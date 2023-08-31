气候变化是加拿大与中国关系中的重要议题之一，与此议题相关的两国交往或也反映出“政治气候”的变化。

8月28日至30日，加拿大环境与气候变化部部长史蒂文·吉尔博(Steven Guilbeault)参加了中国环境与发展国际合作委员会(国合会)年度会议。吉尔博是四年来首位访问中国的加拿大部长。吉尔博是加拿大环保活动人士，2021年10月出任环境与气候变化部部长。他目前还是中国环境与发展国际合作委员会外方执行副主席。

中国环境与发展国际合作委员会成立于1992年，是经中国政府批准的国际性高层政策咨询机构。历任国合会主席均由中国国家领导人担任。国务委员宋健(1992-1996)、国务院副总理温家宝(1997-2001)、国务院副总理曾培炎(2002-2006)、国务院副总理李克强(2007-2011)都曾任国合会主席。该会现任主席是国务院副总理丁薛祥。在该会于1992年4月成立时，加拿大国际开发署署长马塞就担任副主席。

根据中国官方的新华社，本次国合会年会的主题是“绿色赋能高质量发展，推动人与自然和谐共生的现代化”。国合会中外委员、中外专家、中外观察员约500人参加此次会议。吉尔博8月29日下午在“协力应对气候变化,同行绿色繁荣之路”主题论坛上致辞。

加拿大环境与气候变化部发言人萨曼莎·贝阿德女士(Samantha Bayard)为吉尔博部长进行了辩护。 她对美国之音说：“加拿大应对中国的方法与其印太战略不可分割，而印太战略是一项指导加拿大在该地区行动的综合性、全社会性战略。与加拿大印太战略相一致，吉尔博部长参加中国的委员会是与中国工作的一个例子，在那里我们有机会推进应对气候变化全球威胁的合作。”

至于史蒂文·吉尔博部长的访问对中加关系有哪些影响，日本国际基督教大学政治与国际研究教授、加拿大麦克唐纳·劳里埃研究所高级研究员斯蒂芬·纳吉(Stephen Nagy)博士在接受美国之音采访时表示：“我认为任何访问都是双方建立信任与进行对话的机会。我担心的是，加拿大许多人认为吉尔博因其与中国实体的关系，适当地或不适当地导致名声受损。这样的名声将使他很难被认为没有受到中国影响，而这是紧随对中国政治干预活动的指控之后深受关注的话题。” 纳吉教授又补充说：“他与中国同行实际会面时间长短也是一个真正的问题。从加拿大排除在(中国)优先许可的旅游目的地外，到加拿大在其印太战略介入中转变为反华的普遍印象，中国似乎正在与加拿大保持距离，而不是重新建立关系。”

CBC援引加拿大前外交官亨利-保罗·诺曼丁(Henri-Paul Normandin)的话称，吉尔博的访问是朝向重新与中国接触的一步。而麦克马斯特大学政治科学教授罗伯特·奥布莱恩(Robert O'Brien)在接受美国之音采访时表示：“他是自2019年以来第一位访问中国的加拿大部长，所以这为开始重建因逮捕彼此公民以及因干涉国内政治事务的指控而受损的关系提供了机会。这可能标志着双边关系的新开端，或者如果其他问题重新发挥作用，它可能没有持久的影响。”

不过，阿尔伯塔省克雷莫纳(Cremona)前议员石清认为，吉尔博访问北京对中加关系不会有任何影响。他说：“现在习近平已经决定‘关上国门’，他已经回不了头，没办法再重新融入世界。要想中国、加拿大恢复正常关系，那就在一个前提下：中国再一次开放。目前看这是不可能的。”

而中国公共政策学者洛亚龙则认为：“双方释放外交善意，找一个还能谈的议题谈一谈，是个好事。中国外交思路是一个整体，即使气候议题谈成合作，也无关外交大局。”

至于此次会议对中加两国在气候变化方面展开合作的意义，罗伯特·奥布莱恩教授说：“中国与加拿大在解决全球气候问题方面都面临挑战。中国对煤炭的依赖程度很高，而加拿大经济严重依赖化石燃料的开发和出口。像这样的会议能使各国就如何促进向低污染经济过渡分享看法。它还允许两国在共同关心问题上寻求合作，而不是聚焦于政策差异。”

至于中国与加拿大能否在应对气候变化方面展开合作，公共政策学者洛亚龙说：“对气候领域来说，加拿大无法给中国带来技术和投资，也不会给中国资金援助，对中国无实质合作意义。中国已制定了双碳战略，会按照国内的逻辑执行下去，加方无法提供实质帮助。中国的碳排放很大比例是作为世界工厂向全世界排放的，假如全球分工调整，不再需要中国作为世界工厂了，中国的排放自然就下来了。” 所谓“双碳”，是指“碳达峰”与“碳中和”。2020年9月，中国提出了2030年“碳达峰”以及2060年“碳中和”目标。洛亚龙还指出：“(中国碳排放)实际已经达峰了，不用到2030年，经济一路下滑，碳排放也一路下滑。”

石清则认为，加拿大与中国应该在气候变化问题上合作，但合作不可能成功，因为“中国可以说得天花乱坠，但不会真正去做。他们会抓紧时间建更多的燃煤发电厂，搞更多的污染。中国政府里边有权力的人没有动力做任何对世界有意义的事情。他们只会‘戏弄’西方国家。(加拿大)放在思维的第一步应该是，他们不会真正合作，只想从西方世界拿到好处，只想用‘流氓手段’对付西方世界。现在中国的统治者已经不在乎这个世界了，他们只在乎自己的权力。”