女人一生對於追求美白執著的程度大概跟衣櫥擁有少一件衣服一樣永遠不滿足，美白不能只是追求「白」，白的勻淨透亮才是最高境界，美白一定要勤防曬之外，「成分」才是真正關鍵，寶拉最濃C精華「C25瞬效亮白淡斑精華」重磅上市，Ｍ編拍胸脯保證親身試用：不必一週，不到24小時光照鏡子就一眼看出透亮膨彈超有感，有多神速就有多驚人，Ｍ編只能用“徹底震撼”來形容！2023最強亮白保養非它莫屬！

by 花漾543 - 2023/08/29 更新

各種讓女人變黑看起來更變老的隱形殺手無時無刻在拖垮顏值，如果妳還在為了美白換了又換一樣覺得效果不夠、完全無感超心累，Ｍ編告訴妳這篇妳真的要速速看下去，扭轉妳多年暗沉蠟黃的老態膚況的人生奇肌就是此刻！

瞬亮淡斑讓妳大吃一驚！最狂的亮白神器終於在2023年重磅上市！

說到高效有感的美白成分，在Ｍ編心中美白大神依然是以維他命C為現在最火最潮流，美妝版網友們討論度最高的成分！最專業的成分專家，打造出「C25瞬效亮白淡斑精華」果然又讓資深美容編輯們使用後馬上引爆最高好評，蠟黃暗沉肌→透嫩勻淨顏的最狂蛻變，白得超透超亮，白得神速有感！Ｍ編立即解析寶拉直接輾壓市場的亮白神品！

1. 從肌底開光！首創最高濃度25%維他命Ｃ，先淡化後抑制黑色素

為了達到最有感的美白效果，寶拉珍選經過臨床實驗運用了兩種維他命Ｃ，超越業界最高濃度25%維他命C，其一高穩定性的23%脂溶性維他命C，滲透力極佳，直達肌底抑制黑色素生成，同時強化肌膚防禦力對抗外在環境傷害。其二2%水溶性維他命C，改善暗沉瞬效提亮，並在肌表拉起抗氧化封鎖線，防禦肌膚不變黑變老。黃金配比相互作用溫和零刺激，打造出高活性、高穩定性的美白效能天花板。

2. 最亮白黃金CP組！穀胱甘肽發揮維他命C最大效能，獨特GAP技術讓美白效果狂翻Ｎ倍！

Ｍ編工商一下維他命C小知識，其實純維他命C，非常容易隨時間降低活性效果，寶拉獨特GAP技術，身為維他命C最佳神隊友、號稱「保養界下一個傳明酸」的穀胱甘肽，將維他命C的美白淡斑效果和穩定性，以及強化肌膚防禦力，向上提升到宇宙等級，神速助攻肌膚淨透亮！

3. 穩定肌膚加強C吸收的超級抗氧化成分麥角硫因，有它罩肌膚防禦力大升級！

要使肌膚得到最大美白效能，關鍵就在必須確實讓肌膚吸收到的維他命Ｃ具有最高活性的新鮮狀態，寶拉珍選發現源於蘑菇的天然胺基酸的超級食物麥角硫因，具有超強的抗氧化力，可以促使肌膚在穩定狀態快速吸收最新鮮高效的Ｃ，每一次抹上肌膚都是最高效的美白成分，發揮淨白透亮最大作用！

有圖有真相！Ｍ編實測使用8小時及一週後的美白效果

使用一週後膚質，臉上深色的斑點瑕疵幾乎抹去的乾乾淨淨，Ｍ編最在意的小花貓臉宛如拋光過後，從肌底勻淨煥亮，膚質一看就超好，膚質又嫩又緊緻！

M編一定要好好來說明一下是什麼狀況，讓用過無數產品的Ｍ編也真心嚇到臉歪了！第一次使用C25瞬效亮白淡斑精華是在夜間保養，一覺醒拉來實際不到8小時的情況下，一早照完鏡子，常常外出奔波臉上的斑點職災，很明顯的淡了一階，用過數百種以上美白保養的Ｍ編，要幾小時就能用肉眼看出這麼驚人效果真的沒有！

寶拉最濃白C方程式：C25精華＋C15精萃＋ C5眼霜一次GET， 全方位抗老有感肌膚美白提亮，改善膚色不均與暗沉

看到這裡早已經是寶拉老鐵粉說不定已經用光好幾瓶C15精萃，可能也不想換，C25精華精華更適合對抗頑固的斑點像是黑斑曬斑，防禦肌膚再度受到黑色素逆襲，升級打怪妳就需要最高濃度的維他命的C25精華。

C15抗老淨白強化精萃多重用法 雙倍功效，單獨使用或搭配其它保養品

被封為美肌發光瓶的C15抗老淨白強化精萃，同樣榮登網友零負評空瓶賞C15抗，是經過美國醫學會認證，擁有最強美白比例「高濃度15%維他命C+能強化並穩定維他命C的功效的1%維他命E及阿魏酸。超適合平常愛熬夜趕稿(追劇)氣色有夠差的(Ｍ編本人)，素顏的蠟黃暗沉和小花貓臉！

