國家主席習近平於2013年提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的「一帶一路」倡議，承諾秉持「共商、共建、共享」等三大原則，推進「政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通」等五大合作，達到世界發展的再平衡。中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅，是全中國最早投身「一帶一路」理論研究、開辦專題課程、發表最多著作的權威學者，不遺餘力地為傳承「中華文明火炬」、推廣「大國公共外交」、貢獻「中國式現代化」、促進「包容性全球化」、構建「人類命運共同體」搖旗吶喊。王義桅早前在北京接受《香港01》專訪，講述他窮盡所能回應時代的故事。此乃專訪文字實錄之一，他分析了「一帶一路」國際合作模式為「全球化」帶來的最大變化，也系統性地闡述了「中國式現代化」和「西方式現代化」的差異。

國際關係研究權威、「習思想」專家王義桅專訪實錄之一

中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅，是全中國最早投身「一帶一路」理論研究、開辦專題課程、發表最多著作的權威學者。（黃雲娜攝）

香港01：「一帶一路」提倡10年以來，中國已與152個國家和32個國際組織簽署200多份合作文件，覆蓋83%的建交國。預計到2030年，「一帶一路」可使相關國家760萬人擺脫極端貧困、3,200萬人擺脫中度貧困，令全球收入增加0.7%至2.9%。在您看來，「一帶一路」為世界帶來的最大的變化是什麼？

王義桅：最大的變化，我覺得就是觀念上的轉變：既然你中國行，我為什麽不行。

以前他們不會去看中國，覺得「現代化」只有一條道路，就是要學西方，對西方現代化理論、對美國發展經濟學，篤信不疑，奉為圭臬。現在中國成功了，他們開始想，你能成功，我為啥不能成功？原來我是被忽悠了，原來我以前忽視了自己的特色，沒有走符合自身國情條件的發展道路。這就是最重要的一種變化，打破了對西方的迷信。西方人為什麽恨我們？也是因為這個原因。以前他們說「普世價值」，按照他們的做法去做就行了；結果我們說，應該按照自己的方法。他們當然恨我們。但是我說，我是把你的東西轉化了，把你的高標準「接地氣」，我不是反對你的東西。他們應該是可以理解的。

中國是西方現代化的學生，我們這些東西也是逼出來的。比如說我們在塞爾維亞一個鋼鐵廠，如果按照西方模式，鋼鐵廠可能關掉，因為有污染，還有其他問題；中國的方法呢？我們可以拆遷，可以搬到郊區，但如果關掉就會有大問題，幾千人失業——民生怎麽辦？稅收怎麽辦？還要面對重建一個新能源鋼鐵廠的費用，誰來給你解決？中國是「就地轉化」，河鋼集團接手這個項目，把它轉化了，技術達到歐盟標準，沒有解散一個工人，而且增加了就業，還增加了稅收。我們轉化能力超強，就是為了解決問題。

例子非常多，體現了「中醫智慧」：我們盡量不去開刀，不是把病毒切除掉，而是利用他們自身的東西去治愈，突顯我們中國的統籌協調、標本兼治，綜合施策。所以「一帶一路」帶來的第一個大的變化，就是觀念的變化，其他國家能夠走符合自身國情發展的道路。

第二個變化，是世界不再是資本為中心的，不再是強者為中心的，而且是互聯互通的，世界是個整體。這是很重要的一個變化，以前一些發展中國家老是覺得，我不自信、我弱、我依附、我崇拜宗主國，非洲很多國家的地名都是歐洲地名，現在不一樣了。

比如法國在非洲的24個殖民地，有兩個鄰國之間既沒有直航，也沒有鐵路，公路又不敢走，人們要繞到巴黎才能到鄰國去。不聯不通，你說怎麼發展起來？我去塞爾維亞講「一帶一路」，也到黑山去講，他們就是鄰國，以前都是南斯拉夫的，鄰國開個車、或坐個高鐵不就到了嗎？沒有，沒車，沒高鐵！因為黑山崇山峻嶺，我們要坐飛機飛到維也納，再從維也納轉機到黑山的首都。那裡以前都是奧匈帝國的，去了才發現，原來這個世界的底層邏輯全是「帝國」的，沒有打破，幾百年來還是如此。大家以為現代化了、全球化了、就沒這麽回事了，但其實不是。香港一樣，為什麽有些人心裡沒有回歸？因為崇拜英國那套東西，教育、法律，都沒變，殖民主義的底層邏輯並沒有變，不可能真正發展成為自己，因為殖民主義就是剝削，講民主也是為了剝削。

