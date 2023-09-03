中國網絡涉日本假消息泛濫 首相也「被中毒送醫」

【新唐人北京時間2023年09月04日訊】中共炒作「日本核廢水」，黨媒和網軍編造大量假消息。日本前官員「喝核廢水死亡」逼出本人出面闢謠，現首相岸田文雄也被謠傳「吃福島海鮮中毒送醫」。

為證明輔導核處理水的安全性，岸田文雄8月30日在首相官邸，與部分閣員品嘗用福島水產品製作的工作午餐。31日又前往東京一個市場吃福島章魚。

隨後，中國網路上便出現「岸田吃過福島食品後送醫急救」的消息。一些自媒體甚至宣稱「岸田吃完福島海鮮不到一個小時，就身體不適送醫」云云。消息還搭配一張所謂「岸田躺在擔架上」的照片，聲稱「緊急送醫的時候，爲了不讓人知道他（岸田）吃了福島海鮮，他還特地被蓋住了頭」。

不過，消息配發的照片，其實是前首相安倍晉三遇刺後送醫的照片。

在大陸搜索引擎百度上搜索，可發現大量有關「岸田吃福島海鮮送醫」的消息。許多標題還標注了所謂「日媒爆料」，但文中都沒有説明「日媒爆料」的來源。

在谷歌上用日文和英文搜索，都找不到相關消息。

大陸社交媒體上，許多網友質疑消息真實性，指出在新聞自由的日本，首相身體不適住院這種大事不可能沒有報導。不過，理性網民的質疑並未阻礙該消息在中國網絡上到處傳播。

另外，大陸網絡上還出現「岸田吃福島海鮮遭網暴」的信息，並一度登上新聞熱搜榜。但據台灣中央社報導，有關福島核處理水排海，日本網路上的正反意見始終存在，並未出現太過明顯的消長，更不存在「岸田被網暴」的情況。

除了「岸田送醫」，中國網絡上還熱傳2011年喝下核處理水的日本前政務次長園田康博已「全身潰爛患癌死亡」的消息。園田康博9月2日通過日本共同社闢謠，表明自己現在一切安好。

在此之前，中共央視旗下自媒體「玉淵潭天」還曾放出一張所謂「日本為核污染水排海投入了700億日圓公關費」的圖表，聲稱消息來自日本廣播協會NHK。

但根據NHK的報導，這一700億日元（約4.76億美元）的費用只是日本外務省為下一財政年提出的預算的一部分，尚未被投入使用。日本時事通訊社稱， 這700億日元的預算將被用來應對來自中國和俄羅斯的虛假信息。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：林清）

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