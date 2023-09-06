9月5日星期二，猛烈的暴雨袭击了相邻的希腊、土耳其和保加利亚，引发洪水，造成至少7人死亡，其中两名度假者在土耳其西北部的一个露营地被汹涌的洪流冲走。

土耳其内政部长阿里·耶利卡亚(Ali Yerlikaya)表示，山洪席卷靠近保加利亚边境的柯克拉雷利省(Kirklareli)的露营地后，另有4人失踪。他说，洪水袭来时，现场有大约有12名度假者。

他在前身为推特的社交媒体平台X上表示，搜索团队已找到两具尸体。“对(4名)失踪人员的搜救工作仍在不间断地进行，”他写道。

电视画面显示，救援人员将一名小女孩和一名成年人从某地齐腰深的水域中救出。据土耳其的HaberTurk电视台报道，降雨还损坏并迫使一条主要道路关闭。

土耳其最大城市伊斯坦布尔省长办公室发表声明称，大雨淹没了两个街区的街道和房屋，造成至少两人死亡。大约十几人被困在图书馆后获救，一些地铁站被关闭。伊斯坦布尔省长达武特·居尔(Davut Gul)敦促摩托车驾驶者呆在家里。

在希腊，警方封锁了中心城镇沃洛斯(Volos)、附近的皮利翁(Pilion)山区和度假胜地斯基亚索斯(Skiathos)岛的交通，因为创纪录的降雨导致至少一人死亡，大腿高的洪流穿过街道，冲走了汽车。

消防部门表示，沃洛斯附近的一名男子因墙壁倒塌被压死。据报道有5人失踪，怀疑是被洪水冲走。

当局在希腊中部的其他几个地区、斯波拉迪群岛(Sporades island chain)和埃维亚岛(island of Evia)发出手机警报，警告人们限制户外活动。

皮利翁地区的溪流泛滥成灾，汽车被卷入海中，落石堵塞了道路，一座小桥被冲走，许多地区电力中断。作为预防措施，当局疏散了沃洛斯市一家养老院的人员。

希腊气象部门表示，9月5日晚些时候，皮利翁地区的一个村庄降雨量达到了75.4厘米，这是至少自2006年以来的最高水平。气象部门指出，雅典地区的年平均降雨量约为40厘米。

该国气候危机和民防部长瓦西利斯·基基利亚斯(Vassilis Kikilias)表示，预计6日中午之后暴雨将会减弱。 他建议受影响地区的人们呆在室内。

这场狂风暴雨之前的几周，大型夏季野火袭击了希腊，其中一些野火持续了两周多，摧毁了大片森林和农田。超过20人在火灾中丧生。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)将野火和风暴归咎于气候变化，同时承认他的中右翼政府在控制野火方面“显然没有按照我们希望的方式予以恰当处理”。

他星期二表示：“我担心，我们所知道的那些让人不经意的夏天……将不复存在，从现在开始，即将到来的夏天可能会变得更加难以应对。”

在北面的保加利亚，总理尼古拉·登科夫(Nikolay Denkov)表示，暴风雨在该国黑海南部海岸引发洪水，造成两人死亡、三人失踪。

河流泛滥对道路和桥梁造成严重破坏。该地区还遭遇停电，当局警告居民不要饮用自来水，因为洪水污染了水源。

暴雨淹没了街道和房屋，狂风掀起两米高的巨浪，冲击着旅游胜地的海滩。

电视画面显示，在受灾最严重的南部度假小镇察雷沃(Tsarevo)，汽车和露营车被冲入大海。由于一些酒店的底层被淹没，当局宣布察雷沃进入紧急状态，并敦促人们到楼上避险。

（本文依据了美联社的报道。）