世界有四大問題：不聯不通，通而不聯，聯而不通，被聯通。比如說「聯而不通」，現在都在討論從烏茲別克斯坦經過阿富汗到巴基斯坦，烏茲別克斯坦是「雙重內陸型國家」，世界上只有兩個。什麽叫內陸型國家？就是我所有的鄰居都是內陸型的，老撾就是內陸型國家，他的鄰居都是海洋型的。雙重內陸型國家在世界上基本上都很落後。烏茲別克斯坦現在還要通向阿富汗，要通向巴基斯坦，要通向海洋，這多麽了不起，就是「一帶一路」帶來了這個變化，解決這兩個國家的聯而不通——明明是連在一塊的，但是心理不通，原本心裡頭是崇拜西方的，瞧不起我們的。再說「通而不聯」，我們心理上是通的，比如說中老鐵路，我們和老撾都是社會主義國家，但是在物理上本身沒有更方便的連結，有了中老鐵路就解決了。至於「不聯不通」，兩個國家老死不相往來，相互仇恨，類似巴勒斯坦和以色列，現在都在「一帶一路」上，搞得很歡。還有「被聯通」，是被連在一起的，但很多歧視心理，不自信，盲目崇拜西方。

「一帶一路」是讓你成為自己，而不是成為別人，這是最道德的。你也不要成為中國，你成不了中國，你成為你自己就行，而西方人就是成為我、跟我走，總是「我」。中國人講的是「我們」，我們才是主體，而且我們都是共同的主體，「共商、共建、共享」，這個「我們」是最大的，是「人類命運共同體」，而不是拉個小圈圈，不是什麽「陸權海權相對抗」，我們中國人從來不是這樣。我們講「天下無外」、「有教無類」，這個思想是超越「一神論」的。所以我要反覆強調，我們文明的根基不一樣，這是第二個重要的變化。「一帶一路」促進互聯互通以後，整個世界不一樣了。毛里求斯變得這麼重要，吉布提變得這麼重要，還建立中國第一個海外軍事保障基地，他們以前都窮得要命，人們平均壽命29歲，沒水沒電，怎麽能夠發展起來？

為什麽說研究「一帶一路」我的人格問題更完善了？很多事情去了以後就會知道了。我去了，看到他們的生活那麼落後，我都想流淚。我去阿富汗，動不動停電；在尼泊爾，水燒開了都不能喝，因為重金屬超標。我們中國人去投資建廠，首先把水、電、路給修好，帶動了整個國家的發展，就像貴州有些地方「一夜跨千年」。一些少數民族，生活在部落，習近平總書記倡導以「人民為中心」，搞「精準扶貧」，所有人都要脫貧，每一個村溝都要進入現代化，要通上電，這是了不起的成就。如果按照資本制，根本不賺錢，誰會給他去修這種東西？花了幾百萬給他弄一條水渠，弄一個電站，我們就是會這麼做，翻天覆地的變化，就是「一夜跨千年」。很多故事中國已經在國內實現了，現在在世界層面也要讓它「一夜跨千年」，吉普提有電了，還有互聯網，還有華為。

西方殖民幾百年，那些國家經濟怎麽樣？我們去了非洲，比幾百年（的成績）還要厲害。初衷不一樣，現代化模式不一樣，中國為什麽幫助他們？據全國工商聯副主席、TCL創始人李東生指出，中國製造產出佔全球的30%，但中國市場大概只能吸納20%，所以中國製造業必須在全球市場拓展業務，才能實現更大價值。以前中國產品主要是賣到美國、歐洲，但他們現在反傾銷、反補貼、供應鏈「去中國化」，而且中產階級縮水、購買力下降，倒逼我們拓展新市場，這就是「一帶一路」市場。我們當然也是為了賺錢，但在賺錢的過程中，把你的經濟帶動起來了，而不是用西方那種剝削你的方式，這才是真的互利共贏。

肯尼亞總統來中國，發現不光是華東地區，整個內陸地區、中部地區的貨物，都通過高鐵運到上海大小洋山港運出去。他說整個東非5個國家都沒有出海口，如果蒙巴薩再建個港口，貨物就到我這裡來，我將來數錢就可以了。這是中國發展模式，是中國式現代化經驗，帶來巨大的增量，互聯互通，補了很多的短板和死角，以前的全球化看不到的地方。這個是既人道，又符合聯合國2030可持續發展議程目標，同時帶來新的經濟增長的動力，對中國又「拓展了海外市場，真正的多贏、共贏。本來全球化就越來越碎片化、板塊化、對抗陣營化，但「一帶一路」反覆強調，世界是一個整體，如果沒有一帶一路』，那些國家永遠處於被忽視的角落，沒有人去管他們，現在150多個國家都來了。

