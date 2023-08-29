【禁聞】中共煽動仇日 日本各界發聲譴責

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【新唐人北京時間2023年08月29日訊】日本核處理水排海，中共大力宣傳所謂的日本危害論，全面封殺科學理性的言論。日本各界及四大報紙齊發聲，要求中方發出正確的排放情報，並撤銷對日本水產品的不合理禁令。

儘管日本排放的核處理水已被國際原子能總署（IAEA）認定為安全。但中共仍大力炒作所謂危害，同時宣布禁日本水產品。

中共環球電視網製作一段搭配音樂的嘲諷影片，宣稱日本將「污水和毒魚」倒入海洋；中國新聞網也製作一首抨擊日本污染太平洋的歌曲。

中共新華社的民調中，3個選項基本是同一意思，被指刻意鼓動反日情緒。

中國政法大學國際法碩士賴建平：「中共目前針對日本核處理廢水排放的問題，顯然是一個政治操作。它現在正處於內憂外患的艱難時期，為了轉移國內問題的矛盾焦點，為了掩人耳目，為了樹立假想敵，為了拉仇恨，所以它是一定要進行這種操作的。」

在中共的煽動下，中國民間仇日情緒高漲，不但有歌手改編歌曲咒罵日本，還有粉紅老師在課堂上進行仇日教育。

而日本的餐館、商店、各類機構持續不斷收到來自中國的騷擾電話。一名日本老闆說，他的4間店收到約1,000通騷擾電話。

中國小粉紅A：「你的為什麼排核廢水？」

中國小粉紅B：「你們昨天喝污染水了嗎？好喝嗎？都還健在嗎？」

分析認為，中國粉紅的騷擾行為，背後一定有中共的推動。

加拿大華裔作家盛雪：「在中共這樣的一個極端的專制暴政的控制之下，其實沒有什麼行為表達輿論是真正民間的。」

賴建平：「這次日本向大海排放核處理的污水，已經經過了各種環節、各種處理，排放標準完全是符合國際原子能機構的排放標準。但是中共完全是不顧這些客觀的事實，藉著核污水的排放問題大做文章，把民間的仇日情緒蠱惑到了一個空前的狀態。」

中共為什麼不顧科學證據，一定要煽動仇日呢？

盛雪：「因為中國現在的經濟加速衰退，越來越多的人開始去思考，為什麼自己的生活、工作、處境、遭遇是這樣的。這個時候中共一定會找到一些能夠讓人們去釋放這種憤懣情緒的一些出口。而在過去的幾十年當中，中共一直都是這麼做的。」

為什麼中共輕易就能轉移民眾的視線與情緒呢？

盛雪：「因為中國沒有任何的言論自由，媒體自由，新聞自由，行為自由，本身人們的信息閉塞，被洗腦、被愚弄等等，也缺少對外部世界的認識。所以說當中共它一開足了馬力，開始去引導中國人憤怒方向的時候。很大的人群就會被中共所引導。」

在國外也有華人受到中共的誤導。一名男子帶著小孩在美國宣傳日本核廢水。

海外粉紅：「日本核污水進太平洋，三年到美國。」

還有中國粉紅攔截國際原子能機構總幹事格羅西，追問他是否收了日本的錢。

格羅西：「這太荒謬了，太荒謬了。我們沒收過任何錢，這一點很清楚了。」

中共央視記者在聯合國提問，他們對日本核廢水排海的立場。

聯合國副發言人哈克：「聯合國祕書長對於國際原子能機構的專業知識、公正性以及專業性認定有信心。」

與此同時，日本駐華大使、日本政界、各大媒體齊發聲，要求中方發出正確的排放情報，依法嚴懲肇事者，並要求中方即刻撤銷對日本水產品的不合理禁令。

賴建平：「中共它這個做法顯然是不符合WTO的規則，不符合中日雙邊的貿易協定的，它敢於去違背世貿組織的規則，敢於去違背雙邊貿易協定，根本的原因就是以所謂食品不安全作為一個藉口，所以日本政界、媒體、駐華使節才會要求中國政府撤銷對日本海產品出口的禁令。」

港媒也曾根據日本及各方數據報導說，福島核廢水氚排放量上限低於亞洲多個核電站，包括中國的大亞灣和陽江核電站。

編輯採訪/李韻後製/Tony

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/29/a103775686.html