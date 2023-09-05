請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬5日專電）義大利羅馬競技場近來頻傳遊客破壞古蹟、在禁飛區操作無人機等脫序行為，義大利政府除祭出最高6萬歐元罰款，也將廣為宣傳新制裁法案，希望能遏止歪風。

義大利重要歷史古蹟羅馬競技場（Colosseo）近期脫序行為頻傳，「今日羅馬」（Roma Today）4日報導，一名澳洲遊客在羅馬競技場內違規使用無人機被罰款。這名遊客想從高空中拍攝著名的圓形劇場，於是攜帶無人機入場，義大利憲兵隊立刻攔阻，告知他已違反該區禁飛的規定。

報導指出，羅馬競技場的圓形劇場今年夏天已發生無數次破壞事件，包括一名17歲的瑞士女子在古蹟中刻下自己名字的縮寫；一名德國學生隨手撕下一塊碎片當作紀念品；還有一位年輕男子被另一位遊客拍下他在羅馬競技場牆壁上刻下自己未婚妻的名字。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）已在今年4月批准「關於文化或景觀資產的破壞、分散、退化、毀容、污染和非法使用」的新制裁法案，破壞藝術者最高可處6萬歐元（約新台幣200萬元）的罰款。

報導指出，羅馬競技場每天都有數千名遊客造訪，再加上場地大管理不易，無法確保該區的維安程度足以阻止遊客破壞行為。義大利政府已準備發起宣傳活動，盼能遏止歪風，保護重要文化資產。（編輯：陳慧萍）1120905