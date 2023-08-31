中共炒作日本核廢水 咸陽壽司店遭縱火（視頻）

【新唐人北京時間2023年09月01日訊】中共炒作「日本核廢水威脅」，引發小粉紅反日潮，中國商戶也受到傷害。8月27日晚，陝西咸陽一家中國人開的壽司店遭人縱火燒燬，損失慘重。

現場監控視頻顯示，當晚凌晨4點左右，這家壽司店門口突然燃起大火，有人從店舖門外逃離，一路奔跑的時候腳上還踩著火苗。

該店舖員工回應說，事發當晚店舖內無人看守，因此沒有人員受傷。

有知情網友表示，這是一家外賣店，是被人潑汽油點燃的，火勢瞬間爆發，店內屋頂幾乎被掀翻，大火燃燒了一個半小時才徹底撲滅。

有視頻顯示，事發後第二天，有警察在店舖查看。畫面顯示，這家壽司店整個被燒燬，還波及到隔壁的商家，店舖樓上的住戶也受到影響，樓房的外牆都被燻黑。目前這起縱火案正在進一步調查中。

出售日本壽司的店舖被惡意縱火，引發網友抨擊：「這跟人家開店的有什麼關係······理智一點啊。」

「這店舖的老闆是不是國人啊，這是何必呢······再說這跑的了嗎？現在滿大街都是攝像頭，萬一店舖裡有人就你是不是會後悔······」

「無語，抗日先坑同胞是個什麼德行？」

還有網友擔心自己的日本車受到波及，直言：「明天趕緊把我的豐田卡羅拉開地庫裡藏好，嚇死人了。」「嚇得我把已經預訂的豐田凱美瑞退了。」

日本自8月24日起開始排放經過處理的核廢水，這些水經過過濾已去除大部分放射性元素，自排放以來，日本當局每天發放檢測報告，稱相關周邊水域的核輻射量低於可檢測水平。

但中共炒作日本核廢水有污染，全面禁止日本水產品，同時嚴禁食品生產經營者使用日本水產品製作餐食。

在當局煽動下，中國國內一些小粉紅反日情緒高漲。日本外交部稱，日本企業和團體近日不斷接到來自中國的騷擾電話。

據共同社報導，一些在華的日本學校被騷擾，遭人投擲石塊和雞蛋等。還有人在網上呼籲向日本人打電話抗議，抵制日貨，赴日旅行團也紛紛被取消。日本政府因此敦促北京，確保在華日本居民的安全。

不過，小粉紅反日也遭到中共鐵拳打壓。網上一張「訓誡書」的截圖顯示，8月26日，一名劉姓男子到日本駐華大使館外「煽動數人鬧事，靜坐，舉牌」，被警方帶走訓誡，稱其行爲「涉嫌未經批准擅自組織遊行示威，尋釁滋事，以及妨礙政府工作人員正常辦公」。

此外，由於中共刻意誇大日本核廢水對海洋的所謂「污染」，導致很多中國民衆開始抵制所有海產品，中國的餐飲、海鮮和漁業也遭受重挫。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/01/a103777224.html