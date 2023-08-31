傳小粉紅到日本駐華使館抗議 被公安抓走訓誡

【新唐人北京時間2023年09月01日訊】中共炒作「日本核廢水威脅」，還向日方提出抗議。而網傳消息顯示，一名被蠱惑的小粉紅到北京的日本大使館抗議，卻被公安帶走「訓誡」。

近日網上傳出一張「訓誡書」的截圖。其中指控，8月26日，一名劉姓男子到日本駐華大使館外「煽動數人鬧事，靜坐，舉牌」，該行爲「涉嫌未經批准擅自組織遊行示威，尋釁滋事，以及妨礙政府工作人員正常辦公」。此外，在日本駐華使館組織「反對他國政府的非法遊行」，「對中國人民形象產生了負面影響，不利於國家長遠發展」。

「訓誡書」稱，鑒於劉姓男子「未滿十八歲，情節較輕」，且事出於「愛國情懷」，決定免於起訴，只進行訓誡。

「訓誡書」下方，劉姓男子老老實實地寫上「知道了」，並簽上名字。

截圖曝光後，許多網民嘲諷這個小粉紅「被（中共）鐵拳砸得鼻青臉腫」。

中共屢屢煽動仇外情緒。根據網傳消息，此前也多次發生小粉紅到外國使領館抗議或塗鴉被公安抓捕的情況。也曾有小粉紅相約划船到釣魚島抗議，也被公安帶走。

這次中共瘋狂炒作「日本核廢水」，官方動作連連，官媒和網軍不惜製造各種謊言，指控日本「污染海洋」云云。但西安一個商家藉機炒作「海鹽污染」促銷食鹽，卻被公安指控「造謠」而遭處罰。

除了被公安訓誡的小粉紅之外，還有許多「愛國網民」遭殃。

日前一名遼寧小粉紅在網上痛駡日本，但幾天後就開始哀嚎，稱她家世世代代以打魚爲生，她所在鎮子的居民也全部從事海產品相關產業，現在都面臨失業的風險，非常困惑。

因爲中共宣傳刻意誇大日本核廢水對海洋的所謂「污染」，導致很多民衆開始抵制所有海產品，中國的餐飲、海鮮和漁業遭受重挫。

（責任編輯：歷澄宇）

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