輕盈水質地精華，能快速滲透肌底的小分子導入液劑型，給肌膚強度開滿的深度淨白，使用一段時間兩頰和下巴的萬年痘印也都神隱消失！

Ｍ編私心超推寶拉的C15抗老淨白強化精萃，一瓶多效，不只美白夠給力，同時兼具強力保濕，強化肌膚保護屏障、修護撫平老化痕跡，肌膚不只是白，越用肌膚越明亮、膚觸越細緻，可以說是全方位回歸少女時代膚質的全能精萃，完全可以榮登極簡(懶人)美白的命定精萃，這瓶真的必須多囤起來！

美妝版好評蓋大樓，網友狂刷討論，「雙寶」在手，透亮無窮！

C15抗老淨白強化精萃最厲害的一點就是可隨意混搭其它保養同時使用，完全不會打架，一出馬就是神隊友的角色，加乘保養效果。

最老實的美妝版網友們都推爆寶拉大C寶(C25 精華)＋小C寶(C15精萃)雙寶聯手搭配，提升Ｎ倍速美白，每一次保養為肌膚注入最高濃度25%維他命Ｃ+加乘全方位美白能量=輕鬆實現無瑕膨彈的透亮到發光的仙級美顏。

維他命C家族必須一次GET，當然少不了C5全能撫紋亮眼霜，身為重度3C 使用者，Ｍ編老實說，有用真的差～很～大，脆弱的眼周肌膚，光是每天眨眼的動作都會老化，每天張開眼面對的外在環境污染，生活作息不正常、藍光大量刺激…通通是加速暗沉、細紋的兇手！呵護脆弱的眼周肌膚成分絕對是各種膚質都適用非常溫和。主要蘊含三種穩定型維他命C，提供改善暗沉瑕疵，對抗肌膚老化的最基本的功效。

絲滑凝霜質地，在眼周抹開立即感覺得到水感滋潤滲入肌膚，常被同事說黑眼圈範圍大到已經像是煙燻妝，花薑酮能有效提亮眼周暗沉改善顏色不均、色素沉澱問題。電腦手機的藍光會導致周肌膚乾燥進而生成小細紋，玻尿酸注入肌底深層保濕，使眼周肌膚飽水膨潤，自然而然撫平各種細紋眼角皺紋。

老化不只會產生皺紋，眼皮鬆弛後，眼角下垂，看起來又老又疲累，真的會直接被叫阿姨一點也不意外！兩種胜肽成分，幫助強健肌底結構，肌底恢復彈力，青春的眼眸不只亮還要緊！

現代人最常見的眼周困擾：熬夜作息不正常，導致眼周浮腫、膚色不均、暗沉細紋一樣都不少！寶拉精準針對這些只用一瓶一道保養程序就通通把這些眼周問題打包帶走。真的實在太神！熬夜救星非它莫屬，已經掛在臉上的萬年黑眼圈居然不到一週就變淡了！乾荒眼周肌膚補水保濕做足，填滿眼下、眼角小細紋，眼周亮起來整個人感覺睡飽美容覺神采奕奕，青春緊緻明亮的眼周光視覺感就先減齡5歲！（笑）

超優惠組合！即刻入手寶拉九月優惠組合，光速美白，直攻成為朋友圈C位焦點！

寶拉在九月馬上祭出官網優惠，【瞬亮淡斑！最高濃度白C方程式】 組合85折起！看到這裡是不是有夠心動，省錢還能變美，聰明保養就是立即筆記必搶組合手刀購入。

必搶1：新品加上賣翻到爆的人氣商品，搶先購入新品，還可以得到寶拉超熱買明星商品。

內容：C25瞬效亮白淡斑精華 贈2%水楊酸精華液【小包裝30ml】

必搶2：美妝編輯、保養內行人通通都鎖定的寶拉雙寶優惠組，就知道這組絕對是買不到會捶心肝組！

內容：C15抗老淨白強化精萃 贈C25瞬效亮白淡斑精華【小包裝3ml】

必搶3：寶拉維他命C家族厲害成這樣，Ｍ編完全想不到不一次GET的理由，出遊美照直出上傳，淨、亮、透、嫩、緊，不靠修圖水到美町美當有夠驕傲。

內容：【亮白C方程式】C15抗老淨白強化精萃 + C25瞬效亮白淡斑精華 + C5全能撫紋亮眼霜，加贈極簡防曬棒球帽、100 PC POINT

C5全能撫紋亮眼霜 15ml/ NT$1,350

C25瞬效亮白淡斑精華30ml/NT$2,180

C15抗老淨白強化精萃20ml/ NT$1,880

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。