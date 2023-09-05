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（中央社記者余曉涵台北5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，賞極光旅客人數急速成長，其中加拿大的黃刀鎮被譽為世界極光之都，平均停留3晚，看到極光的機率高達98%。

加拿大西北地區旅遊局發布新聞稿表示，加拿大西北地區首府黃刀鎮（Yellowknife）位於北極圈以南400公里的極光帶區域內，由於極低的光污染率，被美國國家航空暨太空總署（NASA）認證為全球最適合觀賞北極光的地方，平均停留3晚，看到極光的機率高達98%。

加拿大西北地區旅遊局說，西北地區每年超過240個夜晚可以看到極光，當地1年分為3個季節，除了5月到8月中旬的夏季，是極地特有的日不落永晝之外，8月中旬到9月底就可以看到秋季極光跟楓紅，11月中旬到隔年4月初更是賞極光的最佳季節。

加拿大西北地區旅遊局亞洲區域旅業經理錢亞表示，黃刀鎮曾吸引英國王室多次造訪，當地擁有全極地唯一可以容納60人的極光觀景台，旅客可以在小木屋、旅館、原住民帳篷、市中心街道外欣賞極光，也能在極光村內搭乘越野車在雪地奔馳。

為了吸引台灣旅客在接下來的極光季前往欣賞極光，加拿大西北地區旅遊局首度在台灣攜手加拿大航空推出極光專案，除了回程讓旅客免費停留日本或韓國外，也包含貴賓室、wifi券等。

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加拿大航空台灣總經理陳美至表示，加拿大航空的整體運量已恢復近9成，亞太區雖然是恢復較慢的地區，但台灣旅客預訂加拿大黃刀鎮觀賞極光的人數已經是疫情前的5成，並且快速成長當中。

除了加拿大外，美國旅遊推展協會也力推旅客可以到阿拉斯加的費爾班克斯欣賞極光。美國旅遊推展協會說，費爾班克斯1年中有2/3的時間可以看到極光，是全球最佳追光景點。（編輯：陳政偉）1120905