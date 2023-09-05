2023有許多重量級抗老精華新品登場，包括HR赫蓮娜、DIOR迪奧、Laneige蘭芝、Albion、POLA等等，讓大家一年持續擁有好膚況！

by Chiao Hung - 2023/09/05 更新

LA MER海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃

LA MER海洋拉娜今年推出重磅抗老新品-超維度緊緻拉提精萃。特別針對影響視覺年齡的關鍵黃金6點「額紋、眉部、蘋果肌、法令紋、下顎、頸紋」設計，加強撫平歲月痕跡，重現無死角臉型。

LA MER海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃。

精華液中以富含特選高活性紅藻與玻尿酸的「拉提發酵精華」為基底，結合品牌經典成份奇蹟活凝金萃，再透過獨家研發的「超維度液態結構網」使活性成份更均勻分佈在臉上，完整傳遞至肌底，支撐肌膚結構並協同支撐肌膚結構並協同肌底膠原力，重現澎彈緊緻輪廓線。

LA MER海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃15ml，NT9,500

搭配美容道具使用，保養效果更好。

克蘭詩至臻凝時月神花修護精華

克蘭詩年初推出頂級至臻凝時系列，當時品項有精華、乳霜、眼霜，今年9月將新增「至臻凝時月神花修護精華」。

克蘭詩至臻凝時月神花修護精華 30ml，NT12,800

當中同樣含有一年只綻放一晚的月神花，以超低溫-196°C凍凝萃取技術慢速萃取並完整封存高效活性分子的「月神花活性凝」，還有「三重精品級胜肽」，一起幫助臉部緊緻、平滑、無瑕。另外搭配能立即緊緻的有機燕麥醣與有機白羽扇豆萃取，無痛提升細膩膚質。

ARTISTRY雅芝晶萃煥活精華

由韓國實驗室研發的保養新品「#星空瓶」晶萃煥活精華，將高達58種植物營養，包括人蔘、薑黃、奇亞籽等等萃取物，搭配特殊科技完整封存至晶萃膠囊當中，打造出富含植萃能量的抗老精華。

ARTISTRY晶萃煥活精華50ml，NT2,350

一顆顆膠囊散發半透明彩光，內含滿滿植萃營養，並採用特殊壓頭設計，擠出後瞬間混合乳化，快速滲透好吸收，徹底潤澤肌膚紋理，帶來完美飽滿感受。

ELEMIS海洋膠原玫瑰微導精華

ELEMIS愛莉美繼今年三甫推出即備受保養迷與玫瑰粉熱愛的「海洋膠原玫瑰緊緻乳霜」後，再添同系列新成員-海洋膠原玫瑰微導精華。

ELEMIS海洋膠原玫瑰微導精華產品情境圖。

同樣擁有關鍵明星抗老成份、有「皇冠上的鑽石」美譽之稱的粉紅團扇藻，還全新加入優於玻尿酸三倍保濕力的叉紅藻。特別的是這次ELEMIS運用超臨界流體萃取技術將獲取高科技濃縮叉紅藻精華，少量即可達到高效作用，讓肌膚保濕長效續航。

ELEMIS海洋膠原玫瑰微導精華30ml，NT3,750

另外每罐「澎澎小瑰蜜」海洋膠原玫瑰微導精華皆滿載7000+玫瑰微導晶球，每一顆都由88%水質精華成份加上12%油質精華相成份完美調和。油質中奢華包含20種頂級玫瑰萃取精華成份。保養時，一抹滑順釋放雙載精油潤澤保濕與精華高能滲透的雙重養膚力，讓肌膚柔嫩細緻、飽含健康光澤。

ALBION AI奇肌修復露

ALBION打造全新升級「AI奇肌修復露」，採用ALBION專研的超微細50奈米分子-奈米超導修復因子。運用奈米超微傳送技術，透過兼具親水與親油的特性的奈米膠束，利用其可自由改變形狀的特性，輕鬆滲透入肌膚角質層。

ALBION AI奇肌修復露30ml，NT2,500、60ml，NT4,600、60ml補充瓶，NT4,400

同時，ALBION還在粒子裡溶入修護成份-沖繩山葡萄葉精華、大花可可樹籽脂、夢彩花精華，並運用奈米超導修復因子帶有正電荷的特性，透過正負電相吸的原理，讓保養成份更能確實被吸收，即時修護肌膚深處損傷，並強力促進修護能量生成，使肌膚維持擁有健康、年輕光采。

FANCL膠原豐盈肌底液

FANCL 膠原豐盈系列情境照。

FANCL長賣的膠原豐盈系列今年全面升級，全新加入日本厚生勞動省認證之淡化皺紋有效成份－菸鹼醯胺(維他命B3)。還有以「速效滲透微囊」包覆住環狀氨基酸、水解膠原蛋白α、月見草精華組成的三重緊緻配方，可層層滲入肌底，由內而外回復緊緻飽滿。

