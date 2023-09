2023年9月1日 星期五 下午3:32:36 [台北標準時間]

歪力

《機戰傭兵 6:境界天火》(Armored Core VI: Fires of Rubicon)雖然初期某些 BOSS 難度震撼了部份新玩家,但不全是所有關卡都那麼難,有些任務甚至只要擊破一架 AC 即可快速賺錢,如今海外玩家社群似乎對其中一關任務的 AC 敵機產生迷因與同情效應。

在《機戰傭兵 6》第一章「擊破測試 AC」任務,要求玩家前往斐里斯南部的污染市區,擊破一架由大豐工業集團的一架 AC,而該駕駛員還是一位新人,報酬 95,000 COAM 雖然不算太高,但是熟練的玩家可在 1 分鐘內擊破敵機,因此成為相當好農的前期任務。

然而,這個任務妙就妙在因為敵機 AC 的駕駛是一位新手,他在戰鬥過程的語音對話裡,對於玩家的出現表現出極度慌亂的緊張態度,因為整體來說相當容易對付,因此在被擊敗時 NPC 還說出了「我也希望擁有代號(Call sign)...」

最終,因為海外玩家狂刷大豐測試 AC 賺錢形成了一種社群迷因,他們開始同情這位新手駕駛員,建議大家替這位無名新人駕駛員取一個代號。

於此同時,大豐測試 AC 新人也成為迷因的二創題材。

畢竟,這位新人臨終時的吶喊實在撼動人心,加上即便有人同情他的遭遇,他依然是海外許多玩家最熱門的前期賺錢關卡。

this Armored Core 6 meme is for those of you who keep destroying the dafeng student pic.twitter.com/0OnopsREjr — Nut (@Vasuki_0083) August 29, 2023

事實上,不僅是大豐新手駕駛員死得沒有尊嚴,在一些高手玩家不斷探索的情況,後期章節一些高難度 BOSS 也成為被秒殺的對象。

例如第四章讓許多玩家被初見殺的艾比斯 C 兵器,目前玩家也能在 1 分鐘左右擊破,可說是找對方法就能通關。

順便一提,目前大豐新手駕駛員最受歡迎的代號是「飲茶」(Yamcha),引用《七龍珠》飲茶永垂不朽的戰敗姿態來紀念這位可憐的 AC 駕駛。