岸田與李強談核處理水議題 雙方「話不投機」

【新唐人北京時間2023年09月06日訊】日本首相岸田文雄與中共總理李強在東協峰會上短暫交談。日媒報導，岸田要中共取消日本水產品禁令。中共官媒稱，李強要日方處理好「核污染水」。

當地時間9月6日下午，岸田和李強一起出席在印尼首都雅加達舉行的第26屆東南亞國家協會與中日韓（10+3）領導人會議。

日本電視台（Nippon TV）報導，這是日本福島核處理水排海後，日中領袖首度接觸。岸田與李強在出席峰會前，短暫站立交談。

日本政府相關人士透露，岸田岸田就福島核處理水排海一事說明了日方立場，並尋求中方理解。

岸田還當場要求，中方應立即撤銷對日本水產品實施的進口禁令。

另外，岸田也在峰會上直接向與會各國領袖說明，日方是如何致力於確保核處理水的安全性與透明度。這次峰會進行了約1小時20分鐘。

報導說，目前仍不清楚李強如何回應岸田的要求，但日本政府相關人士說，兩人並未爆發激烈爭論。

而根據中共黨媒的報導，李強當天出席峰會期間，也就日本福島核處理水排海問題「闡明中方立場」。李強沿用黨媒的説法，將福島核處理水稱爲「核污染水」，並要求日方「同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核污染水」云云。

目前中共黨媒和網軍仍在中國大陸炒作福島核處理水事件，煽動仇日情緒。

據資深自媒體時評人江峰分析，中共這次炒作反日，目的包括轉移民衆對國內經濟惡化的注意力，報復日本親台反共，挑撥日韓關係等等。

江峰表示，中國出現嚴重的社會問題，巨大的社會動盪，中共需要一個外在的敵人吸引國民的注意，發散人民的怨氣。同時，現在連日本原來的親中政治勢力都開始公開挺台，中共希望通過製造兩國矛盾、經濟損失來報復日本，並促發日本政壇矛盾。另外，美日韓軍事結盟對中共造成致命打擊，中共試圖煽動韓國民間情緒，離間日韓關係。

（記者周歸航綜合報導）

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