01，那麼這個就被廣大的網友戲稱為說，這是一個惡意的檢測了，這個消息迅速的就被當局所封殺掉。」

盛雪：「就是像這樣的信息，老百姓看到了之後，他們會知道，你對日本那個福島廢水的這種憤怒，實際上你是成了中共的這個大工具，那麼你要是如果真的是關心自己的生命安全，關心自己父母子女的生存安全，你趕緊去買一個測試儀，回來測測你自己生活環境當中的這樣的一個核輻射值。」

盛雪：「那麼這樣的話呢，肯定這樣的一個反作用力會極大的反射到中共統治身上。這是中共沒想到的，完全沒有那個。共產黨它呢，中共的這種統治呢，是非常的壞，但是呢，它也確實非常的蠢。」

固定套路？ 中共是這樣煽動仇外

目前，中共官媒宣傳似乎已經開始「滅火降溫」。「澎湃新聞」29日的一篇報導呼籲民眾，不要抵制日本料理店，因為這些店鋪的許多食材其實都是來自中國，而中國每年從日本進口的水產品，只占總水產進口額的4%不到。

有中國網友就曾經指出，中共煽動仇外情緒都有固定的套路：黨媒煽動導致情緒激動，民間盲目抵制外國產品，然後重挫國內經濟，「理智的聲音逐漸占據上風」，隨後中共180度大轉彎，為仇外宣傳降溫，最後炒作某某明星醜聞轉移注意力，讓整個事件不了了之。

盛雪：「現在中共所面對的這個困境，它自己是沒有能力解決的，你比如我們就是說，現在中國的這個經濟嚴重下滑，是吧？那麼這個情況呢，不是說你中共出台一個什麼政策，或者你做了點什麼事情，你就可以扭轉的，因為現在成了一個整體的趨勢，而這個趨勢正在惡化。」

盛雪：「中共只要他自己的這個統治，一出現了什麼危機，出現了什麼困境，出現了什麼難以馬上解決的問題，他就會去找一個出口，而這個出口呢，就是要把老百姓的怨氣，怒氣，把老百姓的關注點，關注度，給轉移到他設置好的這樣的議題上去。」

盛雪：「而且呢，等到這樣的抗議示威到了一定的程度的時候，那中共自己就一定會出來滅火，因為他也不希望，這樣的一種抗議示威的規模大了之後呢，會燒到他們自己身上，會燒到中共政權身上。」

唐靖遠：「所以剛才和大家羅列了這麼多呢，其實就想說明一個重要的問題，就是中共他從一開始呢，就是真正的在惡意的炒作這件事情，這種看似非常不理智的外交的脫軌呢，他其實背後折射出來的，其實是中共為了轉移經濟危機，還有政治危機，他已經到了一種飲鴆止渴的地步。」

唐靖遠：「那這種炒作呢，他對沉重的打擊中日關係，打擊日本的投資，並且有可能導致日本企業大面積的脫鉤等等，我覺得當局是並非不知道這一點，但是呢，他們明顯採取了一種兩害相較取其輕的這樣一個做法，來應對自己的危機，反過來他其實就說明當局現在恐慌的程度之劇了。」

好的， 歡迎您在下面給我們留言您的看法、反饋和建議，感謝您收看這一期的要聞快評。 下次節目時間和您再會。

歡迎訂閱 新唐人快報 乾淨世界頻道：http://bit.ly/3YeoHdE

歡迎訂閱新唐人快報Youtube頻道：https://www.youtube.com/@NTDNEWSFLASH

（責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/30/a103776100.html