FANCL膠原豐盈肌底液30ml，NT990

系列中的膠原豐盈肌底液擁有水狀精華質地，滲透力好，特別適合關注紋路問題、希望防止肌膚老化的人使用。因應不同的肌膚保養需求，還貼心推出水潤型I及滋潤型II兩種質地。

ONE BY KOSE鎖水密封精華

一般的精華液都是液狀或微乳狀以強調滲透感，ONE BY KOSE今年推出的新品「鎖水密封精華」則很特別的採用膏狀質地，為的就是要牢牢地密封住水分。

ONE BY KOSE鎖水密封精華形象圖。

雖然是膏狀，一抹開來接觸到肌膚就會化開變成水潤感。整體觸感近乎無油保養般的輕盈卻有類似乳霜的封存水分效果。

ONE BY KOSE鎖水密封精華40g，NT1,300

當中添加的主要成份是日本第一個兼具乾燥及紋路改善配方「精米效能淬取液NO.11+」，一方面能形成豐潤的保水膜來密封並鎖住潤澤，另一方面還能針對肌膚深處改善紋路。另外搭配銀耳淬取液、泡葉藻淬取液、酪梨油、荷荷巴籽油等保濕與潤澤成份，深度解肌膚的渴。

資生堂百優日夜分子玻尿酸精華

早在1986年，資生堂就成功研發出玻尿酸成份精華液，也就此建立起「玻尿酸專家」的形象。經過不斷鑽研，2022年資生堂實驗室甚至透過正負電荷的相斥相吸原理，讓玻尿酸分子能縮小與放大的「無針填充玻尿酸科技」，並推出抗老新品-日夜分子玻尿酸精華。

資生堂百優日夜分子玻尿酸精華一組，NT9,200

玻尿酸是維持肌膚保水力與年輕透亮的關鍵，但隨著年齡增長，肌膚內的玻尿酸會因自然代謝而減少流失，使得肌膚無光、乾澀、鬆弛、增生細紋。

資生堂「無針填充玻尿酸科技」原理示意圖。

玻尿酸本身因具有大量負電荷，同極相斥，分子體積較大。資生堂的「無針填充玻尿酸科技」，先利用藍色瓶身的「夜間分子玻尿酸精華」帶有正電荷的壓縮劑中和負電荷，縮小玻尿酸體積，擦了之後可以在入睡期間滲透並填充累積於肌表，帶來光澤與保濕感。

模特兒示範使用資生堂夜間分子玻尿酸精華。

接著白天使用的白色瓶身「日間分子玻尿酸精華」，運用帶有負電荷的膨脹劑除去正電荷，將夜間累積的玻尿酸重塑膨脹，激發彈力、撐起肌膚，使得肌膚緊實撫紋、豐盈飽滿。

模特兒示範使用資生堂日間分子玻尿酸精華。

日夜分子玻尿酸精華還添加紅苜蓿、柴胡、肉桂等多種珍稀植萃精華，能加速與肌膚的玻尿酸協同作用，全面呵護肌膚年輕。

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Sisley Supremÿa極致夜間奇蹟逆時精萃

Sisley發現，現代女性工作忙碌、生活充滿高壓，加上長時間手機藍光刺激等都會讓日間的肌膚過度疲憊，帶來肌膚損傷，於夜晚時繼續累積壓力，導致老化加劇，但夜晚是肌膚修護的高度活耀期，是真正的抗老關鍵，如果肌膚能在夜間健康的修護白天的壓力損傷，就能於白天好好的抵禦外在的壓力。

Sisley Supremÿa極致夜間奇蹟逆時系列情境圖。

因此今年加入Sisley頂級保養系列「Supremÿa極致夜間奇蹟逆時系列」的新品-夜間奇蹟逆時精萃與夜間奇蹟逆時精質霜，就以「逆時奇蹟配方」為夜間黃金養膚期提供豐沛養膚能量。

Sisley Supremÿa極致夜間奇蹟逆時精萃及精質霜。

「逆時奇蹟配方」主打三重效果，包括了：幫助肌膚立即進入睡眠修護模式、延長肌膚修護時間、幫助肌膚自我排淨(消除肌膚日漸累積的廢物因子)，躲管齊下幫助肌膚完美年輕新生，重返年輕逆齡奇蹟。

