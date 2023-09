1600多名科學家聲明: 不存在氣候緊急情況

【新唐人北京時間2023年09月02日訊】8月份,來自世界各地的1,609名科學家組成的全球氣候情報組織 (CLINTEL)簽署了一份聯合聲明,認為「不存在氣候緊急情況」,並且「強烈反對在全球推行有害且不切實際的二氧化碳零排放政策」。並指出,那種宣稱世界末日即將來臨的言論是一種危言聳聽。

聲明稱,氣候變暖的速度比政府間氣候變化專門委員會的預測要「慢得多」 。自從地球存在以來,氣候就一直在變化,地球經歷了幾個寒冷和溫暖的階段。小冰河時期直到1850年才結束,因此,「我們現在正在經歷一段變暖時期也就不足為奇了。」

聲明指出,政府間氣候變化專門委員會(IPCC)根據人為的模型做出氣候變化的預測,但是,這個模型是人造的,其結果完全取決於輸入人員所輸入的內容,因此,相信氣候模型的結果就是相信模型製作者所輸入的內容。「氣候科學已經退化為基於信仰的討論,而不是基於合理的自我批評的科學。難道我們不應該擺脫對不成熟氣候模型的天真信念嗎?」

聲明表示,「氣候模型有很多缺點,作為政策工具根本不可信。」並補充說,這些模型「誇大了溫室氣體的影響」,並且「忽視了二氧化碳對大氣層有益這一事實。」

例如,儘管氣候變化危言聳聽者把二氧化碳描述為對環境有害,但該聲明指出,這種氣體「不是污染物」。二氧化碳是地球上所有生命「必需」的,並且對自然「有利」。額外的二氧化碳帶來全球植物生物量的增長,同時也提高了全球農作物的產量。

CLINTEL還駁斥了全球變暖與颶風、洪水和乾旱等自然災害增加有關的說法,強調,「沒有統計證據」支持這些說法。

聲明說,「不存在氣候緊急情況。因此,沒有理由恐慌和驚慌。我們強烈反對為2050年提出的有害且不切實際的二氧化碳零排放政策。」

「氣候科學應該減少政治性,而氣候政策應該更加科學。科學家應該公開解決他們對全球變暖的預測中的不確定性和誇大事實,而政治家應該冷靜地計算其政策措施的實際成本和想像中的收益。」

簽署聲明的1609名科學家和專業人士中,有兩位諾貝爾獎獲得者——美國物理學家約翰·弗朗西斯·克勞瑟(John Francis Clauser )和挪威裔美國人伊萬·賈弗(Ivan Giaever)。

克勞瑟先生駁斥了全球變暖的說法:積雲反射的可見光平均覆蓋了地球的一半,積雲反射在調節地球溫度方面起著關鍵作用,但目前的氣候模型大大低估了積雲反射有益方面。

5月,克勞瑟先生當選為二氧化碳聯盟 (CO2 Coalition) 的董事會成員,該聯盟專注於二氧化碳對環境的有益貢獻。

「關於氣候變化的流行說法反映了科學的危險腐敗,威脅著世界經濟和數十億人的福祉,」克勞瑟先生在5月5日的一份聲明中表示。

「被誤導的氣候科學已經轉變為大規模的令人震驚的新聞偽科學。反過來,偽科學已成為各種其他不相關弊病的替罪羊。」

「它是由同樣被誤導的商業營銷代理人、政客、記者、政府機構和環保人士推廣和擴展的。在我看來,不存在真正的氣候危機。」

CLINTEL是一個在氣候變化和氣候政策領域開展業務的獨立基金會。CLIINTEL 由地球物理學名譽教授古斯·伯克胡特(Guus Berkhout)和科學記者馬塞爾·克羅克(Marcel Crok)於2019年創立。

