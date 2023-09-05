日本政府周二 (5 日) 表示，已向世界貿易組織 (WTO) 提交了一份文件，抗議中國在福島核電站核污染水經處理排海後，所實施的全面海鮮進口禁令。

日本政府最高發言人、內閣官房長官松野博一在例行記者會上表示，已在周一向 WTO 提交了要求立即撤銷的反駁書。

松野說，中國上周四向 WTO 通報了緊急進口禁令，這促使日本提出抗議。日本認為，中國暫停進口的決定「完全不可接受」，並補充說，東京將繼續要求北京「立即廢除其措施」。

日本上月 24 日開始排放經處理的核污染水，北京即日宣布暫停進口日本水產。據 WTO 協定，成員國若要採取可能對他國貿易造成重大影響的措施，應提前通知。

日本和中國在排海安全上存在分歧，進一步加劇了兩國本已困難的外交關係，而岸田政府已承諾提供 1007 億日元 (7.291 億美元) 的援助以支持漁業。

東京聲稱水是安全的，因為除氚外的大多數放射性核素已透過淨化過程去除。然而，中國敦促日本停止排放「核污染水」。

日本外務省 4 日宣布，根據日本、中國和東協 (ASEAN) 各國等參加的區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)，已要求中國政府參加關於停止進口措施的討論。

日本首相岸田文雄今出發前往印尼，出席東協峰會，屆時將會與中國總理李強同場。共同社引述消息人士表示，日方爭取安排兩人會面，可能進行非正式會談。根據松野的說法，關於會晤一事，雙方未做出任何決定。