Sisley Supremÿa極致夜間奇蹟逆時精萃50ml，NT23,000。Supremÿa 極致夜間奇蹟逆時精質霜萃50ml，NT23,000

Sisley Supremÿa夜間奇蹟逆時精萃質地輕盈、好吸收，可快速滲透讓肌膚如絲緞般細緻，適用於，一般中性膚質，以及混合到油性肌。若是乾肌則可選擇Supremÿa 夜間奇蹟逆時精質霜。值得一提的是，這兩款新品還擁有極為療癒的香氛，來自大馬士革玫瑰、木蘭、天竺葵精油，為夜晚護膚儀式增添更多美好奢寵。

雅詩蘭黛特潤超導舒敏奇肌安瓶

雅詩蘭黛憑著「小棕瓶」特潤超導全方位修護露深受保養控喜愛，2023年再推出「小棕SOS安瓶」特潤超導舒敏奇肌安瓶，主打飆速舒緩肌膚。

雅詩蘭黛「小棕家族」特潤超導全系列。

特潤超導舒敏奇肌安瓶延續小棕瓶專利「極效修護三胜肽-32」成份，更添加高濃度15%比菲德氏益生菌活萃與全新「全能舒緩酵母蛋白」，全面強健肌膚、逆轉膚況危機。

雅詩蘭黛特潤超導舒敏奇肌安瓶20ml，NT3,250

質地超清爽不黏膩，早晚皆可在化妝水後、精華液前為肌膚救急修護，不論是出席重要場合前密集保養，或是體驗高強度美容後加強修護，都能幫助穩定肌膚的躁動不安。

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肌膚之鑰塑妍逆引煥活菁萃

肌膚之鑰一直致力於改善肌膚紋理的技術研究，2023年研究團隊推出全方位抗老保養新品-「逆齡瓶」塑妍逆引煥活菁萃，強調抵禦衰老同時擊退未來的老化。

肌膚之鑰塑妍逆引煥活菁萃主視覺。

成份除了經典的光采智能複合物，還運用「逆齡雕塑技術」讓活膚、緊妍雙效合一。抗老活膚關鍵正是全新的金黃賦活雙花精萃，由金銀花精萃和紅花精萃組成，防禦現在更預防未來的老化。

肌膚之鑰塑妍逆引煥活菁萃40ml，NT10,500、補充蕊NT10,000

另外塑妍方面，則以「植根新生精萃」為核心，以柴胡精萃、覆盆子葉精萃、維生素E衍生物等在肌膚內部改善緊實度、創造健康肌質，並搭配「緊膚基底液」，呈現更細緻的輪廓。

瑞妍超活力精純液

來自瑞士的護膚品牌瑞士瑞妍睽違36年配方全面進化，今年以最新高科技配方「專利胜肽細胞精粹」與「後生元複合配方」保護肌表健康，也帶來更高效的凍齡保養力。並透過獨家科技讓保養中的活性成份保存期限長、穩定性高、活性提升至97%，安全性也更高。全面升級的新一代配方，活性作用力相較於過去「完整提高一倍」，質地卻更輕薄、更好吸收。

瑞妍超活力精純液12*1ml，NT17,950

超活力精純液屬於安瓶型的精華液，蘊含高濃度新配方成份，幫助快速提亮和密集加強賦活肌膚，連續12天使用急速提升整體肌膚質感。

香緹卡24K黃金賦活精華

香緹卡發現當肌膚持續處於敏感且疲憊的狀態中，容易加速肌膚老化現象讓肌底不再緻密緊實，也更容易出現紋路、斑點、暗沉等。

香緹卡24K黃金賦活精華形象圖。

因此2023全新推出「24K黃金賦活精華」，針對壓力型老化設計。嚴選98%天然成份，並首度採用新型革命性超氧黃金 C ，搭配獨家360度煥采配方，灌注水光玻尿酸、黃金五胜肽、超智能六胜肽、充電能量醣、復活草、螺旋藻衍生酵素、修復效能因子等修護能量，幫助肌膚明亮、豐盈、修護、撫紋，讓疲憊壓力肌膚煥然新生，重拾肌膚透亮光采。

香緹卡24K黃金賦活精華30ml，NT14,900

絲緞般的溫潤質地能完美融入肌膚，迅速滲透吸收，留下若隱若現的金緻璀璨。

HR赫蓮娜新一代綠寶瓶

HR赫蓮娜擁有「油皮救星」美稱的植萃綠寶修護精華，今年全新升級。將淬鍊自法國布列塔尼海岸的獨家專利「億萬珊瑚草」濃度再提升，高速修護穩定膚況並加速煥新年輕肌底。

HR赫蓮娜植萃綠寶修護精華形象圖。

這次更全新添加保養界超能抗老成份「依克多因」改善老化細紋增生，強化緊緻提高肌膚防禦力；搭配「紅木籽+紅沒藥醇」減緩出油，撫平肌表瑕疵。即使在躁熱夏日肌膚依然保持油水平衡，遠離惱人油光穩住澎潤年輕高顏值。

