小粉紅大駡日本核廢水 轉頭哀嚎全鎮漁民要失業

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】中共瘋狂炒作所謂「日本核廢水威脅」，重挫中國餐飲、海鮮和漁業。一名小粉紅被中共蠱惑，咬牙切齒地反日，幾天後哀嘆全家乃至整個鎮的漁民都要失業。

網傳微博截圖顯示，8月29日，一名IP地址顯示為中國遼寧的網民發微博稱，「我們現在漁民都不知道咋辦了」，家裡世世代代都靠捕魚爲生，整個鎮上所有產業都和海產品相關，包括漁船，油坊，近海養殖，生蠔加工，冷庫，網厰，海鮮收購站，「如果毀了，整個鎮上的人即將失業」。

博文最後附上一個嚎啕大哭的表情。

還有截圖顯示，就在幾天前，這名網民還在用侮辱性的言辭大駡「給日本排核洗白」的人。

目前該網民的微博頁面上，這些博文都已消失不見。現存博文中最後一篇發表於3月15日。

中共開始炒作日本核廢水之後，中國網民呈現兩極分化的狀態。部分網民被黨媒和中共網軍帶動，瘋狂地搶購食鹽或者抵制海產品，同時歇斯底裡地仇恨日本。部分網民則對中共宣傳嗤之以鼻，並嘲諷當局的炒作和被煽動網民的不理智。還有網民試圖科普被中共封殺的核廢水排放常識，喚醒受騙的民衆。

受中共宣傳的影響，很多民衆擔憂「大海被核廢水污染」，開始抵制所有的海產品，使中國海鮮市場、海鮮餐館受創，連帶中國漁業也岌岌可危。

網上大量消息顯示，多地海鮮市場門可羅雀，許多海產品無人購買，被迫扔掉。多地漁民自覺前景黯淡，準備賣漁船改行。

目前中共黨媒似乎已有為此事降溫的跡象，但沒有人可以斷定中共這輪政治炒作會持續多久。網上很多人在擔憂「中國海鮮業全面崩盤」，總價值數萬億人民幣的中國漁業也將被毀，並痛斥中共「搬起石頭砸自己的腳」。

不過，也有人認爲，中共的仇外宣傳都有固定套路，不會維持太長時間。還有人說，「說要抵制海鮮的，過了幾天就會去吃了」。

（責任編輯：周歸航）

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