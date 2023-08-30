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（中央社記者謝方娪台北30日電）財團法人保險事業發展中心舉辦的「台灣保險卓越獎」，被譽為台灣保險業的奧斯卡獎，行政院長陳建仁今天出席頒獎典禮，肯定保險業提供保險保障，如同暴風雨後的彩虹，為社會帶來安定力量。

台灣保險卓越獎今年邁入第10屆，由保發中心每2年舉辦一次，被譽為保險業國家級獎項。陳建仁今天受邀至台灣保險卓越獎頒獎典禮致詞，並頒發「終身成就卓越獎」給泰安產險董事長李松季。

陳建仁表示，保險是一個「人人為我、我為人人」的慈善工作，他這輩子沒有從事過保險業，但先前於行政院衛生署服務時，對全民健保有很多接觸，健保是由每一個健康的人拿出一部分金錢，讓重病的人能得到很好的照顧，這是一個充滿愛心的機制。

陳建仁指出，主辦單位安排的開場演奏曲目，某種程度也彰顯保險本質，第一首為「You Raise Me Up」，事實上保險功能如同歌詞所述情境，當一個人面臨生命中的艱難時刻，若有保險給付支撐，當事人可對未來重新充滿希望。

他表示，第2首為韋瓦第的四季，四季中有段旋律象徵春雷大奏，人生同樣會碰到風雨交加的時候，但當雷電交加時，若能找到避難之處，就可靜待暴風雨後的彩虹，保險業提供的保險保障如同暴風雨後的彩虹，成為安定社會的力量。

陳建仁說，保險業對台灣經濟發展及社會穩定扮演日漸重要的角色，無論是協助民眾或企業在保險事故受創後的重建、提供更好的健康照護或人壽保險給付等，均是直接或間接協助政府減輕民眾對社會救助及社會補助的依賴。

同時，陳建仁提到，保險業也提供政府重要的經濟發展所需資金，以實際行動支持政府推動的重大建設。

陳建仁並肯定保險業力行ESG（環境、社會、公司治理），台灣綠能蓬勃發展，包括太陽能及風能等，均有保險業綠色投資助力。

陳建仁期許保險業繼續努力，秉持保險保障初衷、完善保戶服務，積極參與或推動金融永續發展，並為國家經濟健全貢獻心力。（編輯：蘇志宗）1120830

行政院長陳建仁30日下午出席第10屆台灣保險卓越獎頒獎典禮，致詞肯定所有獲獎者與團體以保險「保障」的初衷，提供保戶完善的服務，並積極參與或推動金融永續發展。中央社記者王騰毅攝 112年8月30日