HR赫蓮娜植萃綠寶修護精華50ml，NT6,900

不只成分革新，新一代「綠寶瓶」植萃綠寶修護精華質地更全面進化，獨特高效滲透水潤質地更輕盈，一抹輕薄化水零負擔，為肌膚帶來細緻潤澤的奢寵呵護；更將滴管式設計全新升級質感壓頭，密封式杜絕二次污染，精準掌握保養用量。

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RéVive全效術後精華

全效術後精華是RéVive專為術後保養打造，添加高濃度「沒藥醇」幫助穩膚；並透過「穩膚抗壓複合精萃」來增加肌膚耐受力，含有「南非醉茄」及「光果甘草根」等高效適應原植物精萃配方，可對抗情緒、環境壓力對肌膚所造成的敏感及老化現象，讓肌膚回復平衡健康。

RéVive全效術後精華30ml，NT9,500

RéVive還訴求運用「獨創複合新生胜肽(Bio-Renewal Peptide)」幫助肌表修護，偕同「菸鹼醯胺(維生素B3)」共效加乘，加倍強化肌膚恢復能力。

寶拉珍選高效胜肽膠原緊緻精萃

來自美國的PAULA’S CHOICE寶拉珍選致力於研究專業有效成份，2023年針對抗老族群年輕化、消費者特別在意臉部動態紋路細紋等趨勢，推出新品「高效胜肽膠原緊緻精萃」，主打高效撫紋、提升肌膚澎潤度。

寶拉珍選高效胜肽膠原緊緻精萃20ml，NT2,130

當中添加抗老明星成份-十三胜肽-1，內含13種胺基酸，幫助減少臉部動態紋路。並運用全球獨家胜肽科技，能深入肌底緊緻，並結合獨家多胜肽膠原蛋白-121及四胜肽-72，加速肌膚修護。再添加獨家胜肽配方，減緩老化疲態，讓肌膚更加澎潤緊實有彈性

Sulwhasoo雪花秀新一代潤燥養膚精華

雪花秀新一代潤燥養膚精華視覺與情境。

Sulwhasoo雪花秀2023年推出第六代「潤燥養膚精華」，當中結合五種珍稀植萃(地黃、百合、蓮花、芍藥、玉竹)，及歷經300餘道品管檢測，在恆溫、恆濕、密封狀態下歷經500小時天然熟成的頂級4年生人蔘， 萃取出全新獨家專利成分「瞬效激活複合因子」(Master ComplexTM)，人蔘皂苷含量更多，能最大化幫助並啟動肌膚修復，調節、鞏固肌膚健康生態。

雪花秀新一代潤燥養膚精華60ml，NT2,880、90ml，NT3,880

這次雪花秀還攜手MIT麻省理工學院聯合研發E-SKIN技術，以模擬真實肌膚狀態，幫助肌膚捕捉成份最佳吸收瞬間。並使用突破性創新科技，使質地如水感精露般，輕透好吸收、不黏膩，讓有效活性成分快速直達肌底，更快修護並加速肌膚煥活透亮。

綠藤生機活萃三日修護精華

綠藤生機回購率最高的活萃修護精華露今年升級成「活萃三日修護精華」，強調以全球首發雙活性成份「水光藍藻x三日活萃」深入肌膚底層，打造長效透亮、彈力緊緻與穩定膚質。

綠藤生機活萃三日修護精華嶄新上市。

原本裡面就有的「青花椰苗萃取」從原本生長後七天萃取提早到三天就萃取，減去多餘的生長天數稀釋活性，再創營養頂峰，帶來更長效的透亮。

綠藤生機活萃三日修護精華30ml，NT1,380

另外綠藤也與擁有40年海洋保養成份經驗的法國Odycea共同開發能從肌底撐出膨潤彈力的純素高效成份-水光藍藻。借鏡水光調節機制，讓水光藍藻不只深入肌底啟動肌膚支撐機制，更能從內而外改善細紋、撐出長效的膨潤彈力。

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EVE LOM全能逆時活顏精露

肌膚屏障的角質層主要由神經醯胺、膽固醇與脂肪酸所構成，而油類的成分富含脂肪酸及植物固醇，可幫助補充角質層所需的養分，替肌膚鎖住水分。好的美容油如何讓肌膚好吸收，關鍵在於質地親膚、輕盈。

EVE LOM全能逆時活顏精露情境圖。

EVE LOM的全能逆時活顏精露，以10種天然植物油調出好吸收的質地，使用後幫助肌膚快速鎖水。同時搭配神經醯胺與2 % 維生素C衍生物，幫助肌膚時刻修護煥白、綻放彈潤活顏光采。

