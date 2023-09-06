【禁聞】內蒙北京廣東現怪病 官稱雷暴哮喘民疑新冠

【新唐人北京時間2023年09月06日訊】最近，內蒙古呼和浩特爆發大面積咳嗽哮喘，隨後北京，廣東也出現類似情況，黨媒宣傳這是所謂的「雷暴哮喘」，但民眾質疑，為什麼往年的雷雨天氣沒有這種現象？

9月2日的一場暴雨過後，內蒙古呼和浩特爆發大面積咳嗽哮喘。醫院裡大排長龍，病房不夠用，有患者只得在走廊裡掛點滴。

呼和浩特市委的一名官員證實了這一情況。

呼和浩特市委官員：「是上週六的晚上，我們也看到了相關的報導，急診人確實有增加，而且有哮喘的症狀。就我了解，絕對不存在核輻射和疫苗後遺症的問題，這個花粉過敏的可能性大一點。但是官方的結論沒有。我也是過敏性鼻炎，尤其是對於那個叫蒿子，比較敏感。那天上個星期六的晚上，我也確實感覺到有點難受。」

官媒用一個新名詞「雷暴哮喘」來定義這個現象，並找來不同的醫生解釋，稱這是由於雷把空氣中的花粉擊成了更小的碎片，更容易被人吸入導致的。

「雷暴哮喘」對中國人來說很陌生。根據國際期刊《哮喘與過敏雜誌》 (Journal of Asthma and Allergy)2020年發表的一篇論文，「雷暴哮喘」（epidemic thunderstorm asthma）過去30年在全球只發生過20幾起，中國陕西省榆林地區2018年記錄過56例兒童雷暴哮喘。

而這次的雷暴哮喘不止出現在內蒙古。「人民日報健康客戶端」報導，北京接診多例雷暴哮喘患者，過敏高峰期預計仍要持續2-3周。

此外，廣東也聲稱進入雷暴哮喘多發季，廣州呼吸科門診患者驟然增多一倍。

往年各地也有雷雨天氣，為什麼沒有出現這種群體性呼吸道疾病，而且還同時在多地出現？網民們議論紛紛。

有的說：「雷暴哮喘應該是真有這個病症。但是廣東最近，沒有雷暴啊…」「實事求是沒了，雷暴哮喘從內蒙古跑帝都，又從帝都跑廣東，真的絕」。

有些人懷疑是新冠病毒，或疫苗引發的：「雷暴可以提，但新冠二字燙嘴」，「新雷暴哮喘冠狀病毒是吧」，「陽過之後免疫系統紊亂，確定容易過敏。」「打完針（疫苗）後，身體是一天不如一天」。

加拿大中醫學院教授、康美中醫診所院長劉醫生認為，從現有信息看起來，比較像是哮喘。

加拿大中醫學院教授、康美中醫診所院長劉醫生：「因為哮喘它就會出現這種急性的呼吸困難，就是感覺吸不進去去了，所以好多人叫急診。如果一般的你說鼻炎或者上呼吸道感染了，它不會出現那麼多急診。所以這個東西如果從現在醫學角度，它還是屬於自身免疫性反應吧，就是說與過敏反應類似。」

出現這種過敏反應的原因，真的是雷暴嗎？

劉醫生：「這個解釋有道理，但是也不一定解釋了我們所有的疑問。因為如果呼和浩特出現這種，那麼其它地方為什麼不出現，同樣是內蒙古，同樣是花粉高發的季節。再一個就是說暴雨天氣像山西也出現了。所以就是說它到底什麼原因呢？咱們還得打個問號。」

雷暴哮喘的話題衝上熱搜，民間議論紛紛，但官方低調處理。

劉醫生：「實際上它是擔心負面新聞，因為這個牽扯到第一，大陸的環境污染比較厲害，第二，到底和新冠有沒有關係？和這些傳播的EG.5，奧密克戎這種變種有沒有關係，公眾會問一問。它怕觸及這個。再一個是不是疫苗持發性反應？這個大家可能也要問這方面的問題，所以我覺得它現在盡量低調處理。特別凡是出現這種醫療大面積的症狀的，共產黨的思維也經常是比較恐慌。」

劉醫生表示，由於中共的這種思維，大陸媒體習慣性地掩蓋真相，才導致當年的SARS，以及目前的中共病毒疫情擴散。他提醒中國百姓做好防護，繼續觀察後續發展。

編輯/尚燕 採訪/駱亞 後製/陳建銘

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