鴻海（2317）今天表示，創辦人郭台銘宣布因「個人因素」辭任公司董事一職。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，創辦人郭台銘宣布因「個人因素」辭任公司董事一職，因公司一直以提升公司治理為目標，以致在本屆董事會9席董事當中，已經有過半數5席的獨立董事，所以創辦人郭台銘辭任董事後，並無須立即補選董事。

鴻海指出，郭台銘於49年前創立鴻海公司，並帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，深深感謝創辦人近半世紀以來對於集團、以及全球電子產業的貢獻。

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鴻海提到，創辦人郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海集團就在原先扎實的基礎上，繼續的成長、茁壯，去年營業額突破了6兆元、今年的現金股利也創下1991年上市以來的新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

鴻海強調，未來除了深耕既有的電子產業之外，公司也持續轉型。董事長劉揚偉4年前接任後，以3（電動汽車、智慧健康、機器人）加3（人工智慧、半導體、新世代通訊）作爲集團邁入下一個50年的主要方向。

鴻海補充，公司所提出的分享、合作、共榮，也是希望透過鴻海的全球地位，協助所在的24個地區，帶來當地經濟的發展以及優質的就業機會，不論是以往或是未來，可以帶領鴻海集團永續發展，也繼續對提升人類福祉帶來最大的貢獻。

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