EVE LOM全能逆時活顏精露(贈聯名玫瑰晶按摩刮痧板)30ml，NT3,950

EVE LOM還與知名美容師Angela Caglia 獨家合作推出限量聯名玫瑰晶按摩刮痧板，選用玫瑰石英，相較其他水晶能更長時間保持低溫。透過刮痧板邊緣三面向設計，更細緻地貼合肌膚不同部位，搭配保養油使用，充足的滋潤、延展力不拉扯到肌膚，在保養深層放鬆臉部。

同場加映：刮痧板使用按摩步驟

EVE LOM刮痧板使用步驟示意。

1.臉部清潔後，滴3~5滴油於指尖，深呼吸三遍，享受令人放鬆的香氣片刻

2.勻油後，先輕輕帶過臉部和頸部(避免直接接觸眼部區域)。

3.拿起玫瑰晶按摩刮痧板，並施加輕/中壓力，向上和向外掃動，使用時保持45 度角。

4.將注意力集中在頸部、下巴、臉頰和前額部位，每個動作重複三遍。

5.使用後，依據膚質選擇塗抹眼霜和乳霜，即完成保養。

伊麗莎白雅頓超進化輕感黃金膠囊

伊麗莎白雅頓早在30年前就提出保養品應該新鮮被保存、隨用即開的理念，並發明史無前例的膠囊劑型保養品「超進化黃金導航膠囊」，自1990年上市至今已經賣出超過73億顆。

伊麗莎白雅頓膠囊家族。

今年，雅頓再推新膠囊「超進化輕感黃金導航膠囊」，將黃金導航膠囊的核心成份-分子釘，升級進化成「植萃類分子釘」，取自植萃成份模擬肌膚的脂質成份，能在肌表保護肌膚免受外界傷，也能幫助鎖水保濕和修護，使肌膚更加強韌有彈性。搭配專利環狀胜肽分子，幫助肌膚恢復彈性時還能改善紋理，讓膚質更加光滑。

伊麗莎白雅頓超進化輕感黃金導航膠囊30顆，NT1,900、60顆，NT3,650)

這款新膠囊專為混合性和油性皮膚設計，因此擁有超輕質的水油感質地，能快速地被肌膚吸收，讓肌膚變得柔軟、光滑、有彈性並且散發自然的光澤。

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華

SkinCeuticals修麗可2023年重返台灣！修麗可最知名的就是由美國杜克大學皮膚權威Dr. Sheldon Pin-nell博士，累積30年肌膚抗氧化保養研究後在1989年研發出的「穩定精純左型維他命C配方」，並以此為基礎發表「專利黄金參數」，運用在品牌商品中就是最經典的「超濃度CE緊緻修護抗氧化精華」。

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華30ml，NT6,260

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華最主要的是15%左型維他命C。維他命C運用在保養品上一直被認為具有均勻提亮膚色、抵禦各種肌膚傷害等效果，但維他命C本身卻也極易氧化，因此要兼顧高濃度、高作用、持續有活性且溫和不刺激並不是容易的事，因此修麗可的長處就在於維持溫和使用感時，依舊能發揮成份最大值效果。

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華質地示意。

這罐精華中還搭配了0.5%阿魏酸、1%維生素E等加強修護功能。不僅日常保養可用，也可美容護理結合使用，在美容課程前、後均可使用，强化肌膚修復能力，加速縮短恢復期，幫助肌膚儘早回穩。

目前修麗可在台灣僅限於合作醫美診所通路販售，有興趣的人也可至修麗可台灣官網查詢相關資訊。

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RéVive三效胜肽防禦精華油

RéVive三效胜肽防禦精華油30ml，NT7,500

RéVive自1997年創立以來最受矚目的莫過於光采再生系列的兩大明星產品，包含被譽為「用擦的雷射」的光采再生活膚霜，以及「用擦的水光針」4D水光真精華，2023年系列再添新成員－三效胜肽防禦精華油，保護肌膚免於乾燥和外在環境侵害。

RéVive三效胜肽防禦精華油質地。

RéVive三效胜肽防禦精華油最重要的就是以「獨家專利更新胜肽(Bio-Renewal Peptide)」為核心，搭配「米胚精萃」以及「薑黃」，為抗肌膚疲憊。還以獨家黃金比例結合多種植物油(白芒花籽油、月見草油、玫瑰果油、角鯊烷)，能迅速滲透達到深層潤澤、長效鎖水的效果。加上維他命C、E、白茶精萃等多重逆齡成份一起密集修護肌膚、提振吸收力，秒找回肌膚光澤。

Aesop澄瑩面部精華素

Aesop澄瑩面部精華素情境圖。

澄瑩面部精華素是Aesop目前四款精華液中一直擁有高人氣的單品，被定位成高效保濕精華，可平衡並修護肌膚、富含維他命的輕盈配方，適合大多數肌膚類型。在研發時期，Aesop 總部實驗室人員將其稱作「精華液中的精華」，也有「肌膚營養師」稱呼，原因來自於澄瑩面部精華素瓶內的有效成份添加量、配方製備工藝都具備高水準。

