關於日本核廢水，一個自媒體人和一個噴子的對話 整理：袁斌

大陸自媒體人王濤這幾天寫了兩篇關於日本排放核廢水的文章，其核心觀點就是不要恐慌，要理性判斷，相信聯合國國際原子能機構的權威，相信科學和常識，相信日本人曾經很壞，但不至於傻到往自己鍋裡下毒搞死自己。

文章發表後，看的人很多，8月26日吃晚飯時，有一個反日噴子從公眾號上留的電話找到他，給他打電話，開口就大罵他是賣國賊，是日本人，質問他為何給鬼子洗地，是不是收了日本人的錢。但王濤跟他講了自己的七個觀點後，這個噴子徹底啞口無言了，還向他賠禮道歉。

那麼王濤是怎麼跟這個噴子講述他的七個觀點的？這七個觀點的具體內容又是什麼？他在其微信號上發布的「關於日本核污水，我的七個觀點讓噴子啞口無言！」一文中做了詳實的交代。

首先，王濤問他哪個毒性大，危害大？你覺得12年前日本福島9級地震引發海嘯，導致核電廠被海嘯沖毀核泄漏，大量未經處理的核污水流向大海了，對海洋威脅大，毒性更大。還是十二年後，日本將剩餘核污水裝進儲存罐裡，在聯合國原子能機構監督下，經過處理後，為了減輕對海洋生態環境影響，利用三十年時間緩慢排入大海的危害大，毒性大？他不假思索的說，當然十二年前地震海嘯時未經處理的核污水流入大海的毒性大，危害更大。

王濤說對呀，十二年前因為地震海嘯天災，福島核電廠被海嘯沖毀，大量未經處理的核污水直接衝到海里。回過頭來看，十多年過去了，並沒有產生災難性後果，日本人活的好好的，你還不是活的好好的，海產品海鮮你不還是在吃嗎？如今十二年後日本將收集起來儲存的核污水，在聯合國原子能機構監督下，經處理後排放就更不會帶來災難性後果，你說對不對？

王濤還跟他說，你說日本人就是壞，就想用核污水毒死全球人。如果日本人真的壞，真的不負責任的話，就會像蘇俄切爾諾貝利核事故一樣，進行隱瞞不報，偷偷地把沒有處理的核廢水直接放進大海，有必要這樣公開排放嗎？或者就坡下驢，借著當年地震海嘯的天災為理由，就此開閘放水，全部排放到大海里，你能把它怎樣？又省錢省事，留10多年慢慢處理，還遭受輿論攻擊何苦呢？但是2011年的大地震過去12年，日本建設了大量的儲存罐將核污水收集起來，留到現在在國際原子能機構的監督下，慢慢處理後排放。這正說明日本是負責任的，也是關心他們自己國家老百姓死活的，其他國家老百姓就更不用擔心了，小伙子在電話那頭連聲說對。

第二，王濤問他你覺得是中國人的壽命長，食品安全標準更高，還是日本人的人均壽命長，食品安全標準更高？他回答說，日本人的食品安全標準肯定比中國的更高，不然為啥日本人均壽命幾十年高居世界第一。王濤補充說道，日本人均壽命不僅世界第一，而且百歲老人占比世界第一，健康壽命超中國人六歲。你既然覺得日本食品更安全，人均壽命更高，那麼科技和經濟更發達的日本，他們會不在乎自己的命，去排放不達標的核污水搞死自己嗎？他沉默了一會兒說：那倒不至於！

第三，王濤問他，在全世界上，誰處理核事故和核污水的能力最強，他說是蘇聯和俄羅斯，因為蘇聯和俄羅斯現存的核武器最多。王濤說恰恰不是，就目前看來，日本處理核事故和核污染是具有實戰能力的，1945年美軍在日本長崎和廣島投下兩枚軍用級核彈，其放射物質和核污染是民用核電廠污染的幾百倍，當初世界上很多專家說，被原子彈轟擊的日本長崎、廣島將在幾十年內寸草不生，幾百年不能居住人類，治理這些核污染需要幾千年。但是日本超強的科技和治理核污染的能力，讓全世界驚歎，日本用不到二十來年時間處理好了長崎、廣島的主要核污染，將兩座核爆成廢墟的城市建設成為了世界級花園城市和宜居城市，1994年廣島還舉辦了亞運會，許多到過日本長崎和廣島的外國人都深感不可思議。但是遭受核事故的蘇俄切爾諾貝利，到現在都沒有能力處理，周邊一百里還是廢墟，不能居住人類。

