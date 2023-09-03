日本福岛开始排放核处理水入海引起中国官民抗议。《每日新闻》8月31日报道，东京都政府目前接获约3万8000通骚扰电话。专家认为，这种“无差别骚扰”再次验证对中国人的恶劣印象，日本民众表示对于中国人的电话骚扰并不惊讶。

日本各地陆续收到来自中国的骚扰电话

日本福岛第一核电厂8月24日开始排放处理和稀释过的废水后入海，引发部分邻近国家居民忧虑。韩国8月底的民调显示逾六成韩国人不敢食用海鲜，中国、韩国、台湾民众因为担心未来食盐受到污染而掀起囤盐潮，马来西亚民间也有“全民发声，保护海洋”签名运动，迄今逾万人响应。

周边国家都有政党与民间团体提出抗议，其中以中国的反应最为激烈。在中国的日本人在学校遭人扔石头和鸡蛋，甚至还传出有陌生男子对日本学生破口大骂，日本各地更是陆续接到大量关于福岛排放核处理水的电话骚扰。

日本许多店家与公家机关8月25日起陆续接到大量来自“+86”的中国电话，绝大多数都是谩骂、恶意骚扰电话。

日本警察厅表示，在全国各地，以福岛县警察接获的报案最多。

对此，日本外务省8月28日召见中国驻日大使吴江浩，对此表达遗憾与忧虑。外务省事务官冈野正敬称，中国不应“不必要地加强民众忧虑”。

中国外交部发言人汪文斌在回应有关中国有民众给日本打“骚扰电话”的提问时强调，对于日本政府强行启动向海洋排放核污染水这种自私自利极不负责任的行径，广大国际社会都给予普遍批评，并采取相关防范措施，对日方政府这种批评反对的态度在国际上是有很大代表性，这一点值得日方深思。

日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦认为，从过去的日中关系来看，中国民众这次对日本抗议的方式有许多相似之处，例如游行抗议、抵制日本商品、攻击日本驻华使馆、骚扰在中国的日本企业与日本民众等，以往在中国各地都频频传出类似的抗议行为，但目前为止规模都不大。

日本对于来自中国的骚扰并不意外

陈宥桦对美国之音指出，最近日本的餐馆、机构等接到来自中国的骚扰电话则是一种新的骚扰模式，可称为“无差别的电话骚扰”（不分对象等级、种类和范围的骚扰），多半用笨拙的日文对对方进行辱骂或是诅咒，而骚扰的受害者集中在福岛县与东京都。他表示，日本社会对中国民众骚扰的行为自然相当负面，但也不意外。

陈宥桦说:“日本社会对中国民众的文明程度本来就不存有太多的好感，这次的‘无差别的电话骚扰’刚好也就验证了这种既定的印象，因为‘无差别的电话骚扰’代表着说，其实中国民众无法区分出什么是日本政府的行为，跟一般民众的行为。”

陈宥桦认为，打电话者以年轻人居多，可见中国政府自江泽民时代以来的仇日教育似乎正在开花结果。

福岛县某连锁餐厅的经理上村正子(Masako Uemura)在接受美国之音的采访时指出，许多餐厅都接到以生硬日语骚扰的电话，对方也会直接表示来自中国，用无礼咒骂的方式恐吓店家。

她说:“我们都认为这些来自中国的骚扰电话非常没有礼貌，很恶劣。根本不该有这种骚扰行为。大家都觉得‘又来了!又是中国人这种完全自我中心的行为’，跟他们讲道理也完全讲不通。”

上村正子表示，如果对方是其他国家的人用电话骚扰，日本人反而会比较惊讶，但以中国政府或一些民众给人的不良印象，这种恶意骚扰虽然令人困扰，一般日本人也不至于太惊讶。

除了餐饮业之外，学校、医院、市民中心等公共机构也受到了来自中国民众的电话骚扰。

东京一间医院的员工冈田光美(Hiromi Okada)表示，他所任职的医院也受到几次来自中国的电话骚扰，据同事的消息，其他医院也有相同的情形。

他对美国之音说:“对于中国人所谓爱国意识的表现，一般的日本人应该早就习惯了吧。反日之类的话题从很久以前就盛行了，只有一些年轻人会感到有点意外，像我个人根本就不会感到惊讶。”

