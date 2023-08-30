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（中央社記者謝方娪台北30日電）彰化銀行今天舉行第2季法說會，會中揭露目前對中國整體曝險占淨值17.1%，對中國碧桂園、恆大集團及中植系等均零曝險，且中國子行自2022年起即定調審慎因應，嚴守授信風險。

在SWAP（換匯交易）收益進補下，彰銀今年上半年累計稅後盈餘達新台幣70.1億元，年增31.78%，EPS達0.65元；若看累計前7月稅前盈餘，則已達百億元水準。彰銀預估，今年全年獲利將有望締造新高。

資產品質方面，彰銀揭露，無論逾放金額或逾放比均連續3年維持下降趨勢，6月底逾放比為0.17%，備抵呆帳覆蓋率則提升至723.72%。

彰銀整體利差與NIM（淨利差）因外幣存款成長幅度遠高於外幣放款，呈現微幅下滑，彰銀表示，未來將伺機布局外幣債券，並聚焦中小企業及海外放款，預計可逐步拉高NIM值。

中國房市近期較顯動盪，外界高度關注台灣金融業對中國曝險情形，彰銀指出，中國子行現有客戶多為台商，且目前並無持有中國碧桂園、恆大集團、中植系等曝險。

彰銀說明，中國子行去年即提早定調審慎因應，嚴守授信風險、積極推展存款，加上債券操作良好，子行稅前盈餘較去年同期略有成長，目前彰銀中國整體曝險約占淨值17.1%，低於本國銀行平均數。

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展望下半年營運，彰銀表示仍將聚焦擴增中小企業客群，調整放款結構，聚焦利差較高的中小企業授信及海外聯貸等，另因應氣候變遷，將陸續推出各項綠色金融商品，鼓勵企業致力ESG（環境、社會、公司治理）永續發展。

彰銀並強調將關注金融動態，在風險管控及資本運用效益考量下，逐步調整業務方向與資產配置，穩固根基，以確保全年獲利持續成長。（編輯：楊凱翔）1120830