3M 公司 (MMM-US) 周二 (29 日) 表示，已同意支付 60 億美元來和解近 26 萬起訴訟。這些訴訟指控該公司銷售有缺陷的軍用耳塞，導致數十萬現役和退役美國軍人聽力受損。

3M 周二發表聲明表示，「該協議並不意味著承認責任」。並補充說，如果協議中的某些商定條款未得到履行，該公司準備繼續在訴訟中為自己辯護。

在此協議之前，3M 今年稍早時曾試圖將這起訴訟移至破產法庭，以限制其責任。該訴訟已發展成為美國史上規模最大的大規模侵權訴訟。

軍用耳塞由 3M 於 2008 年收購的 Aearo Technologies 公司製造。美國軍方在 2003 年至 2015 年的訓練和戰鬥中使用它們，包括在阿富汗和伊拉克。

Aearo 於 2022 年 7 月申請破產，3M 承諾提供 10 億美元來為其因耳塞訴訟而產生的債務提供資金。

然而，一名美國法官於 6 月駁回了 3M 子公司 Aearo Technologies 的破產申請，認定 Aearo 是 3M 旗下一家得到良好支持的子公司，享有「比破產保護更高程度的財務安全」。

3M 股價在周二盤前交易上漲約 1% 至 105.20 美元。

該公司表示，根據周二的協議，3M 將在 2023 年至 2029 年間總共出資 60 億美元，其中包括 50 億美元現金和 10 億美元普通股。

在達成最新和解協議的幾個月前，3M 宣布與美國多家公共供水系統達成一項價值 103 億美元的暫定協議，以解決全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 這類被稱為「永久化學品」造成水污染的指控。

這家工業巨頭表示，將在 2023 年第 3 季提列與和解相關的約 42 億美元的稅前費用。