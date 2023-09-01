【菁英論壇】仇日劇情反轉 中國核問題浮出水面

因為日本福島核設施廢水排放的問題，中共最近動員了最大的宣傳力量，在中國大陸民間掀起了一股反日的新高潮。中日關係也可能因此陷入二戰以來的最低點。日本排放的核廢水到底是否有害？中共掀起的這波運動，最後的受害者又是誰呢？

核廢水劇情反轉 中國居民家中核輻射超福島數倍

中國原子能研究院前員工、魏京生基金會執行主任黃慈萍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，這次日本處理核廢水是相當公開透明的，它這個水釋放以後會順著海洋往北流，一直到美國阿拉斯加，然後又再回到日本，對中國大陸這一帶的影響其實並不大。最重要的是核廢料濃度是非常非常低的，而且主要都是氚元素，其它這些重金屬的放射性元素基本上全部都已經被過濾出去了，釋放的廢水中氚的含量是日本的飲用水的安全濃度的1/40，他們打算在30年內釋放的廢水含氚濃度，只不過是法國一個核電站一個月內釋放到英倫海峽裏頭的總含量，而且這個氚是所謂貝塔輻射，是釋放一個電子出來，這個東西本身是沒有太大的危害的。

而且這次日本釋放的廢水要經過俄國，經過阿拉斯加，經過美國，也沒有看到俄國和美國抗議，倒是相比較沒有甚麼關係的中國在那兒抗議。中共把這件事情炒作得人心惶惶，完全是帶有政治目的的。還有一個信息很說明問題，本來大家都沒有很在意這些數據有多大的危害，那麼中國政府大肆宣傳以後，就把大家都嚇著了，那大家就去研究，很多中國人都跑去買蓋革計數器，拿回家一測量嚇一跳，發現自己家裏面的核輻射濃度是日本福島核電站的很多倍，是東京輻射劑量的900多倍，發現日本問題不大，中國的問題更大。這就是中國政府經常做的事情，就是搬起石頭砸自己的腳。

中共向來隱瞞核洩漏 中國核冤魂有多少

《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》表示，現在有網上直銷海鮮的中國商戶一邊賣一邊哭，因為賣不出去，沒人敢買。清華大學有個專家說，日本的核廢水要到240天才能流到中國，中國的海鮮目前沒問題，但是人害怕的時候，誰管你幾天呢，現在就不吃了。因為信息封鎖，在封閉的環境下，人們擔心害怕是必然的，恐懼也有很大的傳染性，特別是由官方推動的恐懼一般人很難免疫。但也有很多人是很清醒的，現在對待日本核廢水排放的態度上，已經形成截然相反的兩個陣營了，在我看來，這已經不是技術問題了，也不是理性邏輯問題了，它已經成為一個被操縱的群體情緒了。比如你說有國際原子能機構的監督，他們就說這些機構都是被日本收買了；你說檢測的樣本沒問題，他們說日本在造假；你要是再說參與檢測的也有中國專家，他們說中國專家不能隨意採樣。其實操縱這個群體情緒當然是為了政治目的，只不過中共的手法這次太拙劣也太愚蠢，結果一定是很糟糕。

其實中共自己造成的污染問題，包括重金屬污染，還有以前發生過的核輻射洩露，中共甚麼時候公開過？大部份都是偷偷掩蓋起來，他們認為這都是國家機密。我有一個朋友，他父親也是中國核物理專家，他也是科大的教授了，他是搞原子彈的，他原來在四川綿陽。這個朋友告訴我一件往事，他說有一天父親突然跟母親說，以後不要買魚吃了，那個時候大概是70年代末或者是80年代初的時候，他父親說運送金屬鈾的船出事故了，沉到河裏去了。那個事情當時是絕密，不能讓一般人知道，據說是在嘉陵江到長江入口的那個地方沉沒了，後來附近的民眾患癌症的比例大幅增加。當地的縣政府都不知道甚麼原因。後來他說，幸虧那個時候他爸爸告訴他不要買魚吃，因為他爸爸是專家。所以核洩漏這種事情就算在中國發生了，中共也是絕對封鎖消息，沒有人知道。

