日本用巨資為核廢水洗白？央視自媒體造假被揭

【新唐人北京時間2023年09月01日訊】中共藉日本核廢水事件煽動反日情緒，接連爆出輿論造假。繼官媒宣傳「核廢水致日本海水變色」被揭造假後，央視旗下自媒體宣稱「日本為核污染水排海投入了700億日圓公關費」也被指「移花接木」。

據美國之音（VOA）中文網30日報導，中共煽動的反日情緒在民間蔓延之際，一張「日本為核污染水排海投入了700億日圓公關費」的圖表廣為傳播，進一步為充滿民族主義情緒者的憤怒提供了基礎，也被用來攻擊反對者的公信力。

最初發布這張圖表和相關指稱的微博帳號「玉淵譚天」稱，這一數據來自日本廣播協會NHK。不過，日本廣播協會的原報導和相關英文報導的內容都顯示，這一700億日元的費用只是日本外務省為下一財政年提出的預算的一部分，並不是已經被投入使用的資金。

而且這筆資金也並非「公關預算」或是「玉淵譚天」所稱的被用來「處理核污水負面信息」。日本時事通訊社的報導稱， 這一700億日元的預算將被用來應對來自中國和俄羅斯的虛假信息。

報導稱，外務省希望通過這筆預算來完善政府通過人工智能分析國際情勢的能力。預算的一部分也將被用來「反制」北京對於核廢水排放的批評，但報導並未指明具體金額。

「玉淵譚天」有著超過250萬粉絲。這一帳號自稱是「資深政經記者」，分類為個人帳號。但一些來自中共官方的文章顯示，「玉淵譚天」並非個人，也遠非獨立運作，而是中共中央電視台在自媒體時代為了強化宣傳而創立。「玉淵譚天」也在央視網站上擁有自己的頁面。

一篇2018年的微信文章給出了「玉淵譚天」的更多背景。在這篇由「中國新聞出版廣電報」發布的文章裡，時任中央廣播電視總台副台長孫玉勝談到總台在「媒體融合發展」上的成績時稱，他們「創新培育『央視快評』『國際銳評』『玉淵譚天』等評論言論和自媒體品牌」，作為「以融媒體手段創新主題主線宣傳」的體現。

這並非中共就日本核廢水首次造假。日前，中共央視發布所謂「排核廢水致日本海水變色」的視頻的照片，被大陸各大門戶網站轉發，但後來被韓國政府官員揭穿造假。

韓國國務調整室國務第一次長朴購然在8月28日的例行記者會上特別說明，近日在網絡上流傳的核電站附近海域海水顏色明顯變深的照片（視頻），是「假新聞」。

他表示，向東京電力公司諮詢過相關內容，得知該照片中海水顏色變深的部分與暗礁的位置一致，海水呈黃色是因為潮水流速較快，這在福島前海經常見到，是極其自然的現象，與排污無關。

中共官媒被反噬

中共官媒不斷造假煽動仇外情緒，同時也被自己製造出來的東西反噬。

在英國外相即將訪華之際，中共左派喉舌《環球時報》8月27日發表社評「請大英博物館無償歸還中國文物」，引爆熱搜。結果被很多五毛和小粉紅攻擊「轉移視線」。

微信公眾號「走讀新生」發文稱，很多「愛國網民」突然意識到：這時候應該集火攻擊日本這個方向才對，你《環球時報》弄出個針對英國的熱搜，聽說日本剛搞了700億消除負面輿論的事情，你們肯定收錢了。

比如常年縱橫在「愛國」界的師偉就沒能忍住，直接下場怒批《環球時報》，說「英國搶的那點文物跟日本核污水沒法比，《環球時報》行為怪異，為日本在分散火力」，他甚至還要求收回胡錫進的帳號。

公眾號裡的文章以及微博裡的詞條中，可看到不下百條指責環球網幫日本人轉移視線的評論。換句話說，他們培養出來的、志同道合的「朋友」，突然不認同他們了。

作者稱：「對環球網被罵收錢不會出現半分同情，無關乎我是否認同這種觀點，甚至覺得他們活該。因為對於環球網而言，他們的行為應證到自己身上，最多只屬於『自食惡果』。」

（責任編輯：林清）

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