王濤還告訴他，1982年，蘇聯安德烈耶夫灣發生嚴重核事故，為了節省處理成本，蘇聯將77萬噸未經處理的高放射性核污水排入巴倫支海。1993年，俄羅斯在日本海投放了約900噸液態放射性廢物。1965年至1991年，俄羅斯在北冰洋排放了超過15,000噸固體核廢料，其中包括18座反應堆、14艘核潛艇、3艘核破冰船和1000多個放射性廢料集裝箱。蘇聯解體後，俄羅斯還在安德烈耶娃灣和格雷米哈灣等地儲存了大量液體核廢料，其中一些已經泄漏或面臨泄漏風險。到現在都沒有能力去處理。你說說世界上誰處理核事故和核污染能力強？如果日本都處理不好核污染，你還能相信誰？他在電話那頭不吭聲了。

第四，王濤接著問他，你認為是中國人吃海鮮多，還是日本人吃海鮮多呢？他說當然是日本人吃海鮮多呀，日本是個海洋島國，四周都是海，中國只有幾個省份靠海。日本漁業水產業極其發達，日本人吃海鮮海產肯定多過中國。王濤問他是哪裡人，他說是內蒙人，王濤又問他平時吃海鮮多嗎？他說很少，因為地處內陸，很少見到活的海鮮賣。王濤問他吃過什麼海產品，他說吃過乾的海帶。王濤說對呀，中國是陸地大國，很多人沒有見過大海，或者不靠海邊，從來沒見過真正海鮮為何物，更吃不到，也吃不起日本產的海鮮。

王濤進一步告訴他，日本作為海島國，海洋大國，海洋資源是日本重要資源，人均每年吃海鮮海產品110斤，每天吃0.3斤海產品海鮮，如果經過處理後的核污染水毒性巨大，污染了海洋，吃了海鮮就得死，那麼毀掉的是日本海洋資源，死的是日本人，作為受毒害小，又不怎麼吃海鮮，或者吃不到海鮮的人，你怕個錘子啊？你應該讓日本人多在家門口排放核污染水，往自己鍋裡拉屎拉尿，讓他們多吃點被核污染的海鮮，這樣日本就完完了，日本人就得病死翹翹了，不正好合你意嗎？你這輩子住的地方不靠海，也吃不上新鮮的海鮮，最多吃個海帶，既然你都見不到海，吃不到海鮮，你那麼反對日本在聯合國國際原子能機構監督下，排放經過處理後的核污水幹嘛？關心日本人的生死幹嘛，你是不是精日者或者是漢奸？他連忙說：我愛國，我反日。王濤說反日就應該讓他們在自己鍋裡下毒，自己毒死自己。他沉默了沒有說話。

第五，王濤又問他日本如果不處理乾淨直接向大海里排放核污水，你覺得對日本人的傷害大，還是對我們的傷害更大？他說肯定對日本人的傷害大，因為在日本家門口排放，相當於往他們鍋裡拉屎。王濤說，對呀，既然排放核污水受傷害最大的是人均壽命世界第一，食品安全標準遠遠高於國內的日本人，但是受害最深的日本人民都沒有表現出強烈反對，日本人可不是阿Q，他們看不慣首相，是要拿槍幹的，安倍晉三不就被看不慣他的日本人幹掉了嗎？現任的岸田文雄拍板排放，不擔心自己的政治前途和小命嗎？日本是個民主國家，允許抗議和不同的聲音，目前看日本並沒有大規模的反對抗議。反而是國人比日本人更緊張更害怕，是不是有點兒可笑？

第六、王濤跟他說，日本核污染經過處理過後如果真的還有劇毒，會對海洋造成災難性後果，危害人類生命。中學的時候都學過地理知識，太平洋的洋流規律，洋流是順時針方向流動，那麼從海水流動的方向來說，首先會流向美國和加拿大，然後沿美國沿海向下到中美洲，然後沿赤道暖流經過菲律賓到我國台灣，最後才到大陸沿海。

