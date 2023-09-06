上周，新疆政府报纸《新疆日报》报道称，国际劳工组织的代表团与新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞和自治区政府主席艾尔肯·吐尼亚孜进行了会晤。

“自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜日前在乌鲁木齐会见了来新疆参访的国际劳工组织标准司司长科琳·瓦佳一行，就有关问题进行了深入交流。自治区党委副书记张春林参加会见，”报道称。

国际劳工组织（ILO）成立于1919年，总部位于瑞士日内瓦，是联合国的专门机构，致力于处理与劳工有关的问题。其使命包括促进国际劳工标准、为会员国提供技术援助和专业知识，以及进行研究和倡导，以改善工作条件、保护劳工权利，并应对全球范围内的各种劳工相关挑战。

根据《新疆日报》，马兴瑞代表自治区党委和政府欢迎代表团一行访问中国新疆，并向他们介绍了新疆的历史、经济社会状况、民族宗教情况以及多元文化特点。

“一段时期以来，美国等西方国家一些反华势力无视新疆为保障人权、保护劳动者合法权益所作的巨大努力，肆意造谣炒作所谓新疆‘强迫劳动'问题，抹黑新疆的劳动就业保障工作，并以此为借口对新疆横加制裁。事实上，这些谣言指控不仅与新疆的真实情况完全不符，而且侵害了新疆企业正当发展利益和各族劳动者合法就业权益，”马兴瑞表示。

国际劳工组织的发言人苏菲·费舍尔（Sophy Fisher）在回应美国之音的电子邮件中确认了会议的举行。

费舍尔说：“国际劳工组织派出一个代表团，就已批准的有关就业和职业歧视以及强迫劳动的国际劳工公约在中国法律和实践中的实施情况进行技术讨论。”

费舍尔表示，作为其职责的一部分，国际劳工组织确实向其成员国提供有关全面实施已批准的劳工公约的技术咨询服务。

“中国于2006年批准了关于歧视（就业和职业）的第111号公约，并于2022年批准了关于强迫劳动的第29号和第105号公约。后两项公约于2023年8月12日生效，”费舍尔告诉美国之音。

然而，一些维权倡导者认为国际劳工组织的访问为中国共产党提供了“粉饰罪行和宣传”的机会。

“国际劳工组织代表团来访正值维吾尔强迫劳动问题在全球议程上日益重要之际。尽管出于善意，这样的访问不会改善局势。它给中国共产党提供了粉饰罪行和宣传的机会，”总部位于慕尼黑的世界维吾尔代表大会的宣传经理祖姆雷泰·阿尔金（Zumretay Arkin）告诉美国之音。“强迫劳动计划不会因此类访问而解除；国际社会，包括国际劳工组织，将采取创造性和切实的步骤来结束这种压迫性和剥削性的制度。”

几个月前从中国抵达美国的一名维吾尔移民向美国之音分享了他亲眼目睹居住在新疆农村地区的表哥和一些远房亲戚被强迫劳动的亲身经历。

“我的一个表哥于2017年底被送往拘留营。2019年，他被允许使用电话与我们联系，透露说他已经从‘学校’转到工厂了。后来我发现他的月薪是800元，”担心中国政府的报复而要求匿名的这位维吾尔人向美国之音说。

在2020年2月，澳大利亚战略政策研究所发布的一份名为《维吾尔待售》的报告指出，中国政府涉及将维吾尔和其他少数民族公民从新疆转移到中国各地工厂的强制转移，这些人在工作条件明显暗示存在强制劳动的情况下工作。

根据当时的报告，这种强制劳动做法在2017年至2019年间影响了超过80,000名维吾尔人，其中一些人直接来自拘留营。

该报告还指出，维吾尔工人生活在隔离宿舍中，接受意识形态培训，不断受到监视，并受到限制，无法实行他们的宗教信仰。

自这份报告发布以来，其他组织的大量报告表明，新疆的维吾尔人也被迫在不同的行业工作，例如棉田和太阳能行业。

针对这些揭露，美国政府颁布了一项名为《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）的法律，并于去年六月开始实施。根据该法，公司必须证明其产品并非全部或部分在新疆生产，也没有使用维吾尔族强迫劳动。

瑞典独立研究员尼罗拉·埃利玛(Nyrola Elima)表示，自《维吾尔强迫劳动预防法》实施以来，美国政府已分配资源授权美国海关与边境保护局进行详尽的供应链调查，包括追溯到来自新疆的原材料。

埃利玛告诉美国之音：“自该法生效以来，已经由于调查揭示与维吾尔强制劳动的关联而拒绝了大量货物入境美国。”埃利玛还提到，一些公司试图游说反对这项法律的通过。

“某些行业已要求例外，使用通过强迫劳动生产的原材料。有些公司在新疆拥有工厂，但在企业社会责任报告中避免披露工厂条件，就好像这些工厂不存在于正在经历暴力的地区一样，”尼罗拉·埃利玛说。

一些公司将自己的形象置于解决侵犯人权问题之上，可能或积极参与此类侵犯行为，而不是分配资源来保证清洁的供应链。此外，尼罗拉·埃利玛表示，某些公司的产品在到达美国之前会经过南亚国家，这表明需要采取进一步措施来防止使用维吾尔强迫劳动。