英国剑桥大学在过去十年都曾经与一家发展军事技术的中国国企合作，近日一个英国研究机构查询他们之间的关系后，剑桥大学表示已经决定取消与这家中国国企的合作项目。

剑桥大学表示，将会与这家制造航天器材、导弹及无人机的中国国企中止合作，并会退还未有使用的拨款。

这家顶尖大学的先进光子学及电子学中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）在过往有与数家中国公司合作，例如中国电讯商华为。在这间中心的网页上，另一家列出的合作伙伴是北京航天控制仪器研究所，这是一家属于中国航天科技集团有限公司旗下的研究所。

英国研究机构“英中透视”（UK-China Transparency）引用当地的《资讯自由法》取得一系列资料，发现自从2013年开始，剑桥大学从北京航天控制仪器研究所接收了209万英镑，折合约264万美元，并拨款给该校的先进光子学及电子学中心。双方过往合作的项目与航天技术有关，包括光纤感应、数码天线系统、光电振荡器，亦有一个近期项目是与智能生产有关。

英中透视又指，先进光子学及电子学中心督导委员会成员包括王巍。他是中国航天科技集团的研究员，曾经与中国解放军总装备部合作，亦是第十三届全国人大代表。

中国国企指合作“纯粹是民用”

该中心的网页并没有显示北京航天控制仪器研究所与中国航天科技集团有限公司的关系，亦没有提及研究所与军事相关的工作，但剑桥大学在回覆“英中透视”时指出，大学自2013年合作起已经知道研究所的背景。当时，英国政府透过在北京的大使馆审视该项合作计划，北京航天控制仪器研究所曾经保证说，军事与民用的生意是完全独立运作，各自有技术及管理团队，希望与剑桥大学合作的生意“纯粹是民用方面”。

剑桥大学在上个月回覆“英中透视”，说中心所有的计划都经过大学内部审视，亦经过出口限制批准，计划都是与民用科技有关，没有一个与军事或军民两用科技有关。

剑桥大学又表示，因为自2018年起未再有新批出的计划，经过内部审视后，将会在九月底中止与北京航天控制仪器研究所的合作，并会退还未有使用的120万英镑拨款。

国企高层研修班在剑桥大学举行

此外，一个名为剑桥中国发展信托（Cambridge China Development Trust）的慈善机构举办过专为中国国企高层而设的“中国企业管理高级研修班”，并受英国外交部支持。

“英中透视”取得文件发现2017年的与会者包括张冬辰。他当时担任中国电子科技集团公司副总经理。该公司发展人脸识别技术，有用在海康威视的镜头上。海康威视因涉嫌协助中国政府打压新疆维吾尔人，而被美国制裁。

另一名出席过中国企业管理高级研修班的是前中共中央候补委员曹建国。他在2012年出席时，担任中国航天科工集团公司副总经理。该公司亦被美国制裁。

剑桥大学对“英中透视”指，剑桥中国发展信托是一个独立的慈善机构，剑桥大学没有参与其管理。

英国政府发言人对《泰晤士报》（The Times）指，外交部在 2019 年之后没有参与中国企业管理高级研修班的记录，又说英国政府不会接受损害英国国家安全的合作。