【禁聞】雲南爆發登革熱 現死亡病例 當局隱瞞消息

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【新唐人北京時間2023年09月04日訊】

廣州醫院設核輻射健康門診 網友諷騙錢

日本福島8月24日開始將處理後的核廢水排放入海，中共政府和官媒刻意誤導民眾，稱經過處理的核廢水是「核污染水」，激起中國人的憤怒和恐慌情緒。廣州一家醫院則迅速開設「核與輻射健康門診」，以千元人民幣的檢測價格，接受自費檢測者。被網友嘲諷爲「騙錢」。

《廣州日報》9月3日報導說，廣州市第十二醫院日前表示，為了正確科普「輻射」相關醫療衛生知識，方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，該院首次開設「核與輻射健康門診」。門診面向有排查核輻射風險的人群，大人小孩均可檢測。相關篩查檢測費用目前為自費，花費約1000元人民幣。

消息傳出後，遭到大批網友批評，紛紛留言說：「搶錢速度真快」、「開始騙錢了」、「醫院墮落，以錢為謀，割韭菜無所不用其及」。

雲南爆發登革熱 現死亡病例 當局隱瞞消息

雲南省近期爆發登革熱，醫院人滿為患，出現死亡病例，但當局未公布任何消息。

中共央廣網8月30日報導說，雲南彌勒市全城大消殺18天，8月29日至9月15日在建成區30.7平方公里範圍內，開展「病媒生物」消殺工作。但報導沒有提及消殺原因。

大紀元新聞網報導說，彌勒市民李先生表示，消殺是因為登革熱。他說，現在城裡天天「煙霧瀰漫」，因為登革熱去醫院人很多。

西雙版納景洪市第一醫院的一名醫護人員向大紀元記者表示，因登革熱就診的，每天都有一兩百人，醫院人滿為患，無法住院。這名醫護人員還特別強調，感染登革熱必須到醫院治療，它比新冠還嚴重，已有死亡病例，「年輕的也有死掉的」。

西雙版納居民王先生也表示，他身邊就有人死亡，其中有兩個老人，一個孩子，老人60多歲，小孩只有2歲。他說，身邊還有許多人感染，他自己也感染了。

他說，自己經歷了半個月病程，從發燒、頭痛、上吐下瀉到後期滿身出疹子，發痒，再到後遺症，非常難受，比新冠病毒嚴重。

登革熱是一種從蚊子傳播到人的病毒感染，在熱帶和亞熱帶氣候中較為常見。大多數感染者不會有症狀。有症狀者，通常爲高燒、頭痛、身體疼痛、噁心和皮疹。大多數感染者會在1至2週內好轉。但有些人會發展為重症，可以致命。

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