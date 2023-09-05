金管會主委黃天牧今天表示，將從四大面向，強化我國ETF管理（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內ETF（指數型基金）蓬勃發展，規模已擴大至逾3兆元。金管會主委黃天牧今天（4日）表示，「國際證券監理官協會」（IOSCO）日前發布ETF健全準則，共四大面向及11項措施，金管會將此作為強化監理ETF重要的參考依據，採取逐步檢視，修正增加ETF監管不足的地方。

根據統計，我國ETF規模從35億元一路成長至今突破3兆元，在亞洲主要市場規模僅次於日本。

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黃天牧今天出席「第十四屆台北公司治理論壇」，他表示，國人喜歡投資ETF，又喜歡可以配息，因此，高股息ETF愈來愈多人投資。不過，他強調，配息若來自本金，就必須讓投資人知道，而且若有投資人有顧慮，金管會證期局當然要主動處理。

黃天牧說，今年的國際證券監理官協會，已有發布ETF健全準則，主要有4大面向，包括：產品結構、資訊揭露、波動性的控制、流動性的管理等，並有11項措施，證期局會參考該準則，逐步去檢視國內的ETF相關監理規範是否足夠。

證期局強調，金管會將檢討、調整現行ETF管理機制，使ETF管理能兼顧「商品多元化」及「投資人保護」兩大方向，促進ETF市場穩定健全發展。

此外，針對股市資金積極追逐AI概念股，是否會導致台股結構失衡？黃天牧回應說，他不會用「結構失衡」這用字來形容，主要是這段時間，有幾位AI企業專業人士來台訪問，引發市場對AI股的關注，加上ChatGPT問世，提高市場對AI股興趣。

不過，黃天牧並強調，股市會有cycle（有循環性），有漲有跌，就如同「遛狗理論」，最後會回歸基本面。

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