冈田光美表示，中国政府长年以来并未停止教育国民仇日情绪，所以中国民众对日本的看法很多是非理性的，电话骚扰只是一种新手段，这样非理性的行为从中国对日本实施海产禁令也如出一辙。

中国实施海产禁令制裁并未动摇日本

日本福岛核电站开始排放核处理水后，中国在第一时间对日本海产品实施全面禁令。

日本外务大臣林芳8月29日于记者会上表示: “非基于科学证据的措施，是完全无法接受的”，要求中方立即撤销。另外，林芳正也暗示不排除将向世界贸易组织（WTO）提申诉。

除了中国，没有其他国家暗示要全面禁止进口日本的海产品。

日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦表示，对于中国祭出海产品进口禁令的措施，日本社会已经与台湾一样，习惯了中国以各种理由实施经济制裁，反应并不大。他指出，如同中国对台湾祭出农产品的经济制裁时的反应一般，虽然日本国内有一小部分的声音认为日本政府不应该让福岛海鲜业者蒙受这种经济损失，但声援福岛海鲜产品的声音却大了许多，网络上渐渐有人发起踊跃购买本土海鲜产品的活动，日本首相岸田文雄还特地拍了一支大吃福岛海鲜与农产品的影片。

另一方面，针对中国实施海产进口的禁令，也促使日本社会更加认真检讨，是否要与中国继续密切的经济往来。

陈宥桦说:“与中国做经济往来，那自然会要承担这种高政治风险，福岛海鲜业者某种程度上就要承担这种政治后果，因为他们想赚中国的快钱。甚至还有的日本人认为，其实刚好藉这次事件来减少来自中国的游客。”

陈宥桦表示，总体来说，比起多年前中国一生气日本就低头的情形，现在的日本人已不再默默地承受中国的怒气了。

在福岛县某连锁餐厅的经理上村正子表示，包括她的餐厅在内，并没有因为排放核处理水就减少海产的采购量，也都认为不必太在意中国的观光客。她说，大家接获来自中国的骚扰电话时，大都表示应该尊重科学检测的结果，并明确地告诉对方，日本人不接受这种无礼的行为。

日中或走向经济脱钩

日本政府消息人士称，在核处理水排海前的事务级别磋商中，中国坚持强硬态度。中国驻日大使吴江浩在外务省召见时也反驳日方该先“正视现实，反躬自省，立即停止排海”，并称中国驻日使馆也受到了大量来自日方的电话骚扰，严重干扰使馆运作。吴江浩呼吁日方依法处置，保障中国驻日使领馆、在日机构、企业和中国游客人身安全。

在福岛县餐厅担任服务生的中国人叶小君(化名)表示，在日本居住很久的中国人看到吴江浩的说法都觉得很好笑，因为实际上这种状况不可能发生。

她告诉美国之音:“很多已经改了日籍的中国人想要回国，想要办回国(中国)签证的时候，大使馆的电话是永远打不通的。所以就很奇怪，他(日本人)怎么会能打通他的骚扰电话呢?这是不可能的，他们的(中国大使馆)电话是永远打不通的。这个我们叫做‘反咬一口’，你说你受到骚扰，那我还说我受到骚扰了呢。”

叶小君说，日本人也不会对中国的官方或民众辱骂或骚扰，只会透过政次管道表示意见，中国政府用这样毫无证据的方式响应，像是小孩子打架一样，只会让人更加反感。

《共同社》8月31日报道，8月30日自民党外交小组会议上，议员们接连要求对华采取严厉的应对措施。

日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦认为，福岛排放和处理水引起的纷争可能加速日中经济脱钩。他指出，日本政府多年来一直透过各种方式鼓励企业逐渐移出中国，减少对中国的经济依赖。另一方面，日本政府也持续强化与民主盟友共同提升供应链的安全强度。

陈宥桦说，本来，日本社会对是否与中国经济脱钩此一问题有点游移不定，但从这次“无差别的电话骚扰”事件的反应看来，日本政府想要与中国经济逐渐脱钩的大方向应该得到了更强的民意支持。