另外一個「一帶一路」帶來的，就是改變了過去的海洋型的全球化，以前全球價值鏈產業鏈都是按照沿海地區來布局為主的，整個世界的GDP60%以上都是在沿海地區100公里的地帶，所以沿海地區普遍發達，內陸地區普遍落後，現在這個局面改變了。貴州以前窮得要命，現在有大數據中心、高速鐵路；雲南都是面向東南亞開放；新疆更是5口連8國、一路連歐亞，變成改革開放前沿地帶；鄭州成了到盧森堡的空中絲路之路，「不靠海不沿邊，開放靠藍天」，這個空中絲路之路是亞洲的心臟地帶和歐洲的心臟地帶對接，可持續航油，航天減排，因為在它的平流層以外，又符合綠色的要求，真的是一系列變化。

陸海聯通就是《中共十九大報告》說的打造「東西雙向互濟」，陸海內外聯動的開放格局，這是中國，整個世界也是如此，「一帶一路」改變了過去海洋型的全球化造成的發展佈局——沿海地區發達，內陸就落後了；以前香港也是帶動內地發展，現在內地城市已經很厲害了。這個就是「共同富裕」，就是「公平正義」，世界才能消除衝突——因為貧富差距造成的衝突，從國內到世界層面，帶動共同發展的全球化，也為產業帶來新的動力。這是真正的優勢，既符合道義，又有全球化發展動力，又是對中國、對世界都有好處，而且西方還做不了。他們講「Either or」，我們講「Both」。

那些國家以前可以學中國的模式，勞動力比較便宜，資源比較豐富，我給你打工，可以賺點外匯，出口替代也行。現在這個模式已經終結了，為什麽？因為發達國家搞產業回流、要搞3D打印、搞人工智能，他不需要你了，將來你怎麽發展？我去柬埔寨講的時候，8年前，當時柬埔寨的副首相說柬埔寨還有5到10年機會，如果柬埔寨不能承接中國這波產業轉移的機會，將來永遠實現不了工業化，將來會被「開除球籍」，回到被遺忘的角落。「一帶一路」帶來「彎道超車」，既要實現工業化，又要實現數字化，叫產業數字化、數字產業化。這是不得了一件事情，因為中國現代化是並聯的。比如說蘋果手機，明明有蘋果10了，他們卻先讓你買蘋果7，等你電池不夠了，再賣蘋果8，一步步剝削你，你永遠跟着他們屁股後面轉；讓你先搞工業化，再搞數字化，再搞智能化，這樣你永遠都追不上、比不上他們。但中國不是這樣的，中國是直接讓你用最先進的東西。

我們在非洲有三大著名品牌：傳音、華為，四達。中國為什麽能讓他用最先進的東西，而不是讓西方資本剝削他，因為中國的創新模式跟西方不一樣。西方是私人資本導向，強調個人私人資本，強調「Individually」，中國很多是國有企業，去建整個開發區、整個工業園區，要讓它的消費能夠匹配，而且中國模式是並聯的，都要。而且有些地方還很窮，沒能用上電。我們中國人經常問，你吃了嗎？吃什麽？靠山吃山，靠水吃水，靠海吃海，我們吃自己的，不會吃你的，我們是農耕文明，是和平的，是自給自足的，不需要去掠奪；西方是因為資源稀缺，需要掠奪，就搞貿易，就搞契約、搞擴張，貿易糾紛就打你，這就是它稀缺文明造成的。我們文明的源頭不一樣，我們是農耕文明為主體的，是和平的，不需要去剝削你，我們是並聯式的來幫助你們實現現代化，因為中國就是跨越式的發展的。你如果先搞這個、再搞那個，永遠跟着人家屁股跑。

西方人很難理解我們的思維方式，比如睡覺的「覺」，它既是睡覺的覺又是覺醒的「覺」，西方會問你到底是「睡醒」了還是「睡着」了？中國人會說看你怎麽理解這個詞，中文是唯一的活着的非字母文字，它是個表意的，不是那種字母文字，它是靠你領悟的，西方真的很難理解。又比如危機，「Crisis」，他們沒有「危」和「機」是對立統一的概念，我們不一樣，所以才能讓「一帶一路」國家看到希望。

