內蒙北京接連出現怪病 官稱「雷暴哮喘」被質疑

【新唐人北京時間2023年09月06日訊】內蒙古呼和浩特一場雷雨過後，大量市民出現呼吸困難症狀。緊接著北京市也出現類似情況。中共用所謂「雷暴哮喘」來解釋。網民認爲説法牽強，可能在試圖掩蓋某種恐怖真相。

中共黨媒《人民日報》客戶端9月5日報導，近幾日，僅北京世紀壇醫院就接診了6例「雷暴哮喘」患者。

報導引述所謂「醫學專家」的説法稱，所謂「雷暴哮喘」，就是雷擊將花粉、黴菌擊碎成更小的顆粒，令過敏患者更容易大面積地出現呼吸困難症狀。

「專家」還稱，中國北方的秋季花粉高峰期預計仍要持續2-3週，因此發病高峰期還將持續。

目前中共官媒都在大力宣傳並解釋所謂「雷暴哮喘」。在此之前，這個詞匯在大陸傳媒和網絡上很少出現。

根據2020年的國外學術報告，「雷暴哮喘」（epidemic thunderstorm asthma）過去三十年只在少數地區爆發過，中國並沒有記錄。

9月2日網上熱傳視頻顯示，呼和浩特一場雷陣雨後，很多民眾出現哮喘症，「喘不上氣」「心臟卡住的疼」「臉憋得通紅」等成為當地網絡上的高頻詞。隨後，多地網友爆料，山西、北京、河北、甘肅也有很多人出現類似症狀。

這種奇怪的情況引發網民恐慌，人們紛紛猜測背後原因。中共官媒開始用一個「雷暴哮喘」做出解釋。但對所謂「花粉加雷擊引發大面積哮喘」的説法，遭到很多網民質疑，認爲可能是在掩蓋什麽。

近期中共病毒（Covid-19）疫情在中國再次爆發，很多青壯年死亡。一些網民懷疑，內蒙、北京等地的所謂大面積哮喘，是否又一種中共病毒變種引發。

最近多地流行反復高燒以及「白肺」，官方聲稱是「支原體肺炎」，也引發質疑。

此外，還有網上流傳的所謂「內部消息」稱，內蒙周邊出現大面積哮喘，是因爲內蒙一處含鈾煤礦被不當開采，導致放射性物質蒸發，並隨著雨水落下，造成核污染所致。

（責任編輯：歷澄宇）

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