【時事金掃描】日韓首腦吃海鮮 強颱登陸廣東

【新唐人北京時間2023年09月03日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。看了節目如果您覺得還行，請支持我們點讚和留言，如果能轉發推薦給您的親朋好友就更加感謝，當然別忘了訂閲我們的頻道。

今天焦點：美國議院軍事委員會大佬訪台，透露美軍台海衝突底線；郭台銘剛參選馬上捲入是非；日本韓國首腦同一天吃海鮮，美國駐日大使挑戰習近平；颱風「蘇拉」橫掃香港深圳，颱風「海葵」奔著台灣而來。

美國議院軍事委員會大佬訪台 蔡英文接見

上一集「時事金掃描」裡，我説出了自己的一個判斷：就是美國開始拋棄對台灣的模糊戰略，越來越明確地表達對協防台灣的態度。節目播出的第二天，美國的民意代表就公開説出了會讓中共的頭頭們心驚的一句話。

中華民國總統蔡英文9月1號在總統府，接見了來訪的美國眾議院軍事委員會副主席魏特曼。要知道，軍事委員會的主席羅傑斯今年6月剛剛來過台灣，副主席緊接著帶領4位美國議員再次訪台，如此緊鑼密鼓，只能説明代表美國民意的美國議員們對台海的關注，更代表著美國對台灣的重視程度。

有意思的是，這次中共沒有像佩洛西來台灣那樣大呼小叫，媒體靜悄悄地當沒看到。難道都在忙著為日本核廢水的造勢收尾？還是忙著拿蓋格計數器在自己家裡測量放射量呢？這麼是可忍孰不可忍的事件怎麼無暇顧及了呢？

在我看來，這次美眾院軍事委員會副主席魏特曼見蔡英文説了一句非常能代表美國現在對台海關係態度的話：「若有任何國家對台灣無端發動武力攻擊，美國一定會非常堅決地去回應。」而蔡英文說的一句話則恰到好處地表達了自己的態度。

看到這兒，可能會有中國的觀眾感覺不舒服，我記得有人給我留言就說：中共確實壞，我也討厭中共，但打台灣是因為他們搞台獨，要分裂出去，是招打。這類想法的人可能還不少，但你們有沒有了解台灣人聽到這樣的話是怎麼想的嗎？來聼聼。

台灣總統大選介入了八卦？

想一想，當中華民國總統也真是不容易，一邊被十幾億人在中共教唆下罵台獨，一邊還得面對著自己人的人身攻擊。

鴻海創辦人郭台銘剛剛宣布參選2024台灣總統大選，就馬上捲入是非之中，媒體人臧家宜指控他，十多年前在接受採訪時曾辱罵蔡英文是「老處女」。

本來以為這只是私人恩怨在黑郭台銘，沒想到臧家宜在社交媒體上公開了當時採訪的錄音，還要求郭台銘，請你趕緊出面向全國婦女同胞道歉，向蔡英文總統道歉！在媒體的追問中，郭台銘沒法否認，但強調自己現在只把精力放在國政上。

有人可能認為，台灣總統大選怎麼介入了這麼八卦的事裡面？我倒是認為，這正是一個民主社會應該有的樣子，你既然來競選政府總統，你就有義務被所有人監督和了解，媒體就更有從不同角度報導的權利，民眾也才能更全面地了解這個人，決定是否可以選他，是否值得我信任。

台灣如此，美國如此，所有民主國家都如此，只是像當今的中國才會出現，在台上的都是英明神武，道德高尚，等被拿下後發現怎麼都是猥瑣醜陋，骯髒不堪。

日韓領導人吃海鮮 歐盟解禁令 中共炒核廢水降溫？

説到國家元首，我發現各國領導人遇到危機的時候，選擇的方式和風格是大相徑庭。有的在天災人禍肆虐民眾的時候，選擇去避暑勝地北戴河去高瞻遠矚；有的則選擇在萬眾矚目之時去大吃二喝。

