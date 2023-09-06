根据集束弹药联盟（CMC）周二（9月5日）发布的年度报告，2022年集束炸弹造成的伤亡人数是自2008年以来最多的，2008年是世界上大多数地区禁止集束炸弹的一年。其中平民占受害者的95%。

2022年，集束炸弹造成1172人死亡或受伤，其中大多数是非战斗人员，比2021年增加了近八倍。仅在乌克兰，这一伤亡人数就达到890人。叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、老挝、阿塞拜疆、缅甸和也门也有伤亡记录。

根据该报告，儿童占未爆炸残余物伤亡人数的71%，儿童经常将小而闪亮的碎片误认为是玩具。

集束炸弹将炸药散布在大片土地上。一些次束弹药最初无法引爆，因此看不见的小炸弹可能会像地雷一样散布在地面上，能在冲突结束多年后杀死和致残平民。一旦一个地区受到污染，用于农业的土地将变得无法使用；运送人道主义援助的路线也会无法通行。

参与编辑该报告的洛伦·佩尔西（Loren Persi）强调了“改善获得康复服务的机会的需要，特别是在饱受战争蹂躏的偏远地区。”

当今，124个国家认可全球禁止集束炸弹。根据2008年《集束弹药公约》（Convention on Cluster Munitions），这些国家承诺恢复受污染的土地，拆除最后的库存，并援助受害者。

“所有尚未禁止这些武器的国家都必须立即这样做，” 集束弹药联盟主任塔玛尔·加贝尔尼克（Tamar Gabelnick）说，他指的是地缘政治中一些最大的参与者，如美国和俄罗斯。

自 2022 年 2 月以来，俄罗斯多次向乌克兰投掷集束炸弹。乌克兰也使用了集束炸弹，不过规模较小。7月份，美国开始向基辅运送一批储存的155毫米火炮投送的集束炸弹。来自世界各地的至少21位政府领导人和政要谴责了这一决定，其中包括一些支持乌克兰战争努力的人。

“在集束弹药被禁止15年后，平民仍在死于集束炸弹或因此受伤，这是不可接受的，”人权观察的玛丽・韦勒姆（Mary Wareham）在日内瓦举行的新闻发布会上说。

像韦勒姆这样的活动人士担心，集束炸弹的死灰复燃可能会削弱全球对2008年禁令的支持，从而永久地改变战争的发展方式。