2021年開通的中老鐵路，讓老撾從「陸鎖國」變成「陸聯國」，促進地區聯通，提高貿易水平，徹底改變老撾在傳統全球化下難以發展的國家命運。

香港01：很長一段時間以來，我們談及「現代化」，都是以「西方現代化」作為範本；您剛才也說，「中國是西方現代化的學生」。請問，「中國式現代化」和「西方式現代化」，最大的差別是什麼？

王義桅：我們講的現代化不是指所謂的先進落後，不是去世俗化破除傳統文化，不是朝向西方化的，現代化是成為自己，是與時俱進適應的新的文明：數字文明、生態文明。

我到美洲國家去講「一帶一路」，他們都跟我說：原來我們國家這麽重要。我們要去發現美，比如說在留尼汪旁邊有個叫毛里求斯的國家，我去演講過兩次，我說，我們一般在地圖上是找不到毛里求斯的，但在「一帶一路」裡面，你們太重要了，他問怎麽重要？我說非洲55個國家，你們是一個比較島嶼性的國家，另一個是馬達加斯加，比較窮，但毛里求斯相對發達，金融非常發達，有個路易港，整個非洲投資金融通過那裡進入，以前你們不知道你們的重要性，但有了「一帶一路」，現在資金融通。

我們到每個國家，都是發現人家的美，這是一種善——君子成人之美；而西方老是說，你這不行、你要改造、你要符合我的標準。其實你就是最漂亮的，你值得擁有，不需要用我們的。所以我覺得中國式現代化跟西方式現代化真的不一樣，西方就是「一神論」，自以為是，到處指手畫腳，中國就是謙卑，去發現人家的美，去學習對方。

西方現代化是以犧牲你的資源、掠奪你的資源為代價的，如果你都現代化了，你的資源都是你自己用的，我怎麽用呢？法國有24個法語區的殖民地，在非洲全是垂直控制他們的，一直到現在都不可能發展起來，都是在剝削他們，真的是剝削。

香港01：新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長、新加坡駐聯合國前大使馬凱碩最近也說，西方最應該透過「一帶一路」學習中國人的謙卑。

王義桅：我今天還開玩笑說，孔子說「三人行必有我師焉」，美國人說「三人行我必為師焉」，對吧？非洲人自己說的，「When the Western come，they sell some model」，民主啊什麼的，「When the Chinese come，they build hospitals」。這個說法非常形象，我們是非常務實的，我們是尊重你的——你需要什麽，我們就給你提供什麽，不會說我很好，然後強迫你跟着我做什麼。

西方是「一神論」，覺得我是神、是唯一的神、其他神都是假的，我非得把你convert，強迫你皈依。所以美國人會覺得，當中國不走西方化了，我就要把你幹掉。他們是對立的，自以為是的，他們做了很多這種事情。為什麽中國能夠提出「人類命運共同體」？就是說各種神都要尊重，而且不要自以為是，所以中國人民大學、中央黨校的口號都是「實事求是」，「Seek truth from the facts」。「Truth」在哪裡？不是「Bible」（《聖經》）上寫的就叫「Truth」，「Truth」在民眾心中，在實踐中，實踐出真知。剛才你問我有沒有一套模式，我說到每個地方去重新學習，每個地方去入鄉隨俗。

「一帶一路」也讓中國重新睜眼看這個世界，所以我說，正如你其中一個問題，我自從研究「一帶一路」以後，我的人格更加完善。因為我以前的研究，是關注更先進、更強大的地方，就像「奧林匹克運動會」一樣的，追求更強更快更高，但沒有更團結，只有中國天安門城樓上寫的「世界人民大團結萬歲」，哪個國家有這種胸懷？不可能的，我跟你說。只有世界人民好了，我們才是好的。為什麼習主席要反覆說，中國好世界才更好，這個關係首先講的是「世界」，而不是講「自己」；英語裡面「I」，永遠是大寫，他都是強調個體的，「Individualism」；中國人說「大家好」，英文是說「Hello everyone」， 「Every」就是強調「Individualism」。中文講的是「大家」，強調「整體」，「Collectivism」。一句話就可以講清楚這個東西。再比如說，當他們遇到什麽問題，會說「Oh my God」，中文是說「天啊」——其實天底下有很多神，而「天」是比「神」更高的。古希臘的銘言是「認識你自己」；我們的銘言是「成為我們自己」。

