魏無忌：福島核廢水 中共試圖掩蓋的四大真相

近期日本福島核電站排放核廢水， 中共掀起新一輪欺騙宣傳和愚民高潮，在此過程中，刪帖、封號、 斷章取義、瞞天過海……種種下作手段，令人不忍直視。 那些自由國家的人民，如果沒在中國生活過、沒有身臨其境的話， 很難想像中共會這樣無恥。

梳理種種誤導和謊言，在此事件上， 我們總結出中共試圖掩蓋的四大真相：

真相一、如果真有污染，美國才是最大受害者

中共試圖把中國人民包裝成福島核廢水的受害者， 以此煽動反日情緒。實際上2023年2月， 韓國海洋科學技術研究所就曾對核污水擴散進行模擬。 韓國模擬顯示，受洋流影響， 核污水在抵達韓國前將先抵達美國西海岸。

無獨有偶，早在2021年，中國清華大學也做過類似實驗。 中國模擬也顯示，從長期來看， 美國受到的污染將高於中國上海和日本宮崎。 僅以第4000天的數據為例， 美國西海岸城市聖迭戈的污染物濃度，是宮崎的3倍、 上海的40倍。

為何會這樣呢？原因在於，福島處於日本暖流（向北）和千島寒流（ 向南）交匯的地方， 大部分污染物不會沿著陸地邊緣向南北方向遷移， 而是隨著北太平洋暖流向東擴散。

說來說去，中共又連贏兩次，美國才最大輸家。美國尚且淡定， 中共上竄下跳，豈非皇帝不急急死太監？

中共媒體刻意渲染，說福島核廢水裡含有銫137、 碘131等放射線元素，世人皆知這是在散播謠言、製造恐慌。

據BBC報道，國際原子能機構曾經評價， 福島核廢水使用很先進的水處理系統，經它處理後的廢水， 過濾清除了幾乎所有放射性元素。而其中僅剩的氚元素， 設定值為1500Bq/L以下。 但世界衛生組織WHO的安全飲用水標準， 氚的最高限值是10000Bq/L。也就是說，在放射性上， 福島核廢水的氚元素只有世界標準飲用水的1/7， 這可以說比飲用水還乾淨。

真相三、福島核廢水排放，將在國際監督下進行

和中共的黑箱操作不同，福島核廢水排放，將在國際嚴密監督下， 透明公開地進行。

首先，原子能機構IAEA此前已在福島設立常設辦事處， IAEA的工作人員會在現場監測和評估廢水排放情況， 並將持續公布排放口的實時和近實時監測數據， 以透明公開來抵銷外界疑慮。IAEA總幹事表態「 IAEA將一直參與，直到排完最後一滴（處理水）」。

此外，韓國、台灣也都在檢測周邊海域的輻射數據。韓國政府表態， 一旦日本排放不符合標準，會立刻向國際法庭提起訴訟。 日本政府也承諾，一旦排放數值出現異常，會立刻停止排放。

真相四、中國核電站污染遠高於日本

據中國核能年鑑和核電站運營商報告， 可查到中國核電站排出的放射性物質總量， 浙江秦山三號核電站2020年為143萬億貝克勒爾， 廣東陽江核電站2021年為112萬億貝克勒爾， 福建寧德核發電廠為102萬億貝克勒爾。

而福島核電站的年度放射性物質排放總量， 將在22萬億貝克勒爾以下。

也就是說，中國隨便一個核電站，排放都在日本福島的5倍以上。

此真相的爆出，讓人體會到什麼叫惡人先告狀。 中共的宣傳雖然欺騙了國內大多數民眾，但卻讓自由社會的人民， 進一步看清它無所不用其極的醜惡嘴臉， 真正的搬起石頭砸了自己的腳。

五、中共為何要掩蓋真相

中共一貫的低劣宣傳，稍有獨立思考的人都能看穿。 但為何它一直堅持放毒、樂此不彼？總結原因大致有三點：

1、1989年中共在北京屠殺學生， 意味著共產主義意識形態徹底破產。自那以後， 中共拾起民族主義大旗，作為它愚民洗腦的主要手段。正如喬治· 奧威爾在《動物莊園》裡寓言的那樣， 極權統治者需要在人們頭腦中塑造和保持一個無時不在的敵人， 通過時刻強調敵人的危險，強調「團結一致」的必要性， 使人們不得不「暫時忍受」極權統治者的一切暴虐行為。

2、近些年中共吹噓「厲害了我的國」，跟西方打貿易戰， 加上疫情三年極端封控，打擊民營企業家，毀掉教培等行業…… 種種倒行逆施，徹底把經濟推到崩潰邊緣。 目前老百姓普遍悲觀失望、到處躺平，此時煽動反日情緒， 轉移國內視線，就成了中共絕境下保命的本能選擇。

3、當前西方對中共的認識越來越清醒， 全球圍剿中共態勢逐漸形成。福島排廢水前一週， 美日韓三國首腦在美國馬里蘭州的戴維營山莊舉行首次峰會， 三方建立了更為緊密的關係。美國官員還表示，準備將峰會制度化， 以後每年舉行一次。明眼人都知道，這是反共聯盟有了突破性進展。 中共惱羞成怒、歇斯底里，在福島一事上撒潑，也就不難理解。

通過福島核廢水這一事件的愚民宣傳， 我們可以看到中共的統治邏輯，即它的任何舉措， 都是以維護其一黨專政為目標。但不管它嘴炮打得多厲害， 都是用來忽悠韭菜的，中共各級官員及其子女， 永遠都在前仆後繼跑向西方國家。

難怪網民調侃說：現在這個世界，日本到處是核廢水， 日本人馬上要變異了；美國到處歧視亞裔，亞裔出門就要挨打， 更別提還有槍擊了；加拿大到處是山火和流離失所的人； 而歐洲到處是罷工和騷亂；在這種情況下，中國官員還爭先恐後， 把子孫後代送出國受難，你說他們不偉大嗎？

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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