當眾大吃二喝也就罷了，岸田文雄可能覺得還意猶未盡，第二天又去東京的水產市場去吃章魚。

8月31號，岸田文雄來到東京的水產市場視察，在現場品嘗攤販的章魚肉。

就在同一天，韓國總統尹錫悅像是商量好了一樣，也去走訪首爾的一家最大的魚市場，手拿螃蟹和小販攀談。這還沒完，還是31號這天，美國駐日本大使伊曼紐爾居然直接跑到福島去大口吃海鮮，光吃也就算了，吃飯怎麼都堵不上這人的嘴呢，還非得要說點啥。

你還別説，普京似乎聽到了美國駐日本大使的呼喚，9月1號，普京在新學年第一天的電視會議上說：「很快我們就會有一些活動，並將和習近平主席會面。」

看來之前有消息稱，普京計劃10月訪華不是空穴來風，我們也期待著到時候，習主席帶著普京去秦山或大亞灣核電站附近去吃撈上來的海鮮的美好場面，讓全世界看到習主席為世界人民指明的道路上，連魚蝦都幸福地輻射著光芒。

就在日本韓國美國的首腦官員們在大吃海鮮的時候，很多中國人不知道的是，歐盟等歐洲國家8月份剛剛解除了對日本海產品的進口禁令，而中共官方對這輪「抗日」熱潮正在緊急剎車之中。

2011年福島核事故發生後，歐盟等西方國家出於對核輻射的擔心，對日本產食品實施了進口限制。而從8月3號開始，歐盟和挪威、冰島一起撤銷了這個限制，而且不再要求從日本出口到歐盟的水產品提供放射性物質的抽樣檢測。

而中國國內又有人透露得到內部通知：從今天起，官方各大媒體、網站不准再炒作日本核污染一事了。因為一週下來，國際上作為國家政府沒有第二個炒這件事情的，連俄羅斯、朝鮮等都一直不提此事。我們搞了一週，發現對日本一根毛的影響沒有，而是我們自己受孤立了。

問題是，這一週的忽悠，已經把不少小粉紅推升到了歇斯底⾥的境界，這突然剎車，對他們的身心健康是否會造成「輻射性」損傷呢？

超強颱風「蘇拉」登陸廣東 「海葵」逼近台灣

颱風「杜蘇芮」給中國造成的傷痛還記憶猶新，有一個超級颱風「蘇拉」又來了，這回是南移正面掃過香港和深圳。先來看看香港飛行服務隊前往颱風的中心，拍攝到的「蘇拉」之眼的樣子。

大家有沒有發現，很多事物，從一個角度看是安詳寧靜的，但卻是正孕育著摧枯拉朽的力量。當「蘇拉」颱風臨近香港，有人本來是想拍一下香港街頭的風雨，無意間卻拍到一個女孩被颱風橫掃而出的可怕景象。

9月1日，9號超強颱風「蘇拉」登陸廣東，最高可能達到17級，有可能成為1949年以來登陸珠三角地區的最強颱風，廣東多地延遲開學，鄰省福建已經轉移了10萬多人。「蘇拉」到底有多可怕呢，先來感受一下它臨近海岸的怒吼。

這是9月1號颱風「蘇拉」登陸深圳後拍攝到的景象。

如果你在屋內，不小心開了門窗會是什麼感受呢？

颱風「蘇拉」又像上次的颱風「杜蘇芮」一樣，不但破壞力驚人，連走向都這麼怪異。

颱風「蘇拉」在形成後，本來的路線是這樣的，經過台灣，然後吹向福建廣東方向，但之後又像上次一樣拐了個彎向下，就成現在這個走向，讓過台灣，直奔香港和深圳而來，而且今後幾天還要橫掃廣東省沿岸。

不過，台灣的幸運是否能持續呢？9號颱風「蘇拉」之後，緊跟著的是11號颱風「海葵」，而「海葵」現在正直對著台灣而來。

颱風「海葵」持續逼近台灣，中央氣象局預計「海葵」週日登陸台灣，並穿過台灣，進入台灣海峽。有台灣人驚呼：颱風「海葵」終於要來挑戰台灣的中央山脈了。那麼這次是否又會再次出現繞過台灣的颱風奇跡呢，讓我們拭目以待。

好了，這次的「時事金掃描」就聊到這兒。請支持我們，訂閲，點讚，留言啊。下期再見。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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