現在經濟更發達，人民更富裕，生活水平、福利待遇、人均壽命比咱們更高的美國、加拿大、澳大利亞等地的老百姓都沒怎麼吭聲，美國等國還明確支持日本的排污方案，他們不怕嗎？他們的命就不值錢嗎？他們願意拿一個國家安全和老百姓的命開玩笑嗎？這些國家，可不是喜歡打嘴炮的，美國可是敢向日本扔原子彈的。如果日本排放的核污水毒害了美國，美國會允許日本排放，美國會坐視不管？美國的價值觀可是以美國人利益優先的國家，要是日本核污水會給海洋帶來災難，不用我們天天罵，美國的導彈就打到日本來了，或者不用發射導彈，美國就會制止日本排放。日本二戰戰敗，美國在日本駐軍，日本不敢不聽老大的。既然核污水先到美國，轉一圈後再來中國，按照海水稀釋濃度不斷降低，毒性越來越小的邏輯，日本排放核污水後美國受害比中國更大，可美國竟然同意了，美國人也沒有表現出世界末日的憂慮，只是為了安撫部分反對者和選民，象徵性地禁止了部分日本福島產的海產品，不出意外的話，很快就會解禁，歐盟已經解禁了日本產的海鮮。那麼請問受害最小的我們有什麼值得擔心的呢？

第七，王濤給他講了以上六點，雖然氣氛緩和了一大半，對方不再怒氣沖沖，罵罵咧咧，但他還是有疑問，他說既然日本說處理後達到了國際標準，排放後不會對海洋造成影響，那為什麼日本人要排放，不留著自己喝呢？其實這個問題，不止他問，很多無腦噴子和0.5們張口就來一句：既然不會帶來災難，那就不要排放了，留著自己喝吧。

王濤告訴他，其實這就是強詞奪理，毫無邏輯的腦殘言論，也是缺乏常識的言論，因為核污水處理達標並不是為了喝這個水，而是為了讓這些污水降低對環境的污染。你家的洗菜水，馬桶裡的糞水，這可比核廢水、核污水的毒性小得多，為啥不收集起來留著喝呢？而是要經過污水處理廠，處理後排放到江河湖泊，最後流到大海？按照很多人的邏輯，他們相信國產的核廢水更乾淨，那是不是可以去喝國產大亞灣的核廢水呢？那為什麼，我國五十多座核電機組產生的核廢水都排放到了海中呢？之所以不留著喝，並不是說明這些水對人類的危害非常大，而是飲用水和廢水的標準區別，並不是所有水都可以留著喝。排放標準和飲用標準不同，比如生活廢水，核廢水、核污水處理達標，是為了降低對生態環境的污染，並不是為了讓你喝。再比如屎尿湯子即使處理得和純淨水一樣透明，但還是要排放到江河湖泊，最終流向大海，你要真喝也攔不住你。為什麼要排放到江河湖泊和大海里面，因為水有稀釋功能，往長江裡倒一車糞水，稀釋後並不會對長江生態帶來實質性危害。這也是為什麼很多化工廠，核電廠等建設在江河湖泊、大海邊的原因，就是為了排放經過處理的污水。

聽了王濤這七點解釋，那位反日噴子一下豁然開朗，並且就打電話上來就罵向王濤道歉。他問王濤為什麼知道這麼多，王濤說我不是國際原子能機構的核專家，也沒有那麼多關於化學物理或生態安全方面的專業知識，但是我具有獨立思考能力，不會云云亦云，看一些謠言和流量自媒體的文章，我用邏輯常識推理得出自己的結論。

王濤在文章最後說，「這些天，看了網上那些叫嚷世界末日就要到來，海洋要完蛋了，海鮮不能吃的言論和焦慮，我搞不懂那些天天吃毒素一大堆，各種垃圾食品的人，那麼擔心日本食品安全，先問問你有機會見到日本進口的海鮮食品嗎？就算見到，你確信你能消費的起？你月薪三千，房貸車貸還不起，老人生病、孩子上學沒有錢，吃個泡麵都捨不得加個滷雞蛋的人，去關心人家吃得起海鮮的人安危，這是不是腦子有毛病嗎？與其關心日本的核污水問題，不如有空多關心下自己的房貸、家裡老人的養老金有多少？生大病了能否看得起？孩子好不好找工作等問題，多操心下身邊的食品安全吧。如果說了這麼多，如果你還是沉迷X聞L播的幸福之中，沉迷於司馬夾頭、帶魚、占豪們的文章中，請遠離這個世界，我沒法和你交流。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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