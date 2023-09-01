加國機構報告：再調查企業涉嫌維族強迫勞工

【新唐人北京時間2023年09月02日訊】近日，加國企業負責監管機構宣布再對三家涉維族強迫勞動的企業開啟獨立調查，迄今該機構已發布七家同問題企業的調查報告。

近日，加拿大企業負責監管機構再次發布調查報告，指出3家企業（Walmart, Hugo Boss, Diesel）供應鏈中存在強迫勞動情況，目前已進入更深入的獨立調查中。

早在2022年6月，加拿大28個民間組織聯合投訴加拿大多家企業，在中國新疆的業務或其供應鏈中利用或獲益於維吾爾族強迫勞工。

監察員在本次報告中指出，新疆棉花通常由供應商在其它國家的分工廠加工，如從越南等國再進口。新疆棉花產量占世界棉花產值五分之一，其生產、採摘涉及中共侵犯人權問題。

中共因其在新疆的「再教育營」計劃而備受國際譴責。報告進一步揭露了中共強迫使用少數民族勞動力，這種違反人權行為還在污染全球供應鏈。

此前的案例已涉及耐克加拿大公司（Nike Canada）和黃金王朝（Dynasty gold corp.）。其中，耐克的最大製鞋企業之一的青島泰光，在2020年被曝光使用約600名少數民族工人，白天被強迫勞動，晚上被強制灌輸洗腦。

今年5月，加拿大通過了S-211法案，強制要求私人企業提高供應鏈透明度，以避免涉入強迫勞動。

新唐人電視台實習記者初霽加拿大溫哥華報導

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