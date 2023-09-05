二手衣回收再利用 解決快時尚的污染

【新唐人北京時間2023年09月04日訊】根據聯合國的貿易數據，歐盟在2022年出口了140萬噸廢舊紡織品，是2000年的兩倍多。西班牙知名服裝公司和當地的慈善機構合作，成立二手服飾店，回收並延長衣物的使用壽命。

西班牙最大的二手服飾店「時尚研究」（Moda Re）是西班牙時尚服飾品牌與慈善機構的合作計劃，致力於收集和處理二手紡織品以實現回收再利用。除了發展更好的衣物分類和回收方式，也同時為社會弱勢群體創造就業機會。

回收倉庫裡有來自全國各地7000多個回收箱的二手衣物，主要由人工進行分類。目前，大部分回收纖維被用於生產洗碗布等低階產品，轉售至非洲國家，不到一半的回收衣物被送往其它機構進行回收，只有 8%在二手店販售。

衣物回收倉庫主任 法羅（Jose Maria Faro）：「直到最近，這些纖維還可能被送往垃圾填埋場焚燒或燒掉，而我們要做的就是把這些不再有人穿的衣服變成新的纖維。為此，我們的客戶需要知道每件衣服所含的纖維類型，利用這種名為近紅外的新型系統，我們可以檢測到精確的纖維成分。」

分揀中心計劃在一年內將處理量增加一倍，達到每年4萬噸，並將纖維再循環比例，在未來三到四年內增加到70%。而二手服飾店的目標是減少舊衣物出口到非洲的數量，目標是在未來三年內，從目前的100多家分店擴展到300家，將銷售量增加一倍，以更有效地讓舊衣服再利用。

新唐人亞太電視 書荷 綜合報導

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