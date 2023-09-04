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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會今天舉行第14屆台北公司治理論壇，金管會主委黃天牧表示，1997年亞洲金融風暴對亞洲推動公司治理扮演催化角色，以台灣為例，亞洲公司治理協會（ACGA）亞洲公司治理評鑑排名從2012年的第6名，2020年已躍進至第4名。

金管會主辦的台北公司治理論壇邁入第14屆，黃天牧致詞時表示，今年是回顧亞洲公司治理發展相當有意義的時間點，因為1997年亞洲金融風暴，實際上對亞洲推動公司治理扮演催化者的角色，至今已25年左右。

黃天牧回憶，過去曾代表財政部參加APEC亞太經濟合作論壇會議，在會議上聽到一種觀點，即亞洲之所以發生金融風暴，主因在於親族資本主義（裙帶資本主義，Crony Capitalism），因此公司治理是亞洲金融風暴的病灶之一。

他表示，在亞洲金融風暴發生後，各界都認為，強化公司治理機制是企業處理與防治危機的良方，也成為亞洲推動公司治理的轉捩點；經濟合作暨發展組織（OECD）初步提出公司治理5大原則，包括有效公司治理架構、強化董事會職能、公平對待股東、資訊透明及重視利害關係人等，並在後續新增、強化機構投資人角色。

在亞洲金融風暴後，台灣同樣開始注意公司治理重要性，黃天牧提到，行政院於2003年成立改革公司治理專案小組，提出相關政策綱領及行動方案，加速台灣公司治理改革；當年財政部也很有遠見地設立投保中心，成為保障投資人權益、發揮股東行動主義的重要機構。

黃天牧指出，金管會於2004年成立，自2013年起，金管會參考OECD訂定的公司治理原則，陸續推動3版公司治理藍圖；黃天牧認為，推動公司治理，對上市櫃公司的意義並非僅是法規遵循，而是應由下而上、真正形塑內部文化。

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黃天牧表示，近年外資持有台灣上市櫃公司股票比重一直落在4成左右，為偏高的外資持股比例，上市櫃公司應格外重視外資期待，除了財務表現外，還有質的表現，包括公司治理、內控乃至於永續等面向。

隨國際趨勢推移，黃天牧點出，台灣推動公司治理的腳步，已不完全是以OECD公司治理原則作為主軸，今年金管會發布的永續發展行動方案，形同第4版公司治理藍圖，即以永續作為核心主軸，未來將更重視上市櫃公司在永續發展上的努力。（編輯：潘羿菁）1120904