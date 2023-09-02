中共宣傳「近海水質向好」 網民諷「轉彎太快」

【新唐人北京時間2023年09月03日訊】日本福島核廢水8月24日開始排海。中共隨即炒作「日本污染海水」，28日卻又宣稱「中國近海水質變好」。中國網民嘲諷「自相矛盾」，「變臉太快」。

8月28日，中共生態環境部在例行新聞發布會上宣稱，「目前我國海洋生態環境狀況總體穩中趨好」，「海水水質整體持續向好」，並稱將「強化入海排污口監管」云云。

中共各大黨媒都報導了中共生態環境部的這一說辭。作爲中共官方機構，生態環境部進行這種「正能量宣傳」本是常態。但在當局炒作「日本核廢水污染中國海洋」的敏感時刻，這種宣傳讓中共自己陷入矛盾境地，並很快引發中國網民關注。

一家黨媒官微相關報導的評論區成爲「大翻車現場」，一名網友形容，「彎轉得太大，車翻了」。

網友跟帖質疑：「海水持續向好，那我們之前起勁反什麽？」「主要是邏輯不通，如果說對中國沿海沒啥影響，那你批評日本幹啥」。一些網友嘲諷：「駡還是不駡，搞得噴子們暈了」「到底恨不恨（日本）了？很糾結」「先別恨，等通知」。

還有網友評論：「迴旋鏢力度有點大」、「嘴裡駡駡咧咧的，眼露凶光的看著敵人，狠狠地給了自己幾個耳光，然後瞬間舒坦了」、「衝向一個並不存在的敵人，打贏一場自己挑起的戰爭」。

還有衆多網友嘲諷，中共炒作「日本核廢水污染」，結果日本沒怎麽樣，自己的海鮮樓、漁業、海濱旅遊業要完了，這是「搬起石頭砸自己的腳」，中共宣傳要準備「轉向了」。

日前有網絡消息稱，中共發現「日本核廢水」重挫中國經濟，已下令停止炒作。不過，記者查詢發現，中共的宣傳仍沒有停止。

9月1日，黨媒還在宣傳日本福島核廢水排海口所謂「海水氚濃度大增」。2日，黨媒又報導中共駐英使館對英國支持日本排放核廢水「深表遺憾」。

中共官媒和社交媒體上，所謂「海水變黑」、小粉紅在倫敦宣傳「日本核污水危害」、「日本核污水57天污染半個太平洋」等所謂「報導」仍比比皆是。

（責任編輯：歷澄宇）

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