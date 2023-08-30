【禁聞】中共煽動仇日 重挫中國餐飲業漁業

【新唐人北京時間2023年08月30日訊】在日本排放核廢水之後，中共高調煽動仇日情緒，但這波「文革」式的反日潮，卻引發大陸民間對國產海產品恐慌，導致幾乎所有海產品滯銷，重挫中國餐飲業，並危及海鮮市場和漁業。

連日來，中國各地的反日情緒在中共刻意渲染之下，再次推向高潮，部分民眾抵制日本水產品乃至所有海鮮。

冷凍海鮮店工作人員陳先生：「（這幾天）差距挺大的，24號之前反正每天都挺忙的，就從核污水開始排放的時候，基本上沒人買貨了。」

網傳視頻顯示，部分地方的海鮮市場也遭殃，市場內空無一人。

多個省市的日本料理店客流量下滑，生意慘淡，甚至還傳出有日料店上演「老闆怒砸自己店舖」的戲碼。

大陸學者王先生：「確實中國的民眾，還是存在著相當一部分人很有盲從，因為他不接受新的觀點和事物，這一類人可能就是以《人民日報》，以新聞聯播為日常生活的人，他們就是堅信不移中共的這種宣傳，所以這一部分人也不在少數。但是說不好改變，主要原因是現在輿論管控，當然如果是有一定的言論自由，輿論自由的話，那肯定在真相面前是可以改變的。」

在網路上，不少靠直播帶貨謀生的中國漁民也受到波及。

在浙江象山一位漁民直播中，儘管他不斷解釋「現在真的沒有污染，我們這裡是近海，現在三個月之內都沒事，寧波發貨」，但仍遭網友批評害人。

王先生：「這次這個國內的一些，因為日本排核廢水這個事，實際上主要還是中共它誤導宣傳的一個結果。這個網上很多也是水軍，自乾五確實是有，更多的原因是中共在背後推動來誤導，輿論誤導，來輿論引導大眾，實際上並不能真切的代表中國民間社會的一個態度。」

另有網友在社交平台上發布截圖，一名漁民大姊在直播中努力介紹自家海鮮，但評論區卻遭人刷屏抵制，導致這名漁民大姊一度在鏡頭前崩潰大喊。

王先生：「所謂中共經常說那個『搬起石頭砸自己的腳』，實際上它這種宣傳，因為它控制了國內的主要媒體，所以說很多民間理性的聲音是出不來的，有很多民眾是清醒的。很多人都說我們這一年，你最多吃個海帶，你根本就吃不了什麼海鮮，你還抵制這些什麼海鮮產品。」

公開數據顯示，2022年中國全社會漁業經濟總產值超過3萬億元人民幣，中共煽動民間對海鮮產品的抵制，將不可避免地重創中國漁業。

加拿大華裔作家盛雪：「現在的這樣的一齣戲，就是它的子彈，所以說中國人一定要去回過頭來要思考，你要不要一直做中共這樣的一個專制暴政的這些東西。中國人今天的生存困境，不是日本人造成的，對吧？它就是中共這個專制政權直接造成的，因為中國所有的資源，都是由他們最集中的一個權力核心所佔用的。」

值得一提的是，中共煽動反日潮，除了食用鹽早已被搶購一空，最近連高價的核輻射檢測儀也賣到缺貨。

但陸媒「潮新聞」披露，有不少民眾收到貨之後四處測量，卻意外發現，核輻射量最高的地方，竟然是自己家裡。

王先生：「越來越多的人會明白中共的這種宣傳，自家排放的這些核污染水，比日本要高得多得多，包括老百姓吃的那些食品安全問題也嚴重得多，所以說中共這種污蔑、污名化，以謊言來掩蓋謊言，這種事情它是越來越害怕的。」

有網友懷疑，這些核輻射來自建材。也有網友說，以後如果要進行室內裝修，大家恐怕都會人手一台檢測儀，親自檢測建材輻射量，「建材市場生意要難做了」。

目前，中共官媒的反日宣傳似乎已經開始「滅火降溫」，但加拿大華裔作家盛雪表示，中共這次拋出去的「鐵球」已經彈回來打到了它自己，會有越來越多的人了解福島核廢水真相，認清中共的造假宣傳。

編輯/孟心琪 採訪/駱亞 後製/陳建銘

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