「國家主席習近平提出「一帶一路」倡議，承諾秉持「共商、共建、共享」等三大原則，推進「政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通」等五大合作，達到世界發展的再平衡。（新華社）

香港01：您在2021年出版的著作《時代之問中國之答：構建人類命運共同體》提到，中國引領的新型的全球化會往幾個方向轉移，包括從資本為主的全球化轉向以人為本的全球化、從聚焦強者的全球化轉向關懷弱者的全球化。為什麼會有這種轉向？

王義桅：以前是資本驅動的，資本是利潤的，是強者的，所謂的創新也是強者的。我們應該關心弱者，不光是道義上的原因。有個「水桶理論」，這個水桶能裝多少水，是取決於它最短的那塊板，而不是最長的那塊板，因為會漏水。大家可以理解成為，對整個人類的發展，就是取決於弱者，就像疫情防控一樣，什麽時候新冠病毒徹底消滅掉，是取決於最後康復的，而不是最早康復的，所以道義上我們要幫助弱者。中國發展起來了，孔子說「己欲立而立人，己欲達而達人」，只要世界上還有一個人在挨餓、感覺到痛苦，我就要餓着，這個叫「感同身受」，是一種大愛的關懷；你不能說我自己吃飽了，我管你吃不吃，這不行的，所以杜甫說「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士盡歡顏」。中國就是有這種情懷，世界上所有的宗教，善良的人，都有着類似的情懷，只是西方人那套宗教自由是把他的傳統文化給破壞掉，這是第一。

第二個對現實來說，有短板就有投資的機會，就有賺錢的機會，我不光是說是仁德的，我還是要賺錢的，一帶一路是個經濟行為，是要賺錢的，一定要搞清楚。發達國家它可能已經搞不動了，發展沒有什麽太多增量了，「一帶一路」國家就相當於改革開放初期的中國，或者中期的中國，你看從「改革開放」走到現在，是天量的增長，下一個中國在哪裡？「一帶一路」國家就是一個個的小中國，都是一個個的小深圳。我們去巴基斯坦的瓜達爾港、斯里蘭卡的漢班托塔港，他們說「我們就相當於你們以前的深圳」。

深圳當年就是個小漁村，為什麼今天變成千萬級的創新城市？他們叫前港、中區、後城、蛇口4.0模式，完全按照這個來的。我們去了斯里蘭卡的科倫坡港，現在要建金融城，要變成迪拜，能幫他們實現夢想。這理論上可以破除了西方那套現代化的理論，以前現代化的理論是什麽？供給決定需求，你有多少的面粉，做多少的饅頭或者面包，你的麵粉就這麽多，你的消費能力就是這麽小，斯里蘭卡，百廢待興，按照西方理論，你怎麽可能去搞那麽大港口？那是脫離實際，是不切實際，但是，中國是政府創造市場。

西方的理論，尤其美國的自由主義理論，政府是為市場服務，政府管得越少越好，不能干預市場。這套理論前提條件是，市場充份發育起來了，你就不能干預市場；可現實是，這個市場還沒有發展起來，你就說不要管。就像小孩一樣，現在最需要父母，需要疼愛和喂奶，你卻說不要干預，讓他自己長大，這個笑話大了——你等於把小孩放到大海，大海就是市場，但他還沒學會遊泳，不就會淹死掉嗎？中國的做法是搞游泳池、培訓他，搞經濟特區、讓他適應，培訓好了再進市場，這就是中國成功的經驗，很大程度是為了避免西方的高標準一刀切，我們創造條件培育市場，最終才能讓市場起決定性的作用。

我在西方國家講「一帶一路」的時候，他們有時候批評「一帶一路」破壞了他們制定的規則，我說「錯！『一帶一路』是創造條件，讓你的規則能夠起作用，從而證明你們西方的理論是成功的。」你以前是因為沒有中國這個中介，只懂得把你的這套理論盲目推廣，所以你失敗了，你應該感謝中國。中國40年以前那麼窮，就是結合自身國情發展，再按照你們那套市場原則「改革開放」，而我們的主要理論是鄧小平的「社會主義市場經濟」。我們深刻體會到，當市場自己發育不成熟，我們必須要培育，要保姆。

中國有句話說「扶上馬還要送一程」，人還沒上馬，不讓馬亂跑。發展中國家是這樣的，需要政府創造市場，漢班托塔港就是例子。有人說斯里蘭卡已經有科倫坡港，為什麽要建漢班托塔港？你肯定搞「債務陷阱」！印度人都是這麽說的。如果從斯里蘭卡的消費能力來講，確實沒有必要搞一個新港口。當時還有人批評那個總統，說他腐敗，但總統說，科倫波港70%的貨物是用從印度去的，受印度人控制；漢班托塔港背靠印度，離印度洋主航道10海里，面向經濟快速發展的近20億人的印度次大陸腹地，前途無量。