Aesop澄瑩面部精華素60ml，NT3,600

像當中的保濕成份菸鹼醯胺(維他命B3)可均勻肌膚外觀，角叉菜酸鈉則可在肌膚表皮層注入持久的補水作用，並幫助鎖水。維他命C磷酸酯鈉(維他命C)添加量位居第三，高穩定的維他命C形式可均勻提亮膚色，也被研究證實可以幫助抑制粉刺痘痘生成。配方中也含有萃取自玫瑰奧托、檀香及乳香等精油，提供肌膚滋養。

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DARPHIN金緻再生奢光露

DARPHIN金緻再生奢光露，強韌新生、恆綻奢光。

健康的肌膚屏障如同磚牆結構，一旦結構不完整，肌膚就會缺乏保護力、無法鎖水保水，引發各種肌膚問題。因此挑選保養品，除了保濕、抗老外，更要能層層強韌修護肌膚。這次DARPHIN朵法重磅推出「金緻再生奢光露」就注入三種頂級花精萃，包括水仙鱗莖精萃、雪絨花精萃、香根鳶尾花精萃，對抗肌膚老化，賦活肌膚強大自癒力 ，搭配以白芒花籽油為首的六大植萃油，深層保濕滋潤、完美造光，讓肌膚恢復柔軟及飽滿。

DARPHIN金緻再生奢光露30ml，NT3,700

「金緻再生奢光露」完美融合頂級精華與精油雙重質地，以3,700顆濃萃奢光金球完整封存頂級植萃油，因此又暱稱「小金球精露」一抹膚觸即化，迅吸滲透至每一吋肌膚，有感抗老修護和滋養潤澤力。

REVITAL莉薇特麗逆時煥生油精萃

REVITAL莉薇特麗逆時煥生油精萃情境圖。

來自日本的「維他命A抗老先驅」莉薇特麗，這次推出「維他命A油」逆時煥生油精萃，強調只要在保養步驟加入三滴保養油精萃，即可扭轉保養撞牆期，重新開啟抗老緊緻的肌膚煥生之旅。

逆時煥生油精萃除了抗老必備高純度A醇，更添加獨家超級紫萃能量配方「紫力植萃複合成分」，淬煉自薰衣草、紫蘇葉、迷迭香、覆盆子果、芍藥根等植物萃取精華，為肌膚注入潤澤緊緻，搭配山竹萃取精華、三甲基甘氨酸及深具保濕力的魚腥草萃取精華等等，打造出呈現彈嫩透亮的肌膚。

REVITAL莉薇特麗逆時煥生油精萃20ml，NT2,800

推薦用法

早晨和夜晚保養均可使用，於掌心取3~5滴(約一元硬幣大) 左右的量，依照保養習慣選擇不同用法：

1.單擦：置於臉部雙頰、額頭，掌心溫熱按摩由臉部中央向外側，輕柔甦醒全臉，持續煥發透亮。

2.薄敷：將油精萃滴入化妝水中，搭配化妝棉薄敷在臉部10分鐘，瞬間澎潤緊緻。

3.厚敷：將油精萃滴入乳霜中，於全臉厚敷，可搭配按摩幫助吸收，極速緊緻嫩亮。

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嬌蘭蘭鑽極萃氧生微晶精

法國嬌蘭全新蘭鑽極萃氧生微晶精產品情境照。

長期致力於研究蘭花的嬌蘭，將蘭鑽精奢氧生微晶萃在2023年升級成「蘭鑽極萃氧生微晶精」，以來自兩種蘭花的「蘭花根萃高濃縮分子™」，包括有助於重啟肌膚活力的高原赤箭蘭、有助於長期地維持使肌膚年輕的基本功能並帶來高賦活能力的流蘇石斛蘭，自蘭花根部最深處萃取出其完整功效，主打有助於由內而外緊緻臉部線條、恢復年輕時的豐潤飽滿。

蘭鑽極萃氧生微晶精質地示意。30ml，NT19,900、50ml，NT26,200

最特別的是，這次還利用極萃超微流體技術，在精華液流體中注入6,000個蘭花氧塑微晶球和6,000個超導微胜肽微粒，並完整保護它們的能量直到塗抹瞬間。這12,000顆的微球群，使全新蘭鑽極萃氧生微晶精功效更卓越、感受更奢華，為全新「香檳泡泡瓶」打造更超凡的感官體驗。

