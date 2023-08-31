遼寧營口海域海水變黑 官方歸因海藻 外界質疑

【新唐人北京時間2023年09月01日訊】近日，遼寧營口一海域海水變成黑色，引發關注，當地官方回應稱是海藻引發，當地網友則稱當地企業污水排放所致，打臉官方。

網上近日傳出的一段相關視頻顯示，營口附近的一大片海域海水呈黑褐色，捲起的海浪也是褐色。

在此視頻評論區，另有網友晒出孩子在當地下海游玩前後對比圖片稱，下水前後兩個樣。圖片顯示，孩子衣服被海水浸泡後顏色明顯發生了變化。

8月30日，據大陸上游新聞報導，發布視頻的趙先生（化名）表示，視頻是26日在營口鮁魚圈區山海廣場附近海域所拍攝。

經上遊記者詢問，營口市鮁魚圈區文化旅遊和廣播電視局工作人員回應，海水顏色變化，估計與季節有關。

營口市自然資源局海洋經濟科工作人員回應稱，近期，山海廣場附近海域正爆發滸苔（藻類植物），大量藻類生長後腐爛到水裡，海水顏色就產生了變化。進入9月，滸苔會陸續消失，屬於季節性現象。

對此回應，網友紛紛質疑：「這個還可以憑猜測，還估計，往年難道沒有季節變化」，「存屬瞎扯，有可能周圍化工企業拍污水了」，「說海藻的都是扯蛋 肯定是企業排污」，「官方現在話還能信否？」

有網友證實，此海域一直污染嚴重，「他們這的海水一直都這樣，前陣子去就這樣」，「別提了，去年去那裡，孩子腳底下一層黑油，怎麼洗也洗不掉，半個多月慢慢淡了才下去的」，「工業廢油」，「上週五我上鮁魚圈水就是紅色的」。

也有網友提醒，「呵呵，你怕是不知道工業排放和紅沿河核電站吧？」

紅沿河核電站是位於中國遼寧省大連市瓦房店紅沿河鎮（原名東崗鎮）的壓水堆核電站」，「 嚇一跳還以為是核污染水呢，原來是自己污染的」，「這是自家的核廢水，放心下」。

鐵球打到自己 中共開始降溫

前一段時間，日本排放核廢水，中共當局藉機煽動民族主義反日，甚至編造假新聞，中共官媒央視播放一段「排核廢水致日本海水變色」的視頻及照片，稱「日本電站附近海域海水顏色明顯變深」，被大陸各大門戶網站轉發，引發大陸民眾恐慌。8月28日，被韓國政府官員揭穿是假新聞。

還有網友提醒，「感覺各個媒體都在淡化核污水的事呢」。

由於中共各大媒體通過社交平台散布有關日本核污水可致癌、致畸的假消息，引發中國民眾恐慌，搶鹽、搶核輻射檢測儀、不買海鮮，致使幾乎所有海產品滯銷，中國的漁業、海鮮餐飲業遭受重創。

日本政府本8月29日表示，可能向世貿組織（WTO）提出申訴。

在大陸知乎網站，關於中國核電站氚排放量的問題引發討論，這引起中共恐慌，有網民透露，知乎上所有科普中國氚排放量是日本十倍的回答被全部刪除；中共政府把國際原子能機構官方網站給封了。還有網友說中國核能集團緊急下架年鑑和排放記錄。

還有民眾在購買核輻射檢測儀後，開始四處測量，沒想到卻發現核輻射量最高的地方，竟然是自己家。

美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田8月29日對自由亞洲電台說，「但是因為它自己的經濟受到了傷害，最後恐怕也不得不悄悄地偃旗息鼓。」

加拿大華裔女作家盛雪8月30日對大紀元表示，相信中共會對核廢水事件降溫，因為它拋出去的鐵球已經是彈回來打到了自己。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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