印度所有周邊國家，為什麽都積極參與「一帶一路」？都是想擺脫印度的控制，這是毫無疑問的。因為「一帶一路」強調的是這些國家的主體，漢班托塔港是斯里蘭卡總統的老家，背靠印度，印度洋主航道10海里的距離，他才能做主。他們說，你們深圳成功了，我也可以成功的。關鍵的是，斯里蘭卡的消費能力確實有限，但是你整個背靠印度，20多億人口，將來的中產階級群體不得了。

整個中國大陸經濟起來了，需要多少港口需要多少，你要看很長遠的。如果打車經過天安門，新中國成立的時候在那裡建了長安街，有16個車道，以前有人會說，你那麽窮，建那麼多車道幹嘛？其實，基礎設施必須要有前瞻性的，以後要帶動其他人致富，「先修路再致富」。另一個例子，北京和天津建了高鐵以後，大家以為高鐵會虧本，以前一公里要投入兩億人民幣，高鐵現在已經建成了，結果呢？中國陷入債務陷阱？沒有！

這是中國的「開發性金融」，兩個城市建了高鐵以後，帶動產業的發展，叫做產業集群效應。房地產、旅遊，各種相關產業都起來了。中印雅萬高鐵就是按照這個邏輯，所以他們覺得這個是可以成功學習的。按照西方理論是不可能的，他們認為政府只是為市場服務，根本達不到這個發展條件，所以他們失敗了，這就是基督教的自以為是造成的。

中國是因地制宜，實事求是。漢班托塔港建成了以後，一二十年確實不賺錢，但一二十年以後不知道要賺多少錢。印度沒有好的深水港，但經濟發展這麽快，以後缺港口，只有一個科倫坡港不夠，而漢班托塔港距離印度洋國際航道僅僅10海里，不得了。這次招商集團在香港上市，24個國家、75個港口，建成一條線，整個連在一塊，能賺多少錢？

港口是這樣的——比如上海，貨物堆在一起比上海金茂大廈還要高，但貨輪只加一半的油，為什麽？因為油本身很重。到新加坡，一半的油就用就完了，貨物也卸掉一半。剛好新加坡是一個煉油中心，它不光是貿易中心，經濟活動是活絡的。再加一半的油，繼續往前走。如果將來到漢班托塔港，它一半的油用完了，它建的也不光是一個港口，旁邊還有煉油中心，還有機場，還有醫院，還有公路，整個配套經濟設施就起來了，整個項目就起來了。這是新加坡教我們的，中國學了之後把它用得更成功，不都是中國的原創，開發區、經貿園區、主權財富基金，但中國的應用能力超強。還有世界銀行、開發性金融，我們國開行把它用到了極致。

這麽大的土地，這麽多人口，幾十年集中了練出來的活功夫，我學會了、濃縮了、轉化了。如果不是中國這套轉化，你自己摸索，還不知道要摸索幾十年。比如「先污染再治理」，中國讓那麽多國家少走了彎路，少走了輕污染。整個世界都該感謝中國，我們濃縮的都是精華，所以西方不應該反對，真正的西方企業家是歡迎「一帶一路」的，他可以賺錢，你把基礎設施搞好了，他們可以投資搞軟件。政客們覺得，這是你的「一帶一路」，不是我的「一帶一路」；儘管他們不反對「一帶一路」本身，但因為不是他們的所以就反對了，於是他們嘢提出他們的「一帶一路」，但他們又搞不成，連自己國內的基礎設施都搞不好，畢竟太多私人資本，他們是矛盾的。我們現在強調，是跟其他國家一起，第三方合作，一起共同參與，但做起來，還是面對一些意識形態偏見。實際上，「一帶一路」是最賺錢的，英國也早就投資「中巴經濟走廊」，沙特主權基金也參與投資，所以經濟上還是有道理的，只是被那些西方政客政治化了。

簡單來說，中國成功的背後，是中國式現代化，是40多年的改革開放經驗的一個濃縮；同時背後也是中華文明的包容，不是「一神論」的自以為是；再加上我們的國有企業，還有長遠規劃，以及中國人的勤勞智慧，所以才能夠幫助他們彎道超車，變道超車。