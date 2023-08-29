《演員夢》渥太華首映 善的力量震撼人心

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】榮獲28項國際電影節獎項的新世紀影視力作《演員夢》，週六晚間，在加拿大首都渥太華首映，影片展現傳統道德及真善忍的力量，震撼人心。

《演員夢》主演馮曉雅：「在（主人公）林美月的身上也讓我感受到了什麼才是真正的純真純善，所以我覺得這是飾演這個角色我自己最大的收穫。」

前安省议员杰克·麦克莱伦（Jack MacLaren）：「這部電影做得非常好，演員們把故事演得惟妙惟肖。」

《演員夢》講述了中國大陸擁有夢想的女演員在演藝圈的污染下重創身心。經歷10年痛苦折磨，她最終在「真善忍」理念的支持下，重獲新生的故事。

民主中國陣線秘書處副祕書長錢愛玲：「影片演出非常的高水準，比較精確的傳達了道德價值標準，讓大家明白什麼叫做『真善忍』。」

商業經理傑基·帕倫特（Jackie Parent）：「讓我深受感動的是，（主人公）林美月經歷了像海倫（美國殘疾女作家）一樣的痛苦折磨，她仍然能夠寬恕他人。」

影片中體現的傳統價值觀，令演員和觀眾深受啟發。

《演員夢》製片人慧玥：「影片中的導演，能夠在自己的太太不能行走的情況下，陪她走過了10年，這是一種回歸傳統（道德）的啟迪。」

音樂人伊莱·穆吉沙（Eli Mugisha諧音）：「我覺得這部（電影）非常鼓舞人心，我學到了一些東西。很受啓發。作為一名音樂家，我也從中獲得了靈感。」

《演員夢》主演鄭雪菲：「能給觀眾帶來這樣一種內心的觸動的時候，那一刻特別的榮耀，特別的幸福。希望自己能夠更多的參與新世紀，創作出更好的影片帶給大家。」

新唐人電視台記者安妮、實習記者陸媛加拿大採訪報導

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