DIOR迪奧生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版

迪奧生命之源金萃系列持續突破、追求卓越，以釀造絕世佳釀的訂製工藝打造「生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版」，不僅封存2021年度法國依肯酒莊佳釀的珍稀能量，更首創品牌三段式「滴金保養」，打造出三支10日用量的奢華金萃，依序開啟「煥膚調理」、「深層修護」、「強化穩膚」三步驟。一組用下來正好一個月，使肌膚全然蛻變，煥發金緻青春光采。

DIOR迪奧生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版情境照。

滴金保養1：煥膚調理，10天細緻透亮

以生命之源金萃青春科技幫助肌膚淨化，擺脫內外因子造成肌膚的不適；搭配「依肯釀渣金萃凝脂」的修護能量，深層舒緩、養護肌膚；偕同兩種酸類於肌表溫和煥膚，加速賦活醒膚，為後續的保養作好準備。肌膚在10 天內全面淨化更新，膚觸更加細緻柔滑，勻亮綻光。

滴金保養2：深層修護，10天緊緻飽滿

淨化肌膚之後，生命之源金萃青春科技加上依肯釀渣金萃凝露啟動深層修護，能使肌膚更強壯、更緊實，輪廓線更精緻，搭配上強效胜肽全面提升肌膚回彈力。使用10天後，感覺肌膚變得豐潤、緊實而飽滿。

滴金保養3：強化穩膚，10天青春完美重生

生命之源金萃青春科技持續賦活肌膚，並輔助依肯黃金凝蠟發揮高效抗老能量，不僅強化肌膚防禦力，同時加乘封存前兩項保養程序的修護功效。使用10天，全面喚活年輕潛能，還原青春光采。

DIOR迪奧生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版，NT97,000

三瓶奢華金萃雖然配方不同，質地卻同樣親膚柔順，全新奢美添加24K純金成份，為保養後的肌膚覆上如珍珠母貝般的溫潤光芒，將保養儀式昇華為感官饗宴。迪奧建議，每年使用3次以上「滴金保養」幫助肌膚維持最理想狀態。

DIOR迪奧生命之源金萃系列保養大使賈靜雯與迪奧生命之源奢華金萃 2021依肯珍釀版。

另外，迪奧生命之源奢華金萃 2021依肯珍釀版整組採用精品級包裝，外盒由觸感奢華的仿皮材質完美打造，打開後就可看到放在托盤上的金萃。管身繫上金色絲線與封蠟，繩結的纏繞方式與依肯酒莊出產佳釀相同，傳遞源自皇家酒莊的絕世工藝，上面還烙印依肯傳奇皇冠徽章。托盤之下則收藏著磁吸式底座，可將奢華金萃立於化妝桌上。裡面還附上「石英活絡按摩板」，由依肯地區獨特的白石英製成，曲線圓潤平滑能完美貼合臉部與頸部線條，搭配按摩能幫助肌膚吸收滿滿美膚能量。

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DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5%

A醇是目前最熱門的美妝成份，DR.WU也重磅推出「超A醇煥顏緊緻精華1.5%」，主打結合A醛、A醇、A酯，比傳統只有A醇的產品更快見效，卻又更注重安全溫和。

DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5%情境。

保養品使用的維他命A衍生物包括A醛、A醇、A酯，被肌膚吸收後會被轉換成A酸利用。其中，A醛能直接被轉換成A酸，最有效但也最刺激、最不穩定；目前正當紅的A醇則需要先被轉成A醛後再變成A酸，它不像A醛那麼直接見效，但刺激性與穩定性也比A醛更溫和；A酯則是三者中刺激性最低、最穩定的，但它要經過三步驟轉換，見效時間更長，也更加溫和。

A醇機轉圖(DR.WU提供)。

為了克服維A家族較刺激和不穩定的問題，又要能發揮高效，DR.WU獨家專研出這次使用的「新一代超A醇」，且添加總量高達1.5%的高濃度，並搭配六胜肽、Q10、菸鹼醯胺B3 、植物甾醇、鼠李糖、甘草酸二鉀等舒緩成份，緩解刺激感。

DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30ml，NT2,000

同時採用活性滲透包覆科技，以葵花籽為主的多層載體將超A醇包覆起來，除了讓質地更輕盈不黏膩，也能提升活性成份的滲透力，使超A醇能進入肌底深層再發揮抗老作用，也因此降低對肌表造成的刺激。

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HR赫蓮娜極萃高光新生精華

HR赫蓮娜「高光精華」2023年全新升級，這次與INSERM法國國家健康醫學研究院、諾貝爾科學獎得主Jean-Marc Lemaître再度攜手研發出獨家專利「清零抗衰老科技」，能在第一時間抑制並擊退老化信號，幫助肌膚逆時煥亮。

