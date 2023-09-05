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國立歷史博物館與視障調香師陳一誠合作，融合館藏郭雪湖畫作「帆船」、17世紀製作的「安平壺」及「彩塑荷蘭仕女像」，推出「島嶼」及「海洋」香氛精油。（史博館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年9月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）將視覺饗宴轉為嗅覺體驗，史博館與視障調香師陳一誠合作，將館藏郭雪湖畫作「帆船」、17世紀製作的「安平壺」及「彩塑荷蘭仕女像」化為香氛精油，以台灣在地原生植物呈現海島風情。

國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，此次由館藏延伸出海洋滾珠精油BRILLIANT OCEAN與島嶼精油GOLDEN FORMOSA，前者以「帆船」為靈感，畫中帆船為長年貿易使用的戎客船帆船，主體船身色彩瑰麗，與船身甲板上旗帆、白色浪花相映。陳一誠選用金銀花、月桂、馬告等台灣在地原生植物，推廣台灣珍貴的山林資源。

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島嶼精油GOLDEN FORMOSA則融合「安平壺」及「彩塑荷蘭仕女像」，「安平壺」製作於17世紀的航海貿易時代，因大量出土於台南安平而稱為安平壺；「彩塑荷蘭仕女像」為清代貿易瓷，仕女身著服飾為荷蘭傳統樣式，服飾配件玲瓏細緻，頭帽、斗篷還點綴中國紋飾。

史博館表示，此次持續與香氛品牌「芙彤園」共推永續文創，落實聯合國永續發展目標（SDGs），香氛原料產自台灣本地，採用「自然農法」種植香草，不添加農藥、化肥、除草劑及殺蟲劑，保護土壤及水源不受污染，符合史博館推動「永續」理念，期許推動社會正向影響力。（編輯：張雅淨）1120905