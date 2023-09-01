日本福岛核电站上星期四开始排放核废水，香港政府同一日开始禁止东京、福岛等10个都县的水产品进口。有经营日本刺身批发及餐厅的负责人表示，禁令对生意暂时没有太大影响，不过，他担心疫情后更多香港人直接到日本消费，加上海产禁令长远对香港日本餐厅的生意影响更大。

另有建制政党建议，港府全面禁止日本水产进口香港。民主党认为，全面禁运对香港奄奄一息的饮食业界可能带来灾难性影响，将会引发大规模倒闭，过万员工面临失业。

受2011年3-11大地震破坏的日本福岛第一核电厂，上星期四(8月24日)开始，排放经处理的核废水进入太平洋，预计整个排海计划为期最少30年，相关决定引起广泛关注及争议。

港府对日本10都县水产禁令没放宽时间表

中国的反应最激烈，上星期四开始全面禁止日本水产输入中国，香港政府则于同一日开始禁止东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新泻、长野和埼玉10个都县的水产品进口，包括所有活生、冷冻、冷藏、干制或以其他方式保存的水产品、海盐，以及未经加工或经加工的海藻。

环境及生态局局长谢展寰上星期二(8月22日)禁令生效前会见传媒表示，日本今次排放核污水横跨超过30年，期间如果处理过程中出现问题，必然对环境和食物安全带来严重损害，因此港府选择禁止10个都县的水产品进口，是比较保险的做法。

谢展寰强调，禁令是为了保障食物安全和市民健康，防范相关风险。至于禁令会维持多久，他表示没有既定时间表。

被问到港府会否对受影响的餐饮业界提供支援，谢展寰表示，餐饮业界早知道政府会采取禁运措施，他相信已有相应的安排，包括从其他日本县分寻找替代品。他又表示，港府今次只是禁止10个日本都县的水产品进口，日本其余13个都县的水产品仍然可以进口香港，他认为相关做法可以保证进口香港的日本食品都是安全，有助日式餐厅维持生意，以及香港与日本的食品贸易关系。

日式刺身餐厅负责人指禁令暂时影响不大

港府实施日本10都县水产禁令一星期，经营日本吞拿鱼(Tuna，中国称金枪鱼，台湾称鲔鱼)刺身批发生意8年，4个月前在铜锣湾开设吞拿鱼刺身日式餐厅的阿Ken星期三(8月30日)接受美国之音访问表示，禁令对他的生意暂时没有太大影响，因为他们的来货都是在日本的鱼场直接入口，而且鱼场都不在禁运的10都县之中。

阿Ken用一个简单的比喻认为，福岛核电厂排放核废水，短期内对海洋生态及鱼类他觉得影响不大，不过，排放长达30年的话，影响难以估计。

阿Ken说：“其实这个是一个小朋友都(认)识的问题而已，大海这么大，譬如它(福岛核电厂)倒一些核废水下去，真的很浓缩的话，短期内我觉得即是一大盆水，你倒一点墨水下去，你不会有影响到，短期内当然影响不会大的，甚至没影响的，你说长期倒30年的这样当然一定有影响了。”

香港人反应两极忧禁令长远影响大

据阿Ken观察香港人对排放核废水的反应两极，他们大部份熟客完全不担心，照吃他们的刺身，但是有人在排放核废水后立即不吃日本海产，上星期二、三排核废水之前一至两天，他的餐厅生意特别多。

阿Ken说：“很奇怪啊香港人真的，(福岛核电厂)说倒(核废水)之前那一两天，真的有很多客人专门过来吃(吞拿鱼刺身)，那一两日真的‘旺(场)’了、突然之间，但是之后那些人吃完之后，可能之后那几日又会静一点点，但是我们本身影响不算真的很大的。”

不过，阿Ken担心疫情后更多香港人直接到日本消费，加上海产禁令长远对他的批发生意，以致香港整体日本餐厅的生意影响更大。

阿Ken说：“因为本来日本餐本身都不是(生意)好，因为我们本身做日本产品，疫情期间人家(市民)不能去旅行这样就会留港消费，现在想吃日本东西的，就会自己飞过去吃，这样变成整个日本餐(厅)那个生意都会有影响，跟着再加上核废水(禁令)的话，是差很远了。”