黃慈萍指出，在中國核洩漏事件都是中共的所謂國家機密，不能夠讓大眾知道的，最近我得到確認的事情就是，在2008年5月份四川地震的地方剛好就是很多中國核機構的所在地，當時包括溫家寶他們進去當地就晚了幾天，那時媒體也談到了出現穿著白袍的防化部隊，事實上是明確地說明那裏有很危險的核輻射發生了。那麼事實上最近中國政府有消息透露說，當時確實發生了核洩漏，有人甚至因此死亡了。

黃慈萍表示，所以這些東西都讓我對中國的核安全感到非常擔憂，包括核電站。一般核電站是建在人口很稀少的地方，而中國核電站剛好建在附近有幾千萬人口的地方，他們不管人民的安全，他們只想著效率，就像最近發的大水，為甚麼發大水，因為他們把水庫的水蓄得太高了，你說科學家不懂這些嗎？我覺得是這樣一個情況，是因為中共領導人所有的事情都是以他們的政治目標為第一目標。所以在這點意義上，我們要一直記得，不要胡亂輕信中國（共）政府煽動的任何東西。

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，我們在香港的時候就很清楚，因為在香港附近就是那個大亞灣核電站，距離香港這麼近，所以當時一直說你能不能建遠一點，離這個居民區起碼100公里以外，他們不聽，就給你建在幾十公里的地方，非常非常近。所以一旦發生核洩漏的話，整個深圳包括香港那就是幾千萬人的地區。那有沒有洩漏？真的是有洩漏。原來的《蘋果日報》為甚麼中共那麼恨？他們老派人去測試核輻射，偷偷地去測試，核洩漏發生過好多次。

煽動仇日惹翻日本人 民族主義利刃指向中共

中國民主黨海外分部主席王軍濤在《菁英論壇》表示，中共這次炒作日本核廢水要達到的政治目的，就是想要杯葛日本政府，因為在前一些時候日本政府在涉及東亞安全的問題上和美國站隊，像台海、南海等等一些問題上跟美國站隊。特別最近日本首相又到大衛營跟南韓總統和美國總統進行會晤，中共也拿這個來報復和修理日本政府。那麼這裏面可能帶來另外一個問題，中國政府中的某些官員，特別習近平可能還真的缺乏核輻射的知識，你要說這個東西污染，結果老百姓拿來一測，發現自己家的污染比那個核電站還嚴重，他這不是搬起石頭砸自己的腳嗎？

王軍濤說，民族主義是個雙刃劍，今天你鼓動民族主義排外，明天人家可能會發現你這個政府的排外程度還不夠，情緒被煽起來就把你政府給推翻了。一般民族主義的第一刀是砍向外國人，第二刀就把本國政府給砍了。那日本福島核廢水這個問題也是這樣，我覺得他們很無知，就是不知道中國的老百姓日常生活中的核輻射問題比這個福島的核輻射問題還要嚴重。

石山在《菁英論壇》表示，我最近也看到一些消息，就是日本社會對這個反應非常強烈，日本的所有媒體同仇敵愾，不管你是親中的媒體還是左派的右派的等等全部一起發社論，四大報社一起發社論，就是指責中國（共）政府要求撤銷對日本水產品的不合理禁令。

我還看到另外一個事情，日本有一個海鮮餐廳掛了一個牌子讓中國人留意，說我這裏的海鮮全都是福島的。那他是甚麼意思呢？我覺得這是日本生氣了，日本這個民族生氣了，他們比較執著，他們要生起氣來，這個後面的影響可能會非常大。其實從毛澤東那個時候開始，到後來鄧小平到胡耀邦，他們的改革開放，從地緣政治上來考慮，日本是對中國最重要的一個盟邦，就是這個關係一定要搞好，如果跟日本的關係搞不好，中共的這個對外關係，它的地緣政治的這個風險就會大大增加。

其實這個情況中共是很清楚，但現在中共已經顧不了那麼多了，它除了要向日本施加壓力以外，它還有很重要一個目標就是要動員國內的仇恨，要轉移中國大陸現在經濟不景氣，大家心裏的怨氣，這也是他們的一個重要的一個動機。未來一段時間可能共產黨會轉變政策，但是日本人未必會忘記這個事，所以這個事的影響會相當久遠，會相當大。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界菁英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。#

本期《菁英論壇》全部內容，敬請線上收看。

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