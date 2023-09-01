複製台成功模式 9台廠組半導體大聯盟赴美

【新唐人北京時間2023年09月02日訊】首先來看到，台積電擴大日本、美國、德國佈局，台灣業者召開在地半導體大聯盟記者會，合計9家業者，一同佈局美國設廠商機，要以一站式解決方案，複製台灣成功模式。

家登董事長 邱銘乾：「只要我們能發揮我們彈性的優勢，然後回應的速度夠快，我相信假以時日，我們會有機會慢慢取代國外的大廠，在這一塊成為一個具有競爭力的供應鏈。」

晶圓傳載解決方案廠家登，召開台灣半導體在地供應鏈聯盟記者會，合計9大廠商，囊括材料、設備、系統與微塵污染防治等供應鏈，合資1.6億新台幣，設立德鑫半導體，攜手夥伴前進美國設廠佈局，要以一站式解決方案，複製台灣成功模式。

微程式資訊總經理 吳騰彥：「那這樣子以後可能在國外，例如說因為我們到了國外任何地方設廠，至少可以把台灣的這些工程的製程的經驗，都可以複製，甚至是穩定下來。」

意德士董事長 闕聖哲：「所以各位看到這個聯盟的這個厲害的地方，因為我們有信任感，所以我們會把最強的東西跟我們的夥伴分享。同時氫能這個事業，我們也會交給德鑫，也就是未來美國家登，這邊我們會去到先進國家去推展。」

台積電全球佈局，也帶動更多設備材料需求，大聯盟掌舵者，家登董事長邱銘乾，對下半年景氣不悲觀。

家登董事長 邱銘乾：「我們最差大概第二季，可是第三季就慢慢上來，那這樣一個趨勢只要我的大客戶持續擴廠，當然對我的影響是正面而且具樂觀的效應，我覺得審慎中樂觀在看待整個下半年的需求。」

身為國內EUV極紫外光遮罩唯一供應商，家登發展第三事業–航太產業，著眼從中國轉出的航太產業大單，將取得南科2.8公頃土地，以100%持有子公司家宇航太，生產民用、軍用飛機起落架，成為繼漢翔、長榮航太後，台灣第三家航太主要供應鏈。

家登董事長 邱銘乾：「去中化然後造成美國有一些關鍵性的（航太）廠商，它必須把生產基地移開離開中國，我想台灣就是其中唯一，它少數能選擇的區域的其中一個。未來家登長第二隻腳在航太產業裡面成為，非常重要的不可或缺的供應商之一。」

邱銘乾表示，今年是集團航太元年，並已經接獲大單，以成長率逾50%計算，兩年後，航太營收佔比有望上看20%。

新唐人亞太電視林鈺唐、沈唯同台灣新北市報導

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