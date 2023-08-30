袁斌：從網友測自家核輻射值竟是東京976倍說開去

今天看到一條笑死人的新聞！

因為中共近日高調反對日本排放核廢水，大肆渲染核廢水存在放射性污染風險，會污染海洋，受恐慌情緒影響的大陸民眾，不僅蜂起搶鹽，而且紛紛搶購核輻射檢測儀，以至於後者竟賣到斷貨。

這還不是最好笑的，最好笑的是接下來發生的事。

據浙江日報報業集團旗下的潮新聞8月29日報導，順利買到核輻射檢測儀的民眾，在自己周邊到處測量時，意外發現，核輻射量最高的地方，居然是自己家。

浙江人夏雲琪表示，他舉著蓋革計數器在小區裡、家裡到處測，發現家裡顯示輻射值最大，在衛生間、臥室測，指數還會略有上升。

更有甚者，上海網友「阿拉里匹諾尼諾」發布的小視頻顯示，他用自購的蓋格計數器在家裡測核輻射，結果竟是東京的976倍，真讓他驚呆了！

消息傳到網上引發熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，從恆大、碧桂園到SOHO的財務危機本來已經讓中國房地產泡沫破裂，如今民眾發現原來核輻射污染不是來自海上，而是來自住家與辦公室，每天暴露在超標的核污染中。這個發現無異於對正在墜落的房地產市場落井下石，讓中國經濟陷入更大的困難中。事實確乎如此。

這令我想到中國的一句老話——搬起石頭砸自己的腳。中共搬起核廢水這塊石頭，本來是想砸日本的，結果卻砸了自己的腳。太好笑了。

被連累的何止於正在墜落的房地產市場。

正如一位網友總結的，這次核廢水事件，宣傳機器全速啟動，全體人民義憤填膺，至少達到了幾個目的：1. 包括國務院的各級各部門吸引外資幾十條發布效果為負。2. 日資企業加速撤離，數百萬日資企業員工失業。3. 整個海鮮市場崩潰，海洋養殖、海洋捕撈企業和個人背後數百上千萬員工失業。

現居美國的自由派學者榮劍發推文說：「真是始料不及，本來以為就是喊喊反日口號多吃點鹽，沒想到有這麼多的連鎖反應，等到鬧劇要收場時才會發現，行業倒了一大片，倒楣的還是大國人。」

榮劍在推文中貼出的一張文字截圖說：「搬起核廢水這塊石頭，不斷砸自己的腳，簡直每天一個大樂子。

「第一波以為打擊的是日本漁業，實際上打擊的是中國漁業；

「第二波以為刺激的是食鹽，實際上刺激的是蓋革計數器；

「第三波你以為影響是食品安全，實際上是建材安全。」

搬起石頭砸自己腳也就是反噬。

大家發現沒，今天的中共無論出台任何政策，不管是救市救經濟救黨救習，其結果都是適得其反，沒有也不可能有任何匡扶大廈將傾的正面效應，只會導致中共政權往崩潰的末路加速狂奔。而且，這種反噬效應可以說越來越顯著。這充分表明了一點，那就是反人性反文明的中共民心盡失，越來越多的人看穿了它的邪惡面目，不想跟它玩了。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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