若全面禁运如迫日式餐厅走向绝境

记者问及如果港府跟随中国大陆全面禁止日本水产进口，会否引发香港日式餐厅倒闭潮﹖阿Ken表示，相关政策只会令日式餐厅走向绝境。

阿Ken说：“对啊，(会有日式餐厅倒闭潮)这样很正常，因为你卖日式东西的，你买不到日本的货，这样被迫是要‘执笠’(倒闭)的了，是啊，这个(全面禁运日本水产)的政策，就是将它(日式餐厅)推到绝境而已，因为很简单啊，如果我做中菜的你不让我卖菜心的，或者不给中国的菜我卖的，这样其实我做不到中式的东西。”

至于有否担心香港市民在核废水排放问题上，没有太多官方论述以外的讨论空间，例如最近有传媒报道学者分析，日本核废水排放风险可能低于中国核电厂，报道随即被下架。

阿Ken认为这是一个很政治的问题，他认为选择在一个地方生存只能接受政府的决定，如果想反抗只可以离开。

阿Ken说：“这个很政治的问题。很简单地说，每个国家都有不同的政策，你选择了在这里生存的你就要接受，你不能去反抗，你反抗你只可以离开，因为你都是一只蚁，是啊，简单来讲就是这样了。”

访港兄弟吃寿司 相信日本政府安全标准

据记者星期四(8月31日)下午两点，午饭时间后在铜锣湾一带观察，多间日式餐厅客人不多。年约20多岁由美国加州到香港探亲的一对兄弟准备光顾一间日式寿司餐厅，哥哥Matthew接受美国之音访问表示，寿司是他们最喜欢的食品之一，他有担心核废水污染问题，但相信日本政府的处理方式。

Matthew说：“我认为肯定有些污染问题，但我认为日本政府同意排放这些核废水，应该是达到一定的安全标准，所以我认为这样的安全标准让我们可以安全地吃(日本寿司)。”

弟弟Ethan表示，他们香港的家人都不建议他们吃日本寿司，但是他个人作为消费者选择相信日本政府的安全标准。

Ethan说：“我一开始听说日本将会排放核废水进入大海，我都有考虑应不应该吃寿司，但后来我看过一些网上的资讯，日本排放的核废水不算太大量，而且混合了海水稀释，而且分很多年排放，我想日本政府容许相关做法显示他们认为这是安全的，我作为一个消费者我也希望相信这个做法是安全的。”

民主党指若全禁日本水产将有灾难性影响

民主党上星期五(8月25日)发新闻稿，回应有建制政党建议政府全面禁止日本水产品进口香港。

民主党质疑有关建议是否考虑周全，又认为全面禁运对本港奄奄一息的饮食业界可能带来灾难性的影响。

民主党经济政策发言人陈堡明表示，现时香港消费市道疲弱，加上不少市民“北上消费”，香港餐饮业界纷纷表示，生意比疫情时更差营运困难。香港餐饮联业协会会董陈强早前指出，日式餐厅业界近日生意跌幅达到四至五成，估计香港现有超过4,000家日本餐厅中，有约3分之1将会结业。

陈堡明认为，如果全面禁止日本水产品进口，香港的日本餐厅将会大规模倒闭，过万员工面临失业情况。他又认为全面禁运将会增加香港人到日本旅游的诱因，直接到日本享用美食。届时不只对日本餐厅带来前所未有的打击，连带整个香港的消费市场亦有所影响。

网媒指有线评论日本核废水报道被下架

据香港网媒“Renews”上星期五(8月25日)报道，《有线新闻》上星期四播出报道，引述日本及各地官方数据指出，福岛核废水氚排放量上限，比中国大亚湾等核电站低，相关报道又引述香港浸会大学学者表示，虽然福岛核废水因接触过核反应堆芯，会带有放射性，但按日本方式处理，加上海洋无限稀释估计风险不高。不过，相关报道在播出后数小时即被下架删除，在Google输入关键字仍能找到搜寻结果，但连结已失效。

“Renews”表示，他们向《有线新闻》查询报道下架原因，是否因被访的学者意见不符合官方论调﹖《有线新闻》回应表示，新闻内容编排乃新闻部的编采部决定，集团不作评论。