HR赫蓮娜極萃高光新生系列情境照。

成份中原有的α雪絨花精萃加倍，讓肌膚由裡而外散發淨透感。還有全新添加的「雙重煥亮新生成份」，包括菸鹼醯胺、植物萃取的鼠李糖，使肌膚細緻透亮、改善彈力緊緻。

HR赫蓮娜極萃高光新生精華50ml，NT1,0700

特別的是，擠出來的精華帶著淡粉紅色，來自原料本身，而非額外添加。擦上後讓肌膚在任何角度光影照射下，還能閃耀出由內而外的新生通透光感。

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DIOR迪奧逆時能量精華

DIOR迪奧逆時能量精華情境圖。

DIOR迪奧逆時能量精華2020年時以諾貝爾獎得主山中伸彌Yamanaka教授的研究為靈感，發現僅占肌膚0.2%的「肌活因子」是決定肌膚未來的關鍵，「肌活因子」的數量不因年齡增長而減少，而是其能量會隨著時光流失而降低50%，成為引發肌膚老化跡象的關鍵，因此當時精華液主打為肌膚全面注入修護力，使肌膚重拾年輕光采。

DIOR迪奧逆時能量精華30ml，NT3,950、50ml，NT5,500

2023年迪奧再次發現「肌活因子」在基底膜的鞏固系統，與肌膚老化問題息息相關，因此全面升級逆時能量精華。加入全新「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大成份，同時搭載創新「雙重膠囊包覆技術」，將喚妍草的高效活性層層包覆，以降低滲透途中的能量耗損，才能直達肌底為肌膚快充修護力，同時幫助「肌活因子」維持飽滿活力，使肌膚就像每天睡飽狀態般滿載活力。

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ALBION妃思雅美肌之源超酵能雙精萃

ALBION妃思雅美肌之源超酵能雙精萃情境照。

ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列中原本的雙管精萃，特殊雙管按壓設計是經過科學實驗的黃金比例，能讓肌膚立刻獲得所需的油水平衡比例，默默成為品牌銷售第一的抗老精華液。

ALBION妃思雅美肌之源超酵能雙精萃40ml，NT5,000

這罐精華2023年再升級為「妃思雅美肌之源超酵能雙精萃」。全新添加超酵能配方，以老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃激活肌膚中隨著年齡、生活壓力、紊亂作息所降低的四大天然美膚酵素，並與能提升肌膚能量的20多種植萃成分協同作用，當然也包括原本主打的「專利日本銀線草精萃TM」，一起深度修護肌膚，同時提升肌膚對活性成份的吸收力，打造細緻光滑、緊實有彈性和容光煥發的年輕超能美肌。

LANEIGE蘭芝完美新生三效賦活精華

蘭芝發現33歲為養肌分水嶺，33歲後等於步入「老化加速區間」，肌膚容易粗糙、暗沈、毛孔粗大、跑出細紋，因此在20+的時候就該幫助肌膚蓄積滿滿抗老能量。品牌今年全新升級的完美新生三效賦活系列，專為幫助33歲前肌膚斷老、33歲後延緩老化所設計。

LANEIGE蘭芝完美新生三效全系列形象圖。

系列中的明星商品「完美新生三效賦活精華」，採用「三管分離」設計包裝，相較於單管保存，能讓擁有不同活性與保存條件的成份質地維持新鮮與原有強大特性，取用時才融合運作。

LANEIGE蘭芝完美新生三效賦活精華40ml，NT2,700

三管中分別有A醇微囊、生物類黃酮化合物與膠原蛋白胜肽等成份，可對應撫紋、彈潤、光透等抗老需求，相較於前代系列主打的「薑花根萃取」更加強化了2.5倍的抗老效果。

LANEIGE蘭芝完美新生三效賦活精華質地。

同時也讓每一滴精華都彙集三種成份特性，融合時更能如子彈般快速滲透、從肌膚表層至深層，精準狙擊老化核心，因此又有個暱稱是「子彈精華」。

POLA袪皺肌底蛋白精華

POLA袪皺肌底蛋白精華情境圖。

POLA提出抗老新發現「皺紋形成的關鍵就在於蛋白質密度」。一般來說，因表情壓力、年齡增長等因素會導致肌膚鬆弛、失去彈性，進而產生皺紋，而POLA的科研首度發現肌膚中的蛋白質密度會影響肌膚結構，只要提升肌膚整體蛋白質密度，就如同鍛鍊體態一樣，使肌膚結構如同緊密扎實的疊疊樂般保持在最佳狀態，就不易產生皺紋等肌膚問題。

POLA袪皺肌底蛋白精華40g，NT3,300

因此2023年POLA推出「袪皺肌底蛋白精華」，運用獨創成分「S蛋白質精華液」，搭配甘草酸二鉀與櫻葉萃取液，使肌膚遠離表情壓力，找回年輕彈力。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。